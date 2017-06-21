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21.06.2017 13:37  Альтернативный пользовательский интерфейс для Apache CloudStack

В рамках проекта CloudStack-UI развивается альтернативный пользовательский интерфейс для платформы Apache CloudStack, предназначенной для организации гетерогенных решений виртуализации по моделям IaaS и PaaS. Новый интерфейс нацелен на провайдеров, предоставляющих аренду виртуальных машин по модели AWS с использованием гипервизора KVM и базовых зон Apache CloudStack. Продукт разработан с помощью технологий Angular, TypeScript, Material Design Lite и распространяется в соответствии с лицензией Apache 2.0.

Особенности CloudStack-UI:

  • Быстрое и интуитивно-понятное взаимодействие, благодаря SPA-интерфейсу и продуманной логике клиентского приложения.
  • Создание виртуальной машины за один шаг, с немедленной диагностикой ошибок, возможностью их исправления и пересоздания виртуальной машины.
  • Приложение запоминает положение пользователя в интерфейсе и позволяет сгенерировать и отправить ссылку, описывающую текущее состояние.
  • Поддержка дополнительных функций поиска, фильтрации и группировки объектов.
  • Предустановленные, кастомизируемые шаблоны правил межсетевого экрана способствуют быстрому созданию виртуальных машин и ожидаемому их поведению по-умолчанию.
  • Возможность добавления дополнительных характеристик в детали каждой виртуальной машины (описание, группа, цветной ярлык) и фильтрации/группировки виртуальных машин по этим параметрам.
  • Улучшенная фильтрация и поиск по записям журнала операций с использованием даты, категорий и ключевых слов.
  • Интегрированная панель утилизации ресурсов, которая отображает объем занятых и доступных ресурсов и помогает избежать ошибок, возникающих в процессе их выделения.
  • Возможность брэндировать и кастомизировать внешний вид приложения для лучшей вовлеченности пользователей.

Основная задача авторов продукта – максимально улучшить опыт взаимодействия потребителя с Apache CloudStack и выйти за рамки стандартного набора возможностей продукта, с помощью плагинов, которые позволят:

  • отображать графики статистики загрузки виртуальных машин; учитывать ресурсы, предназначенные для интеграции с биллинговыми системами;
  • самостоятельно регистрировать новых пользователей;
  • развертывать Docker Swarm;
  • создавать виртуальные лаборатории для учебных учреждений.


  1. Главная ссылка к новости (https://bwsw.github.io/cloudst...)
  2. OpenNews: Доступна облачная платформа Apache CloudStack 4.9
Автор новости: CloudStack-UI
Тип: Программы
Ключевые слова: cloudstack
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  • 1, Аноним, 20:07, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Молодцы!
     
  • 2, Аноним, 21:53, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Успел протухнуть Заменен на Material Components for Web ... весь текст скрыт [показать]
     

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