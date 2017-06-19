19.06.2017 10:49  Выпуск AIMS Desktop 2017.1, дистрибутива с подборкой математического и научного ПО

Представлен первый публичный релиз дистрибутива AIMS Desktop, предлагающего подборку программ для математиков, научных работников и студентов. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian 9 и поставляется с рабочим столом GNOME. Проект развивается сетью южноафриканских научно-образовательных центров AIMS (The African Institute for Mathematical Sciences). Размер iso-образа 3.3 Гб (amd64). Инсталлятор построен на базе проекта Calamares. Поддерживается загрузка в Live-режиме.

Из особенностей AIMS Desktop отмечается поставка по умолчанию обучающей среды Jupyter Notebook, системы подготовки документов TeXstudio, языка научных расчётов GNU Octave и математического набора Sagemath (позиционируется как свободная альтернатива Magma, Maple, Mathematica и Matlab). Sagemath теперь доступен в виде штатных debian-пакетов, а не обособленных бинарных сборок. В поставку добавлен эмулятор терминала Tilix. В Live-режим добавлены средства для управления дисковыми разделами и восстановления после сбоя. Улучшена работа в системах двойной загрузки, при установке совместно с macOS.



