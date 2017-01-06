09.06.2017 13:43  Выпуск фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.0

Доступен релиз фреймворка G'MIC 2.0, предоставляющего универсальный язык сценариев для обработки изображений и несколько интерфейсов для преобразования, фильтрации и визуализации графического контента. G'MIC предоставляет около тысячи готовых алгоритмов и функций для обработки изображений, поддерживает многопоточночность и может использовать OpenMP для ускорения вычислений за счёт распараллеливания нагрузки на несколько ядер CPU. Поддерживается обработки различных типов изображений, в том числе с произвольным числом цветовых каналов, объёмных изображений и векторных 3D-объектов. Код проекта распространяется под свободной лицензией CeCILL, совместимой с GPL. G'MIC доступен в виде инструмента командной строки gmic (в стиле ImageMagic), многопоточных C++-библиотек libgmic и CImg, плагина gmic_gimp с реализацией более 480 фильтров для редактора GIMP, web-приложения G'MIC Online для манипуляции с графикой из web-браузера и графического интерфейса ZArt для обработки видеофайлов или видеопотоков с web-камер в режиме реального времени. Кроме того, возможности G'MIC используются в таких открытых проектах, как пакет постобработки видео EDK, система нелинейного видеомонтажа Flowblade, графический редактор Krita, система обработки фотографий PhotoFlow и система наложения видеоэффектов Veejay. В новом выпуске полностью переработан код плагина к GIMP, который был переписан с нуля и включает огромную порцию новых возможностей. Интерфейс плагина абстрагирован от API виджетов GIMP и снабжён собственным API для интеграции со сторонними приложениями, что позволяет использовать его не только с GIMP и применять Qt для построения интерфейса. Для адаптации плагина к новому приложению достаточно определить связи, внеся изменения в один файл host_software.cpp. Разработчики надеются, что существенное упрощение адаптации плагина для различных программ, приведёт к появлению варианта плагина для многих популярных отрытых систем обработки видео и изображений, таких как Blender, в которых ранее приходилось портировать отдельные фильтры. Поддержка старого плагина на GTK оставлена и обновлена для поддержки G’MIC 2.0, но данный плагин в будущем, скорее всего, развиваться не будет, и все усилия будут направлены на усовершенствование версии плагина на базе Qt. На основе переработанного плагина уже началась подготовка дополнения для Krita и подготовлен новый интерфейс для наложения фильтров G’MIC-Qt, использующий библиотеку Qt и не привязанный к GIMP. G’MIC-Qt позиционируется как новый интерфейс, по возможностям идентичный плагину к GIMP, но способный работать в виде обособленного приложения. Из особенностей G’MIC-Qt отмечается поддержка масштабирования и прокрутки в окне предпросмотра, средства для поиска фильтров по ключевым словам, возможность выбора между светлой и тёмной темами оформления, улучшенная система быстрого доступа к часто используемым фильтрам и возможность скрытия лишних фильтров. Вторая значительная часть улучшений в G'MIC 2.0 связана с новыми фильтрами. Например, добавлен полезный фильтр Smart-Coloring для автоматизации раскраски штриховых изображений, в том числе поддерживающий текстурированную заливку и сглаживание. Для фотографов представлена порция новых преобразований цветности на основе CLUTs (Color Lookup Tables). Расширены настройки фильтра для искусственного состаривания фотографий. Добавлены новые фильтры "Artistic / Illustration look" и "Artistic / Highlight bloom" для повышения контраста и детализации. Также добавлен фильтр Multi-scale Retinex для нормализации яркости разных частей изображения. Ещё один интересный фильтр "Details / Dcp dehaze" нацелен на устранение тумана на фотографиях. Для изменения цветов сложных объектов на фотографиях в G'MIC 2.0 представлен фильтр "Colors / Color mask [interactive]", позволяющий интерактивно выделить объект и изолированно его обработать, например, можно поменять цвет кузова на сфотографированной машине или поменять цвет облаков. Для видео в новой версии представлен фильтр с эффектом морфинга, позволяющий сгенерировать промежуточное изображение между разными кадрами. Добавлен новый фильтр для удаления шумов путем комбинирования вариантов одного и того же изображения с разных снимков. Добавлены новые эффекты "Deformations / Conformal maps", "Degradations / Flip & rotate blocks" и "Degradations / Warp by intensity" и "Degradations / Pixel sort" для выполнения сложных деформаций и внесения искусственных артефактов кодирования. Из новых генераторов текстур отмечаются фильтры "Patterns / Camouflage" и "Patterns / Crystal background", предназначенные для формирования рисунка камуфляжа и кристаллических образований.



