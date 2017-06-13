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13.06.2017 11:19  Выпуск UDisks 2.7.0

Состоялся релиз пакета UDisks 2.7.0, включающего системный фоновый процесс, библиотеки и инструментарий для организации доступа и управления дисками, устройствами хранения и связанными с ними технологиями. UDisks предоставляет D-Bus API для работы с дисковыми разделами, настройки MD RAID, работы с блочными устройствами в файле (loop-монтирование), манипуляций с файловыми системами и т.п. Дополнительно поставляются модули для мониторинга и управления BCache, BTRFS, iSCSI, libStorageManagement, LVM2, LVM Cache и zRAM. Например, UDisks иcпользуется в приложениях GNOME для работы с дисковыми разделами GNOME и различных графических конфигураторах.

Отмечается, что UDisks 2.7.0 является самым значительным выпуском со времени создания ветки UDisks 2. Ключевым изменением является переход на использование библиотеки libblockdev вместо встроенных средств для работы с блочными устройствами, основанными на вызове внешних утилит. Библиотека libblockdev построена на архитектуре, использующей плагины, при которой поддержка каждой технологии (например, создание дисковых разделов, настройка LVM, Btrfs, MD RAID, Swap и т.п.) вынесена в отдельный плагин. Использование libblockdev позволит использовать единый для различных проектов унифицированный бэкенд, разработка которого ведётся независимой командой, но добавит необходимость поддержания дополнительной зависимости. Новый выпуск UDisks 2.7.0 уже добавлен в репозиторий Fedora Rawhide.

  1. Главная ссылка к новости (http://www-rhstorage.rhcloud.c...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: udisks, disk
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