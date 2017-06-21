21.06.2017 13:37  Альтернативный пользовательский интерфейс для Apache CloudStack

В рамках проекта CloudStack-UI развивается альтернативный пользовательский интерфейс для платформы Apache CloudStack, предназначенной для организации гетерогенных решений виртуализации по моделям IaaS и PaaS. Новый интерфейс нацелен на провайдеров, предоставляющих аренду виртуальных машин по модели AWS с использованием гипервизора KVM и базовых зон Apache CloudStack. Продукт разработан с помощью технологий Angular, TypeScript, Material Design Lite и распространяется в соответствии с лицензией Apache 2.0. Особенности CloudStack-UI: Быстрое и интуитивно-понятное взаимодействие, благодаря SPA-интерфейсу и продуманной логике клиентского приложения.

Создание виртуальной машины за один шаг, с немедленной диагностикой ошибок, возможностью их исправления и пересоздания виртуальной машины.

Приложение запоминает положение пользователя в интерфейсе и позволяет сгенерировать и отправить ссылку, описывающую текущее состояние.

Поддержка дополнительных функций поиска, фильтрации и группировки объектов.

Предустановленные, кастомизируемые шаблоны правил межсетевого экрана способствуют быстрому созданию виртуальных машин и ожидаемому их поведению по-умолчанию.

Возможность добавления дополнительных характеристик в детали каждой виртуальной машины (описание, группа, цветной ярлык) и фильтрации/группировки виртуальных машин по этим параметрам.

Улучшенная фильтрация и поиск по записям журнала операций с использованием даты, категорий и ключевых слов.

Интегрированная панель утилизации ресурсов, которая отображает объем занятых и доступных ресурсов и помогает избежать ошибок, возникающих в процессе их выделения.

Возможность брэндировать и кастомизировать внешний вид приложения для лучшей вовлеченности пользователей. Основная задача авторов продукта – максимально улучшить опыт взаимодействия потребителя с Apache CloudStack и выйти за рамки стандартного набора возможностей продукта, с помощью плагинов, которые позволят: отображать графики статистики загрузки виртуальных машин; учитывать ресурсы, предназначенные для интеграции с биллинговыми системами;

самостоятельно регистрировать новых пользователей;

развертывать Docker Swarm;

создавать виртуальные лаборатории для учебных учреждений.



