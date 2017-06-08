08.06.2017 05:20  Qt 5.9 портирован для операционной системы Haiku

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|1.1, _hide_, 10:50, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]
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Когда будет следующий тестовый релиз сразу со всем барахлом, нормальными репами и прочими удовольствиями. И да, чтобы ещё реалтековский WIFI поднялся из коробки и шустрость на железе приблизилась к оной в виртуалке? Просто в системе минимум, необходимый для использования есть (и даже браузер :-D ), но нет того, кто это вывезет в массы (в смысле распределит и поможет решить все возникающие проблемы с софтом/железом/инфраструктурой)
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|5.22, Константавр, 13:32, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Спасибо. Ну, успехов вам в портировании, а главное - перевести всё на регулярную сборку, а то много таких программулинок, которые один раз портировали и потом бросили.
Если бы мог, подключился бы к тестированию и забрасыванию багрепортами, но на моём лаптопе гайка долго не работает, перегревается и отрубается.
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|2.21, 3dEyes, 13:21, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Да перешли бы на ядро Linux уже, иначе некрофилия просто. Время и
> деньги сливаете в никуда. Никому это не нужно.
Ничего не имею против Linux, сам его активно пользую, но насчёт некрофилии это вы зря:
Ядро Linux было создано в 1991 году, а ядро NewOS, на базе которого создано ядро Haiku в 2001.
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