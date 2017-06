Состоялся релиз ориентированного на использование в учебных учреждениях дистрибутива Debian Edu 9, известного также под именем Skolelinux. Новая версия примечательна переходом на пакетную базу Debian 9 "Stretch", включением по умолчанию загрузочной заставки Plymouth, заменой систем мониторинга Nagios на Icinga и переводе системы тонких терминалов LTSP с NFS на NBD в качестве корневой ФС. Для загрузки подготовлены сборки размером 647 Мб и 5.4 Гб. Дистрибутив содержит интегрированный в один установочный образ комплекс средств для быстрого развёртывания в школах как серверов, так и рабочих станций, при этом поддерживаются стационарные рабочие места в компьютерных классах и переносные системы. Debian Edu из коробки адаптирован для организации компьютерных классов на базе бездисковых рабочих станций и тонких клиентов, загружающихся по сети. В дистрибутиве предусмотрено несколько видов рабочих окружений, позволяющих использовать Debian Edu как на новейших ПК, так и на устаревшем оборудовании. На выбор предлагаются рабочие окружения на базе KDE Plasma, GNOME, LXDE, MATE и Xfce. В базовой поставке представлено более 60 обучающих пакетов.