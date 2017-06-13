The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

13.06.2017 23:08  Релиз дистрибутива Tails 3.0

Представленрелиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 3.0 основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб. Начиная с Tails 3 дистрибутив поставляется только в 64-разрядных сборках (формирование сборок для архитектуры i386 прекращено).

Новый выпуск примечателен обновлением пакетной базы до Debian 9 "Stretch", релиз которого ожидается 17 июня. Вторым важным новшеством является применение основного оформления рабочего стола GNOME Shell, вместо ранее применяемого режима классического рабочего стола в стиле GNOME 2.32.

Обновлён файловый менеджер GNOME: изменено оформление, появилась возможность переименования группы файлов и встроенные средства работы с архивами.

Задействована новая система уведомлений, упрощён доступ к ранее выводимым уведомлениям, изменено размещение всплывающих уведомлений.

Полностью переработан интерфейс первичной настройки после первого входа в систему (Tails Greeter), все опции в котором теперь доступны на одном экране, а настройки языка перенесены в верхнюю часть.

Пакет Tor обновлён до ветки 0.3.0, а Tor Browser - до 7.0 с поддержкой многопроцессного режима и sandbox-изоляции. Также обновлены версии KeePassX 2.0.3, LibreOffice 5.2.6, Inkscape 0.92.1, Audacity 2.1.2, Enigmail 1.9.6, MAT 0.6.1, Dasher 5.0 и git 2.11.0. В качестве почтового клиента вместо ответвления Icedove теперь поставляется обычный Thunderbird. Переработана организация завершения работы в системе: решены проблемы с крахами на некоторых устройствах, после инициирования завершения работы сразу отображается чёрный экран чтобы не вызывать лишних подозрений, задействованы средства ядра Linux по очистке памяти от остаточных данных.

Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) выполнен в виде Live-системы, позволяющей из коробки обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Анонимный выход обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. В обычном Live-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных в оперативной памяти компьютера - в процессе завершения работы или при извлечении носителя, вся оперативная память очищается.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/bl...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 2.12 и браузера Tor Browser 6.5.2
  3. OpenNews: Увидел свет дистрибутив Tails 2.0, перешедший на GNOME Shell и Debian 8
  4. OpenNews: Инсталлятор дистрибутива Tails включён в поставку Debian
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.3.0
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 23:15, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Если бы на wayland перешли и отказались бы от systemd то еще можно было назвать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, ALex_hha, 23:23, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А при заказе диска - шапка из фольги прилагается?
     
     
  • 2.5, VINRARUS, 23:54, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Клееш диск на лоб и отражаеш УФ излучения обратно в противника.
     
  • 1.3, Аноним, 23:25, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прошу рассказать про sandbox изоляцию, теперь можно будет не бояться js?
     
  • 1.6, Аноним, 00:00, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прикол еще в том, что вышла 3-ка с ТВ 7.0
    и сегодня обновился ТВ до 7.0.1 )
     
  • 1.7, СтарыйАнонимус, 00:01, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    промолчу про systemD, но зачем тут Gnome который сжирает 40% ресурсов системы?
    openbox например не судьба поставить?
    видимо при использовании надо на шапочку из фольки бантик надеть - так красивше.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList