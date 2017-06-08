08.06.2017 05:20  Qt 5.9 портирован для операционной системы Haiku

Спасибо. Ну, успехов вам в портировании, а главное - перевести всё на регулярную сборку, а то много таких программулинок, которые один раз портировали и потом бросили. Если бы мог, подключился бы к тестированию и забрасыванию багрепортами, но на моём лаптопе гайка долго не работает, перегревается и отрубается.

