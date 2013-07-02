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18.06.2017 06:36  Релиз Debian 9 "Stretch"

После более двух лет разработки состоялся релиз Debian GNU/Linux 9.0 (Stretch), доступный для десяти официально поддерживаемых архитектур, среди которых: Intel IA-32/x86 (i686), 64-bit PC / Intel EM64T / x86-64 (amd64), ARM EABI (armel), 64-bit ARM (arm64), ARMv7 (armhf), MIPS (mips, mipsel, mips64el), PowerPC 64 (ppc64el) и IBM System z (s390x). Обновления для Debian 9 "Stretch" будут выпускаться в течение 5 лет. Релиз посвящён Яну Мердоку, основателю проекта, ушедшему из жизни в декабре 2015 года.

В репозитории представлено 25357 исходных и 51687 бинарных пакетов, что примерно на 8 тысяч больше, чем было предложено в Debian 8. По сравнению с Debian 8.0 добавлено 15346 новых бинарных пакетов, удалено 6739 (13%) устаревших или заброшенных пакетов, обновлено 29859 (57%) пакетов. В подготовке нового выпуска приняли участие 1436 разработчиков. Для более 90% пакетов обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих подтвердить, что исполняемый файл собран именно из заявленных исходных текстов и не содержит посторонних изменений, подстановка которых, например, может быть совершена путём атаки на сборочную инфраструктуру или закладки в компиляторе.

Для загрузки доступны DVD-образы, загрузить которые можно по HTTP, jigdo или BitTorrent. Полный установочный комплект занимает 12 DVD или 2 Blu-ray диска (плюс 8 DVD с исходными текстами пакетов). Формирование образов в форме CD-дисков прекращено, за исключением сборки на базе Xfce и netinst. Также сформирован неофициальный установочный образ, включающий в себя проприетарные прошивки. Для архитектур amd64 и i386 разработаны LiveUSB, доступные в вариантах с GNOME, KDE и Xfce, а также многоархитектурный DVD, сочетающий пакеты для платформы amd64 с дополнительными пакетами для архитектуры i386.

Ключевые изменения в Debian 9.0:

  • В инсталляторе по умолчанию задействован графический режим установки. Текстовый режим переведён в разряд полностью поддерживаемой опции. В качестве архитектуры по умолчанию в multi-arch образах теперь предлагается amd64 вместо i386. В инсталлятор добавлена возможность использования утилиты GNU/screen для формирования многооконного консольного интерфейса. Обеспечена возможность загрузки пакетов через защищённое соединение с зеркал, поддерживающих HTTPS.

    В debootstrap по умолчанию задействован перенос всех исполняемых файлов и библиотек из корневых директорий в /usr. Каталоги /bin, /sbin и /lib* теперь унифицированы с соответствующими каталогами внутри /usr и оформлены через символические ссылки на них. Подобная реструктуризация позволяет избавиться от путаницы с размещением файлов и упрощает поддержание пакетов;

  • Прекращено формирование полных наборов образов на CD, которые включали более 80 компакт-дисков и почти не востребованы пользователями. Поставка минималистичных CD-образов netinst продолжена, так же сохранена однодисковая CD-сборка для десктоп-систем на базе Xfce;
  • Добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры mips64el (little-endian MIPS);
  • Прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC (поддержка 64-разрядной архитектуры ppc64el сохранена в полном объёме);
  • В сборах для архитектуры i386 повышены требования к процессорам: работа теперь возможна только при наличии CPU класса i686. Поддержка процессоров старее выпущенного 20 лет назад Pentium Pro прекращена. В качестве libc6 теперь предложен libc6-i686, в GCC по умолчанию включена сборка для CPU 686 и изменены настройки ядра Linux (686, non-PAE). Обладателям старых CPU рекомендуется использовать Debian 8 "Jessie", в котором поддержка старых процессоров продлится до 2018 или 2020 года;
  • Помимо iptables для управления пакетным фильтром в состав включён инструментарий nftables;
  • Обновлены версии системных компонентов: ядро Linux 4.9, Glibc 2.24, systemd 232, GCC 6;
  • Пользователю предлагаются графические окружения GNOME 3.22, KDE Plasma 5.8, MATE 1.16, Xfce 4.12, LXDE, LXQt 0.11. Для установки предлагается два офисных пакета LibreOffice 5.2 и Calligra 2.9;
  • Обновлены средства разработки, в том числе GCC обновлён с версии 4.9 до 6.3, PHP с 5.6 до 7.0, Perl 5.24, Python 2.7.13 и 3.5.3, OpenJDK 8, Golang 1.7, Ruby 2.3;
  • Обновлены серверные приложения, в том числе BIND 9.10, Exim 4.88, Nginx 1.10, Postfix 3.1, PostgreSQL 9.6, Samba 4.5, Apache httpd 2.4.25, Asterisk 13.14.1,
  • Избавлены от setuid-флага утилита dmesg и X-сервер: dmesg теперь может запускаться только от root, а X-сервер не требует повышенных привилегий и может работать под обычным пользователем. Для работы графической подсистемы без root требуется наличие KMS-драйверов, logind и libpam-systemd. Запуск X-сервера без root пока поддерживается только в дисплейном менеджере gdm3;
  • Пакеты с MySQL заменены на эквивалентные пакеты с MariaDB (MySQL 5.5 и 5.6 во время обновления будут автоматически заменены на MariaDB 10.1). Метапакеты mysql-server и default-mysql-server теперь также приводят к установке MariaDB. Пакеты с MySQL будут поддерживаться только в ветке unstable;
  • Большая часть пакетов с библиотеками, включающими отладочную информацию, перенесена в отдельный репозиторий dbg-sym, который требует явного добавления строки "deb http://deb.debian.org/debian-debug/ stretch-debug main" в sources.list;
  • Для повышения безопасности исполняемые файлы в пакетах теперь собраны в режиме PIE ("position independent executables") и поддерживают рандомизацию адресного пространства (ASLR);
  • Инструментарий GnuPG (GNU Privacy Guard), предоставляющий утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей, обновлён до ветки GnuPG 2.1. По сравнению с ранее поставляемой веткой GnuPG 1.4.x в новом GnuPG задействована модульная архитектура, добавлена поддержка шифрования по эллиптическим кривым (ECC), улучшена поддержка смарткарт, выведены из обихода устаревшие алгоритмы и форматы (например, PGPv3). Ветка GnuPG 1.4 всё ещё доступна в форме пакета gnupg1, но он объявлен устаревшим;
  • В пакетном менеджере APT блокирована обработка ненадёжных алгоритмов для вычисления контрольных сумм, например, apt по умолчанию не примет пакет с SHA1. Операции загрузки пакетов и индексных файлов теперь производятся от непривилегированного пользователя "_apt";

    Решены проблемы с выводом предупреждения "hash sum mismatch", возникающие при запуске APT во время синхронизации зеркал, файлы с метаданными теперь загружаются по имени, образованному от хеша по содержимому (разбивка by-hash). Расширены возможности по выбору зеркал - APT теперь может использовать SRV-записи в DNS для определения HTTP-бэкенда для загрузки, что позволяет обойтись силами DNS для управления бэкендами без задействования отдельного сервиса для проброса запросов;

  • Введено в строй новое зекало deb.debian.org, через которое доступно содержимое архива main, обновления с исправлением уязвимостей, порты и архив с отладочными пакетами. Работа зеркала построена на базе появившихся в APT средств выбора бэкенда через DNS, но предусмотрен откат на обычную схему редиректа при запросе через HTTPS или при обращении со старых версий APT;
  • Осуществлён переход к схеме предсказуемого именования сетевых интерфейсов, в соответствии с которой вместо eth0, eth1 и т.п. к сетевому адаптеру будет привязываться фиксированное имя, которое не изменится при добавлении/удалении других адаптеров. По умолчанию имена устройств формируются в зависимости от возможностей прошивки. Если прошивка/BIOS предоставляет индексированные номера интерфейсов, то для встроенных сетевых интерфейсов будет использовано имя "enoN", а для PCI-плат - "ensN". Иначе будет выбрано именование enpNsM, учитывающее физическое соединение устройства, а если параметры подобного размещения будут недоступны - будет использована классическая схема ethX. Для устройств с интерфейсом USB имя будет формироваться с учётом данных из MAC-адреса (например, enx78e7d1ea46da);
  • Значительно расширена поддержка UEFI. В том числе обеспечена возможность установки 64-разрядного ядра на системы с 32-разрядными UEFI-прошивками и добавлена возможность загрузки Live-сборок с использованием UEFI;
  • В репозитории расширено число поддерживаемых командой Debian Med метапакетов med-*, позволяющих установить подборки программ, связанные с биологией и медициной;
  • В состав дистрибутива возвращены обычные Firefox и Thunderbird, вместо которых последние 10 лет поставлялись ответвления Iceweasel и Icedove. Возвращение стало возможным после того, как проект Mozilla сделал для дистрибутива Debian исключение в области использования своих торговых марок.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 8.0 "Jessie"
  3. OpenNews: Ушел из жизни Ян Мердок, основатель Debian (дополнено)
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним, 06:38, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Наконец-то релиз Ух ты, а DEB-ки переименовали, или по-прежнему i386 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov, 07:47, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    >> В сборах для архитектуры i386
    >>CPU класса i686
    > Наконец-то релиз! Ух ты, а DEB-ки переименовали, или по-прежнему i386?

    Или.

    Но ты можешь форкать Debian на выход каждого "Gen.(N+1)" от штеуда и обпереименовываться всласть.  Свобода же, дгужок!  Отдел маркетинга аплодирует тебе стоя, ага-ага.

     
     
  • 3.15, Валик, 09:02, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>> В сборах для архитектуры i386
    >>>CPU класса i686
    >> Наконец-то релиз! Ух ты, а DEB-ки переименовали, или по-прежнему i386?
    > Или.
    > Но ты можешь форкать Debian на выход каждого "Gen.(N+1)" от штеуда и
    > обпереименовываться всласть.  Свобода же, дгужок!  Отдел маркетинга аплодирует тебе
    > стоя, ага-ага.

    дело не в маркетинге, а в банальном несоответствии архитектуры. теперь имеем по факту i686, тогда как на коробке написано i386.

     
  • 3.20, Аноним, 09:22, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну, не знаю, в CentOS 5 есть пакет glibc i386 и i686, прям в названии пакета отр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 06:43, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    переход к схеме предсказуемого именования сетевых интерфейсов ... вместо eth0, eth1 и т.п. ... (например, enx78e7d1ea46da
     
     
  • 2.5, Аноним, 07:31, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Очень предсказуемо, ага.
     
  • 2.27, anonymous, 09:43, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    net.ifnames=0 же и нет проблем. Паника на ровном месте.
     
     
  • 3.28, EuPhobos, 09:51, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде за это и отвечает дистрибутив, что бы юзерам меньше нужно было помнить такие "лишние" детали, и меньше работать напильником, а установить систему и сразу преступить к работе.
     
  • 1.3, Аноним, 07:24, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Wayland когда завезут?
     
     
  • 2.4, Аноним, 07:29, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Уже есть, только не по умолчанию. Выбирать в gdm3.
     
  • 1.7, soarin, 07:55, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Избавлены от setuid-флага утилита dmesg и X-сервер: dmesg теперь может запускаться только от root, а X-сервер не требует повышенных привилегий и может работать под обычным пользователем. Для работы графической подсистемы без root требуется наличие KMS-драйверов, logind и libpam-systemd. Запуск X-сервера без root пока поддерживается только в дисплейном менеджере gdm3

    Во. Секурность только с systemd и gnome

     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov, 08:21, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Избавлены от setuid-флага утилита dmesg и X-сервер:
    >>Для работы графической подсистемы без root требуется наличие KMS-драйверов, logind и libpam-systemd. Запуск X-сервера без root пока поддерживается только в дисплейном менеджере gdm3
    > Во. Секурность только с systemd и gnome

    Точно, ага, молодцы же! http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110249.html#22

    Надо больше logind [I]![/I]

    ---"libsystemd0 - просто заглушка,"- говорили они. "гном3 - это просто гном,"- вторило эхо...

     
  • 2.17, Аноним, 09:08, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В своё время специалист из Red Hat бурно пилил rootless X на базе HAL и Consol... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Sunderland93, 09:12, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    7 лет назад не было systemd. Потому и было невозможно
     
     
  • 4.30, Andrey Mitrofanov, 10:04, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 7 лет назад не было systemd.

    Вы фсьйо врёти!


    systemd (0~git+20100605+dfd8ee-1) experimental; urgency=low

      * Initial release, upload to experimental.  Closes: #580814

    -- Tollef Fog Heen <tfheen@debian.org>  Fri, 30 Apr 2010 21:02:25 +0200


    http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/s/systemd/systemd_232-2
    http://snapshot.debian.org/package/systemd/


    >Потому и было невозможно

     
  • 3.19, Аноним, 09:18, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы случайно не помните, на что он ссылался, когда писал что невозможно На иксы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, Аноним, 09:30, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Запуск X-сервера от пользователя всегда был возможен что, неужели startx ни раз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Аноним, 09:36, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так там же SUID-бит на /usr/bin/X?
     
     
  • 5.26, Аноним, 09:38, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Новость В федоре тоже нету, специально проверил ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.29, Аноним, 09:51, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за наводку Добавлю автологин свего username в etc inittab, а потом sta... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, A.Stahl, 08:15, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ура! Значит тестинг скоро снова начнёт радовать апдейтами? (Не то что бы они мне были очень нужны -- всё и так работает, но без них совсем скучно)
     
     
  • 2.21, zloykakpes, 09:29, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, я уже заждался, когда появится MATE 1.18 в репах.
     
  • 1.10, Аноним, 08:36, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ссылки битые, нет образа
     
     
  • 2.14, Аноним, 08:58, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    какие именно только одну нашел, поменял на https get debian org images unof... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, Andrey Mitrofanov, 10:09, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ссылки битые, нет образа

    Нет судьбы. http://get.debian.org/cdimage/release/9.0.0/i386/

     
  • 1.11, Меломан1, 08:46, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –15 +/
    Засуньте его обратно откуда он вылез ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, A.Stahl, 08:57, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    У тебя какая-то психологическая травма, связанная с Дебиан? Бедняжка. Установи емакс. Там есть эмулятор профильного врача.
     
  • 2.16, Аноним, 09:06, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    мама, роди меломана обратно
     
  • 1.12, Аноним, 08:56, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аллилуйя!
     
  • 1.23, Аноним, 09:34, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда они релизили по принципу When it s ready А сейчас 79 багов https bu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Andrey Mitrofanov, 10:11, 18/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда они релизили по принципу: "When it's ready". А сейчас 79 багов:
    >debian.org/release-critical/

    А сейчас именно _это_ и есть "ready". Jusfourfun же. Давно ж все ропринюхамши.

     
  • 1.25, Аноним, 09:38, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отличная новость Но пока свою VPS-ку переводить на DEB 9 не буду По крайней ме... весь текст скрыт [показать]
     

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