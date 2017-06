13.06.2017 18:47  Дистрибутив Fedora 26 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версия дистрибутива Fedora 26. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 11 июля. Выпуск охватывает продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Cloud, а также Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Альфа-выпуски Fedora также сформированы для архитектур Power64 и ARM64 (AArch64). Наиболее заметные улучшения в Fedora 26: В состав включён выпуск рабочего стола GNOME 3.24 с поддержкой режима ночной подсветки, новым приложением для просмотра кулинарных рецептов, улучшением области уведомлений и расширением поддержки самодостаточных пакетов Flatpak;

В инсталлятор Anaconda добавлен blivet-gui с реализаций альтернативного интерфейса для разбивки разделов с поддержкой LVM (включая LVM cache, LVM RAID, Thin LVM), Btrfs (включая Btrfs RAID, подразделы и снапшоты), MD RAID, шифрования накопителя при помощи LUKS;

Добавлена поддержка кодека для многоканального кодирования звука AC-3 (Dolby Digital), срок действия патентов на который истёк и который теперь можно использовать без оплаты лицензионных отчислений. AC-3 применяется в стандартах цифрового телевидения (ATSC, DVB), на дисках DVD и Blu-ray, в системах потокового интернет-вещания с поддержкой объёмного звука 5.1.

Развивается предварительный вариант модульной серверной редакции дистрибутива, в которой конечные приложения поставляются в виде отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива;

Сформирован первый выпуск Base Runtime, модуля с базовой операционной системой, который может выступать в качестве основы для сборки и как зависимость для модулей с приложениями. Base Runtime является основой модульного выпуска Fedora 26 Server. Для сборки модулей в инфраструктуре запущен сервис Module Build Service;

Пакетный менеджер DNF обновлён до версии 2.0, в состав которой включён плагин Repoquery для поиска пакетов во внешних репозиториях (аналог "rpm -q" для удалённого репозитория). Добавлена команда "dnf check" для проверки целостности локальной БД packagedb и вывода информации о возможных проблемах. Добавлена команда "dnf upgrade-minimal", позволяющая обновить каждый пакет до самой свежей версии с улучшениями или исправлениями ошибок и уязвимостей;

Для сборки пакетов задействован выпуск набора компиляторов GCC 7. Обновлён применяемый по умолчанию набор флагов компиляции для C/C+, прекращено использование флага "-mtune=atom". Ранее запланированные для включения флаги "-Werror=implicit-function-declaration" и "-Werror=implicit-int" пока оставлены неактивными;

В качестве реализации pkg-config задействован пакет pkgconf, предоставляющий улучшенные средства обработки файлов .pc и стабильный библиотечный ABI/API для интеграции с приложениями;

Для сохранения и обработки core-дампов по умолчанию задействован сервис systemd-coredump. Для вывода списка core-дампов и их извлечения из БД Journal предложена утилита coredumpctl;

Python обновлён до версии 3.6.0. В состав включена обучающая среда Python Classroom Lab;

Задействованы новые выпуски Glibc 2.25, PHP 7.1, Go 1.8, Ruby 2.4, GHC (Haskell) 8.0, LDC (язык D) 1.1.0, Boost 1.63.0, Zend Framework 3, BIND 9.11;

Из поставки удалён драйвер для тачпадов xorg-x11-drv-synaptics, вместо которого следует использовать xorg-x11-drv-libinput;

На системах AARCH64 включена поддержка 48-разрядного виртуального адресного пространства;

B интерфейсе Fedora Media Writer добавлена возможность записи на SD-карты системных образов для ARM-архитектуры;

Подготовлена spin-сборка с рабочим столом LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемым объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt;

Подготовлен новый минималистичный образ для создания изолированных контейнеров, содержащий минимально возможный набор компонентов, но при этом, в отличие от Atom, включающий полноценный пакетный менеджер dnf и возможность устанавливать произвольные пакеты из штатных репозиториев;

OpenSSL обновлён до версии 1.1.0 с поддержкой алгоритмов scrypt, X25519 (RFC 7748), стандарта Certificate Transparency, потокового шифра ChaCha20 и алгоритма аутентификации сообщений (MAC) Poly1305. Прекращена поддержка устаревших технологий, в том числе удалены компоненты, обеспечивающие работу SSLv2, Kerberos, 40- и 56-разрядных шифров. Из набора шифров по умолчанию исключены алгоритмы RC4 и 3DES;

Включено определение параметров всех пользователей через NSS-модуль SSSD (System Security Services Daemon), обеспечивающий более высокую производительность за счёт кэширования содержимого локальных баз в памяти;

В качестве реализации PKCS#11 вместо Coolkey задействован пакет OpenSC, что позволило расширить спектр поддерживаемых дистрибутивом смарт-карт;

В репозиторий включён пакет snapd с инструментарием для управления самодостаточными пакетами в формате snap. Для начала работы с пакетами в формате Snap пользователям Fedora Linux теперь достаточно выполнить "sudo dnf install snapd", после чего можно использовать утилиту snap. В момент первой установки snap в систему будет установлен snap-пакет core c набором базовых библиотек для функционирования пакетов snap. Так как для изоляции в snap используется механизм AppArmor, который не поддерживается в Fedora, то пакеты запускаются без применения изоляции, т.е. нужно соблюдать осторожность и не устанавливать непроверенные приложения.