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08.06.2017 05:20  Qt 5.9 портирован для операционной системы Haiku

Один из разработчиков свободной операционной системы Haiku, продолжающей развитие идей BeOS, сообщил об успешном портировании фреймворка Qt 5.9. В том числе обеспечена работа компонентов QtMultimedia с бэкендом на базе GStreamer, что позволило добиться корректного отображения Youtube в браузере QupZilla.



  1. Главная ссылка к новости (https://youtu.be/RqV8YeA1-Mc...)
  2. OpenNews: Разработчики Haiku не приняли проект перехода на ядро Linux
  3. OpenNews: Вышла четвёртая альфа-версия операционной системы Haiku R1
  4. OpenNews: Продемонстрирован порт ОС Haiku для архитектуры x86_64
  5. OpenNews: Проект Haiku помог в создании USB-стека для ReactOS
  6. OpenNews: Вышла третья альфа-версия операционной системы Haiku R1
Автор новости: beos
Тип: К сведению
Ключевые слова: haiku, qt
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  • 1.1, _hide_, 10:50, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Когда будет следующий тестовый релиз сразу со всем барахлом, нормальными репами и прочими удовольствиями. И да, чтобы ещё реалтековский WIFI поднялся из коробки и шустрость на железе приблизилась к оной в виртуалке? Просто в системе минимум, необходимый для использования есть (и даже браузер :-D ), но нет того, кто это вывезет в массы (в смысле распределит и поможет решить все возникающие проблемы с софтом/железом/инфраструктурой)
     
     
  • 2.4, Diver, 11:27, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Ночники более чем пригодные для использования https://download.haiku-os.org/
    Уже с включенными репами
     
     
  • 3.7, _hide_, 11:42, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А толку от реп, без WIFI? В виртуалке это не так интересно...
     
  • 1.2, Аноним, 11:02, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Сейчас, конечно же, всё обратят внимание на Роботех 2016.
     
     
  • 2.3, X4asd, 11:24, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    мы кажется это предложение -- сарказм
     
     
  • 3.12, Аномномномнимус, 12:26, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если ты кажешься, C++ надо
     
  • 1.5, Константавр, 11:28, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А почему Qupzilla старая? Я сначала обрадовался, что её обновили, ан нет.
     
     
  • 2.6, 3dEyes, 11:41, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    QupZilla старая, потому что начиная с версии 1.9 она перешла с QtWebKit движка на WebEngine, который на данный момент не портирован в Haiku.
     
     
  • 3.8, Константавр, 11:44, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А этого не произошло потому что...?
     
     
  • 4.9, Аноним, 11:48, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мало людей заинтересованных в этом, другие приоритеты Вы как меленький ей Богу ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.10, 3dEyes, 11:48, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Потому что портировать движок хромиума на новую платформу далеко нетривиальная задача. Вот закончу c QtMultimedia может и попробую.
     
     
  • 5.14, Аноним Анонимович Анонимов, 12:46, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >не тривиальная

    это одно слово, в остальном полностью вас поддерживаю

     
     
  • 6.16, inferrna, 12:51, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Запомните, дети:
    >далеко не, отнюдь не, вовсе не

    пишется раздельно.

     
     
  • 7.20, Аноним Анонимович Анонимов, 13:12, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обосpался грамотей. Приношу свои извинения.
     
  • 5.22, Константавр, 13:32, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо. Ну, успехов вам в портировании, а главное - перевести всё на регулярную сборку, а то много таких программулинок, которые один раз портировали и потом бросили.

    Если бы мог, подключился бы к тестированию и забрасыванию багрепортами, но на моём лаптопе гайка долго не работает, перегревается и отрубается.

     
     
  • 6.24, beos, 14:18, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй свежую ревизию 51200  - на ней починилось энергопотребление ....
     
  • 1.11, Аноним, 12:17, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    dwa 510 увиделся, но не взлетел, жаль.
     
  • 1.13, Аноним, 12:44, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хоть кто-то делом занимается интересным делом, а не мозговыми фекалиями из редмо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 12:53, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    теорема эскобара тчк жпг
     
  • 1.15, Аноним, 12:49, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Да перешли бы на ядро Linux уже, иначе некрофилия просто Время и деньги сливает... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, inferrna, 12:55, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да перешли бы на ядро Linux уже, иначе некрофилия просто. Время и
    > деньги сливаете в никуда. Никому это не нужно.

    ты что, ты что, под эту систему в 1990-е столько было полезных программ написано!11

     
  • 2.21, 3dEyes, 13:21, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Да перешли бы на ядро Linux уже, иначе некрофилия просто. Время и
    > деньги сливаете в никуда. Никому это не нужно.

    Ничего не имею против Linux, сам его активно пользую, но насчёт некрофилии это вы зря:
    Ядро Linux было создано в 1991 году, а ядро NewOS, на базе которого создано ядро Haiku в 2001.

     
     
  • 3.26, Аноним, 14:25, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какая разница когда, что создано Линукс все эти годы менялся и развивался, а эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, 3dEyes, 14:40, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Haiku моложе на 10 лет Linux-а, но некрофилы всё равно мы. Окей.
     
  • 2.23, анонимбр, 14:00, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Помнишь Syllable Deskop и Server?:)
     
  • 1.19, Аноним, 12:59, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лицензия не копилефт, ядро вонаби-микро А хорошего в ней что-нибудь есть кроме ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Аноним, 14:23, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А хорошего в ней что-нибудь есть кроме "симпотичных" декораций окон?

    Fixed

     

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