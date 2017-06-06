06.06.2017 21:23  Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.3, развиваемой проектом GNU

Проект GNU представил третий выпуск свободной системы электронных платежей GNU Taler. Особенностью системы является то, что покупателям предоставляется анонимность, но продавцы не являются анонимными для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности, т.е. система не позволяет отследить информацию о том, куда пользователь тратит деньги, но предоставляет средства для отслеживания поступления средств (отправитель остаётся анонимным), что решает свойственные BitCoin проблемы с налоговым аудитом. Код написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3. GNU Taler не создаёт собственную криптовалюту, а работает с уже существующими валютами, в том числе с долларами, евро и биткоинами. Поддержку новых валют можно обеспечить через создание банка, который выступает финансовым гарантом. Бизнес-модель GNU Taler основана на выполнении операций обмена - деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги, представленные традиционными системами платежей. Все транзакции в GNU Taler защищены с использованием современных криптографических алгоритмов, позволяющих сохранить достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена. Формат БД предоставляет возможность верификации всех совершённых транзакций и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. В состав GNU Taler 0.3 входят пять базовых компонентов, предоставляющих логику для работы банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора. Проект пока остаётся на стадии альфа-тестирования, на которой ещё не поддерживается взаимодействие с реальными банками, а для тестирования предлагаются только фиктивные валюты. При этом запустить первый реальный платёжный сервис на базе GNU Taler планируется в этом году. Статус реализации компонентов: В модуле точки обмена полностью реализован RESTful-протокол Taler, который не интегрируется с традиционными банковскими системами и требует создания собственного "банка". Протокол Taler может работать поверх HTTP или HTTPS, обеспечивая безопасность без привязки к HTTPS. Структуры данных обрабатываются в формате JSON. Шифрование построено на использовании RSA 2048 и EdDSA;

Модуль кошелька позволяет снимать, тратить и пополнять монеты, но пока без функций возврата, синхронизации и экспорта криптографических подтверждений операции. Модуль выполнен в виде web-приложения, работающего в Chromium/Chrome, Firefox и Opera;

Модуль торговой площадки может генерировать договоры, обрабатывать платежи и поддерживает базовые функции отслеживания полученных платежей. Примеры фронтенда с реализацией web-интерфейса подготовлены на PHP и Python;

Модуль банка может управлять учётными записями, позволяет выводить средства и получать платежи от точек по обмену валюты.

Модуль аудитора может верифицировать криптографически подписанные подтверждения операций, накопленные провайдером платёжного сервиса, и рассчитывать остатки на балансе. Модуль пока не поддерживает сверку с банком для сопоставления банковских переводов с рассчитанными значениями.



