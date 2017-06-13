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13.06.2017 18:47  Дистрибутив Fedora 26 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версия дистрибутива Fedora 26. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 11 июля. Выпуск охватывает продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Cloud, а также Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Альфа-выпуски Fedora также сформированы для архитектур Power64 и ARM64 (AArch64).

Наиболее заметные улучшения в Fedora 26:

  • В состав включён выпуск рабочего стола GNOME 3.24 с поддержкой режима ночной подсветки, новым приложением для просмотра кулинарных рецептов, улучшением области уведомлений и расширением поддержки самодостаточных пакетов Flatpak;
  • В инсталлятор Anaconda добавлен blivet-gui с реализаций альтернативного интерфейса для разбивки разделов с поддержкой LVM (включая LVM cache, LVM RAID, Thin LVM), Btrfs (включая Btrfs RAID, подразделы и снапшоты), MD RAID, шифрования накопителя при помощи LUKS;
  • Добавлена поддержка кодека для многоканального кодирования звука AC-3 (Dolby Digital), срок действия патентов на который истёк и который теперь можно использовать без оплаты лицензионных отчислений. AC-3 применяется в стандартах цифрового телевидения (ATSC, DVB), на дисках DVD и Blu-ray, в системах потокового интернет-вещания с поддержкой объёмного звука 5.1.
  • Развивается предварительный вариант модульной серверной редакции дистрибутива, в которой конечные приложения поставляются в виде отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива;
  • Сформирован первый выпуск Base Runtime, модуля с базовой операционной системой, который может выступать в качестве основы для сборки и как зависимость для модулей с приложениями. Base Runtime является основой модульного выпуска Fedora 26 Server. Для сборки модулей в инфраструктуре запущен сервис Module Build Service;
  • Пакетный менеджер DNF обновлён до версии 2.0, в состав которой включён плагин Repoquery для поиска пакетов во внешних репозиториях (аналог "rpm -q" для удалённого репозитория). Добавлена команда "dnf check" для проверки целостности локальной БД packagedb и вывода информации о возможных проблемах. Добавлена команда "dnf upgrade-minimal", позволяющая обновить каждый пакет до самой свежей версии с улучшениями или исправлениями ошибок и уязвимостей;
  • Для сборки пакетов задействован выпуск набора компиляторов GCC 7. Обновлён применяемый по умолчанию набор флагов компиляции для C/C+, прекращено использование флага "-mtune=atom". Ранее запланированные для включения флаги "-Werror=implicit-function-declaration" и "-Werror=implicit-int" пока оставлены неактивными;
  • В качестве реализации pkg-config задействован пакет pkgconf, предоставляющий улучшенные средства обработки файлов .pc и стабильный библиотечный ABI/API для интеграции с приложениями;
  • Для сохранения и обработки core-дампов по умолчанию задействован сервис systemd-coredump. Для вывода списка core-дампов и их извлечения из БД Journal предложена утилита coredumpctl;
  • Python обновлён до версии 3.6.0. В состав включена обучающая среда Python Classroom Lab;
  • Задействованы новые выпуски Glibc 2.25, PHP 7.1, Go 1.8, Ruby 2.4, GHC (Haskell) 8.0, LDC (язык D) 1.1.0, Boost 1.63.0, Zend Framework 3, BIND 9.11;
  • Из поставки удалён драйвер для тачпадов xorg-x11-drv-synaptics, вместо которого следует использовать xorg-x11-drv-libinput;
  • На системах AARCH64 включена поддержка 48-разрядного виртуального адресного пространства;
  • B интерфейсе Fedora Media Writer добавлена возможность записи на SD-карты системных образов для ARM-архитектуры;
  • Подготовлена spin-сборка с рабочим столом LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемым объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt;
  • Подготовлен новый минималистичный образ для создания изолированных контейнеров, содержащий минимально возможный набор компонентов, но при этом, в отличие от Atom, включающий полноценный пакетный менеджер dnf и возможность устанавливать произвольные пакеты из штатных репозиториев;
  • OpenSSL обновлён до версии 1.1.0 с поддержкой алгоритмов scrypt, X25519 (RFC 7748), стандарта Certificate Transparency, потокового шифра ChaCha20 и алгоритма аутентификации сообщений (MAC) Poly1305. Прекращена поддержка устаревших технологий, в том числе удалены компоненты, обеспечивающие работу SSLv2, Kerberos, 40- и 56-разрядных шифров. Из набора шифров по умолчанию исключены алгоритмы RC4 и 3DES;
  • Включено определение параметров всех пользователей через NSS-модуль SSSD (System Security Services Daemon), обеспечивающий более высокую производительность за счёт кэширования содержимого локальных баз в памяти;
  • В качестве реализации PKCS#11 вместо Coolkey задействован пакет OpenSC, что позволило расширить спектр поддерживаемых дистрибутивом смарт-карт;
  • В репозиторий включён пакет snapd с инструментарием для управления самодостаточными пакетами в формате snap. Для начала работы с пакетами в формате Snap пользователям Fedora Linux теперь достаточно выполнить "sudo dnf install snapd", после чего можно использовать утилиту snap. В момент первой установки snap в систему будет установлен snap-пакет core c набором базовых библиотек для функционирования пакетов snap. Так как для изоляции в snap используется механизм AppArmor, который не поддерживается в Fedora, то пакеты запускаются без применения изоляции, т.е. нужно соблюдать осторожность и не устанавливать непроверенные приложения.


  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: В Fedora Linux добавлена поддержка самодостаточных пакетов Snap
  3. OpenNews: Утверждён план отказа Fedora Linux от альфа-выпусков
  4. OpenNews: Fedora планирует выпустить модульный вариант серверной редакции дистрибутива
  5. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность перехода на ежегодные выпуски
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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  • 1.2, Хряк, 19:43, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Добавлена команда "dnf upgrade-minimal", позволяющая обновить каждый пакет до самой свежей версии с улучшениями или исправлениями ошибок и уязвимостей;

    Что-то не понял. А чем это отличается от dnf update?

     
     
  • 2.5, Zeuxx, 20:08, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Обновляет не до самой последней версии, которая вообще есть в наличии, а только до самой свежей, исправляющей какую-то проблему. Это, видимо, для тех, кто очкует использовать самое новье, но кому всё-таки нужны багфиксы.
     
     
  • 3.8, Хряк, 20:52, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > последней версии, которая вообще есть в наличии, а только до самой свежей

    Что-то ничего не понял. dnf update обновляет до свежего пакета, которай есть в репозитории. А upgrade-minimal от куда берет пакет и какой?

     
  • 1.3, Аноним, 19:52, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    никак не выходит вяленый цветок? всё ещё не достаточно абстракций и прослоек?
     
  • 1.4, Аноним, 19:52, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А для десктопов не будет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 20:49, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А кому-то кроме полутора маргиналов типа меня нужен линукс на десктопе?
     
     
  • 3.9, Хряк, 20:53, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А кто-то попробовав linux, все еще мучается на windows?
     
     
  • 4.11, Аноним, 21:23, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ещё как, даже уже превратили линукс в бесплатный виндус, осталось сделать убогое... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.13, Аноним, 22:21, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, кто-то попробовав линукс понял что казавшееся ему под виндой мучением на фо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Vk, 20:36, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лицо линукса
     
     
  • 2.10, Аноним, 21:19, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рукалицо
     
  • 1.12, Аноним, 22:13, 13/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Чот на ржач пробивает с такого чейнжлога Одни сцуко клоуны-третьегномеры с но... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, RKKA, 23:03, 13/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Штаны зашей.
     

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