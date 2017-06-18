18.06.2017 21:15  Увидел свет Debian GNU/Hurd 2017

Представлен релиз Debian GNU/Hurd 2017, редакции дистрибутива Debian 9.0 "Stretch", сочетающей программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd. Репозиторий Debian GNU/Hurd включает примерно 80% пакетов от общего размера архива Debian, в том числе портированы Firefox и Xfce 4.12.

Debian GNU/Hurd и Debian GNU/KFreeBSD являются единственными платформами Debian, созданными на базе ядра, отличного от Linux. Платформа GNU/Hurd не вошла в число официально поддерживаемых архитектур Debian 9, поэтому релиз Debian GNU/Hurd 2017 выпущен отдельно и имеет статус неофициального выпуска Debian. Готовые сборки, снабжённые специально созданным графическим инсталлятором, и пакеты в настоящее время доступны только для архитектуры i386. Для загрузки подготовлены установочные образы NETINST, CD и DVD, а также образ для запуска в системах виртуализации.

GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры.

В новом выпуске ядро GNU Hurd и микроядро GNU Mach обновлены до последних версий 0.9 и 1.3, примечательных заметным повышением стабильности и переработанной системой управления памятью. Значительно расширены возможности утилиты fakeroot, которую можно использовать для быстрой и безопасной сборки пакетов. В качестве варианта легковесной виртуализации добавлена поддержка запуска вложенных hurd-окружений от непривилегированного пользователя. Добавлена поддержка работы с более чем 3 Гб ОЗУ.



