The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

19.06.2017 10:49  Выпуск AIMS Desktop 2017.1, дистрибутива с подборкой математического и научного ПО

Представлен первый публичный релиз дистрибутива AIMS Desktop, предлагающего подборку программ для математиков, научных работников и студентов. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian 9 и поставляется с рабочим столом GNOME. Проект развивается сетью южноафриканских научно-образовательных центров AIMS (The African Institute for Mathematical Sciences). Размер iso-образа 3.3 Гб (amd64). Инсталлятор построен на базе проекта Calamares. Поддерживается загрузка в Live-режиме.

Из особенностей AIMS Desktop отмечается поставка по умолчанию обучающей среды Jupyter Notebook, системы подготовки документов TeXstudio, языка научных расчётов GNU Octave и математического набора Sagemath (позиционируется как свободная альтернатива Magma, Maple, Mathematica и Matlab). Sagemath теперь доступен в виде штатных debian-пакетов, а не обособленных бинарных сборок. В поставку добавлен эмулятор терминала Tilix. В Live-режим добавлены средства для управления дисковыми разделами и восстановления после сбоя. Улучшена работа в системах двойной загрузки, при установке совместно с macOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 4.2.0
  3. OpenNews: Выпуск математической библиотеки GNU Scientific Library 2.0
  4. OpenNews: Google представил MathFu 1.0, математическую библиотеку для разработчиков игр
  5. OpenNews: Вышел свободный математический пакет Scilab 5.5.0
  6. OpenNews: Релиз свободных математических пакетов Mathomatic 14.4.0 и Scilab 5.1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: aims, debian, math
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 11:54, 19/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Панелька слева напоминает другой африканский дистрибутив ))
     
  • 2, Аноним, 11:55, 19/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Валпапер научный, одобряю.
     
  • 3, Аноним, 12:24, 19/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    есть фото команды разработчиков?
     
     
  • 4, Аноним, 12:27, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    https://desktop.aims.ac.za/ на главной странице сайта же, ниже.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList