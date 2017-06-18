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18.06.2017 21:26  Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 9

Состоялся релиз ориентированного на использование в учебных учреждениях дистрибутива Debian Edu 9, известного также под именем Skolelinux. Новая версия примечательна переходом на пакетную базу Debian 9 "Stretch", включением по умолчанию загрузочной заставки Plymouth, заменой систем мониторинга Nagios на Icinga и переводе системы тонких терминалов LTSP с NFS на NBD в качестве корневой ФС. Для загрузки подготовлены сборки размером 647 Мб и 5.4 Гб.

Дистрибутив содержит интегрированный в один установочный образ комплекс средств для быстрого развёртывания в школах как серверов, так и рабочих станций, при этом поддерживаются стационарные рабочие места в компьютерных классах и переносные системы. Debian Edu из коробки адаптирован для организации компьютерных классов на базе бездисковых рабочих станций и тонких клиентов, загружающихся по сети. В дистрибутиве предусмотрено несколько видов рабочих окружений, позволяющих использовать Debian Edu как на новейших ПК, так и на устаревшем оборудовании. На выбор предлагаются рабочие окружения на базе KDE Plasma, GNOME, LXDE, MATE и Xfce. В базовой поставке представлено более 60 обучающих пакетов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: skolelinux, debian, edu
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  • 2, kleem_head, 22:01, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Позор Альтам. За деньги не смогли адаптировать, а тут просто так.

    P.S. Я учитель информатики. Знаю что и о чём говорю.

     
     
  • 4, Аноним, 22:21, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Ицинга лучше воспринимается шкальниками чем нагиос?
     
  • 5, VINRARUS, 23:16, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Для школ нада отсутствие граф. оболочки — чистый шелл.
    Хочеш в ютубик - учись компилить фурифокс.

    А то дети совсем деградировали думая шо владеют миром кончиком пальца.

     

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