13.06.2017 23:08  Релиз дистрибутива Tails 3.0

Представленрелиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 3.0 основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб. Начиная с Tails 3 дистрибутив поставляется только в 64-разрядных сборках (формирование сборок для архитектуры i386 прекращено).

Новый выпуск примечателен обновлением пакетной базы до Debian 9 "Stretch", релиз которого ожидается 17 июня. Вторым важным новшеством является применение основного оформления рабочего стола GNOME Shell, вместо ранее применяемого режима классического рабочего стола в стиле GNOME 2.32.

Обновлён файловый менеджер GNOME: изменено оформление, появилась возможность переименования группы файлов и встроенные средства работы с архивами.

Задействована новая система уведомлений, упрощён доступ к ранее выводимым уведомлениям, изменено размещение всплывающих уведомлений.

Полностью переработан интерфейс первичной настройки после первого входа в систему (Tails Greeter), все опции в котором теперь доступны на одном экране, а настройки языка перенесены в верхнюю часть.

Пакет Tor обновлён до ветки 0.3.0, а Tor Browser - до 7.0 с поддержкой многопроцессного режима и sandbox-изоляции. Также обновлены версии KeePassX 2.0.3, LibreOffice 5.2.6, Inkscape 0.92.1, Audacity 2.1.2, Enigmail 1.9.6, MAT 0.6.1, Dasher 5.0 и git 2.11.0. В качестве почтового клиента вместо ответвления Icedove теперь поставляется обычный Thunderbird. Переработана организация завершения работы в системе: решены проблемы с крахами на некоторых устройствах, после инициирования завершения работы сразу отображается чёрный экран чтобы не вызывать лишних подозрений, задействованы средства ядра Linux по очистке памяти от остаточных данных.

Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) выполнен в виде Live-системы, позволяющей из коробки обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Анонимный выход обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. В обычном Live-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных в оперативной памяти компьютера - в процессе завершения работы или при извлечении носителя, вся оперативная память очищается.



