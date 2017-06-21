21.06.2017 13:37  Альтернативный пользовательский интерфейс для Apache CloudStack

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В рамках проекта CloudStack-UI развивается альтернативный пользовательский интерфейс для платформы Apache CloudStack, предназначенной для организации гетерогенных решений виртуализации по моделям IaaS и PaaS. Новый интерфейс нацелен на провайдеров, предоставляющих аренду виртуальных машин по модели AWS с использованием гипервизора KVM и базовых зон Apache CloudStack. Продукт разработан с помощью технологий Angular, TypeScript, Material Design Lite и распространяется в соответствии с лицензией Apache 2.0.
Особенности CloudStack-UI:
- Быстрое и интуитивно-понятное взаимодействие, благодаря SPA-интерфейсу и продуманной логике клиентского приложения.
- Создание виртуальной машины за один шаг, с немедленной диагностикой ошибок, возможностью их исправления и пересоздания виртуальной машины.
- Приложение запоминает положение пользователя в интерфейсе и позволяет сгенерировать и отправить ссылку, описывающую текущее состояние.
- Поддержка дополнительных функций поиска, фильтрации и группировки объектов.
- Предустановленные, кастомизируемые шаблоны правил межсетевого экрана способствуют быстрому созданию виртуальных машин и ожидаемому их поведению по-умолчанию.
- Возможность добавления дополнительных характеристик в детали каждой виртуальной машины (описание, группа, цветной ярлык) и фильтрации/группировки виртуальных машин по этим параметрам.
- Улучшенная фильтрация и поиск по записям журнала операций с использованием даты, категорий и ключевых слов.
- Интегрированная панель утилизации ресурсов, которая отображает объем занятых и доступных ресурсов и помогает избежать ошибок, возникающих в процессе их выделения.
- Возможность брэндировать и кастомизировать внешний вид приложения для лучшей вовлеченности пользователей.
Основная задача авторов продукта – максимально улучшить опыт взаимодействия потребителя с Apache CloudStack и выйти за рамки стандартного набора возможностей продукта, с помощью плагинов, которые позволят:
- отображать графики статистики загрузки виртуальных машин;
учитывать ресурсы, предназначенные для интеграции с биллинговыми
системами;
- самостоятельно регистрировать новых пользователей;
- развертывать Docker Swarm;
- создавать виртуальные лаборатории для учебных учреждений.