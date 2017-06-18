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18.06.2017 21:15  Увидел свет Debian GNU/Hurd 2017

Представлен релиз Debian GNU/Hurd 2017, редакции дистрибутива Debian 9.0 "Stretch", сочетающей программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd. Репозиторий Debian GNU/Hurd включает примерно 80% пакетов от общего размера архива Debian, в том числе портированы Firefox и Xfce 4.12.

Debian GNU/Hurd и Debian GNU/KFreeBSD являются единственными платформами Debian, созданными на базе ядра, отличного от Linux. Платформа GNU/Hurd не вошла в число официально поддерживаемых архитектур Debian 9, поэтому релиз Debian GNU/Hurd 2017 выпущен отдельно и имеет статус неофициального выпуска Debian. Готовые сборки, снабжённые специально созданным графическим инсталлятором, и пакеты в настоящее время доступны только для архитектуры i386. Для загрузки подготовлены установочные образы NETINST, CD и DVD, а также образ для запуска в системах виртуализации.

GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры.

В новом выпуске ядро GNU Hurd и микроядро GNU Mach обновлены до последних версий 0.9 и 1.3, примечательных заметным повышением стабильности и переработанной системой управления памятью. Значительно расширены возможности утилиты fakeroot, которую можно использовать для быстрой и безопасной сборки пакетов. В качестве варианта легковесной виртуализации добавлена поддержка запуска вложенных hurd-окружений от непривилегированного пользователя. Добавлена поддержка работы с более чем 3 Гб ОЗУ.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Релиз GNU Hurd 0.9
  3. OpenNews: Доступен Debian GNU/Hurd 2015
  4. OpenNews: Увидел свет GNU Hurd 0.7
  5. OpenNews: Увидел свет GNU Hurd 0.8
  6. OpenNews: Релиз Debian 9 "Stretch"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian, hurd
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  • 1.1, Аноним, 21:30, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Это неправда См https www osdyson org ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:48, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Dyson левый дистрибутив на базе Debian, как и NexentaStor, а в новости речь об п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 21:54, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    В чём разница ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, A.Stahl, 22:18, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Формально ни в чём, а фактически Debian GNU/Hurd долгое время был официальным релизом Debian и когда Hurd подпилят чуток, то снова им станет.
     
  • 4.12, Аноним, 23:04, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В том, что Debian GNU Hurd и Debian GNU KFreeBSD - это _Debian_, а Dyson посторо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, nc, 21:35, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А чем это интересно с точки зрения пользователя или даже программиста? Я так понимаю "снаружи" это обычная (может в чем-то урезанная) линуксоподобная система.
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 22:20, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ничем. Пока uname не введёшь вообще не поймёшь что ты не в линуксе.
    И это хорошо.
     
  • 2.8, Аноним, 22:25, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Она не может быть линукс-подобной, потому что к линуксовому ядру не имеет ни мал... весь текст скрыт [показать]
     

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