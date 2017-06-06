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06.06.2017 20:27  Для Ubuntu 14.04 доступны обновления ядра, не требующие перезагрузки

Компания Canonical объявила о расширении сервиса Livepatch, предоставляющего обновления с устранением опасных уязвимостей в ядре Linux, которые применяются к работающей системе на лету, не требуя перезагрузки и позволяя избежать простоя в работе. Помимо ранее поддерживаемых сборок Ubuntu 16.04 live-патчи теперь доступны и для Ubuntu 14.04.

Live-патчи охватывают только исправления уязвимостей, которым присвоен высокий или критический уровень опасности. Для внесения исправлений в ядро без перезагрузки и без остановки работы задействована технология livepatch, предоставляющая аналогичные возможности, что и kpatch от компании Red Hat и kGraft от компании SUSE. В livepatch также используется метод замены функций в ядре и перенаправление на новую функцию при помощи штатной подсистемы ftrace. Патч оформляется в виде модуля ядра, осуществляющего необходимую подстановку кода функций.

Каждый пользователь может бесплатно использовать сервис для трёх систем (патчи доставляются по индивидуальному токену, привязанному к зарегистрированному пользователю). Для большего числа систем требуется оформление платной подписки ($12 в месяц). Для активации Live-сервиса требуется установить snap-пакет canonical-livepatch, получить токен на сайте и активировать его командой "sudo canonical-livepatch enable токен". Состояние применения live-патчей можно оценить командой "canonical-livepatch status". Исходные тексты модулей для применения live-патчей доступны без ограничений и могут быть использованы для самостоятельно сборки live-патчей, не привязанных к платным репозиториям Canonical.

  1. Главная ссылка к новости (https://insights.ubuntu.com/20...)
  2. OpenNews: Для Ubuntu введён в строй механизм обновления ядра без перезагрузки
  3. OpenNews: Для ядра Linux предложен livepatch, механизм обновления без перезагрузки
  4. OpenNews: Red Hat и SUSE объединили усилия в продвижении механизмов обновления ядра без перезагрузки
  5. OpenNews: Компания SUSE открыла код kGraft, системы для обновления ядра Linux без перезагрузки
  6. OpenNews: Компания Red Hat открыла код kpatch для организации обновления на лету ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: livepatch, ubuntu
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  • 1, Шарп, 22:00, 06/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > предоставляющая аналогичные возможности, что и kpatch от компании Red Hat и kGraft от компании SUSE.

    И что же их сподвигло на написание велосипеда, ну кроме исправления фатального недостатка?

     
     
  • 2, Аноним, 22:28, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Дениска посоветовал.
     

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