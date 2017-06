05.06.2017 11:30  Выпуск отладчика GDB 8.0

Доступен релиз отладчика GDB 8.0, поддерживающего отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS). Значительная смена номера версии связана с прекращением опциональной поддержки сборки GDB и GDBserver с использованием Си-компилятора (режим "--disable-build-with-cxx"). Для сборки GDB 8.0 теперь обязательно нужен компилятор С++, совместимый со стантартом C++11, т.е. требуется GCC 4.8 или более новый выпуск. Кроме того, для сборки теперь требуется GNU Make 3.81 или более новый выпуск, поддержка сборки при помощи BSD make и других сторонних реализаций утилиты make прекращена. Напомним, что GCC 4.8 был выпущен в 2013 году, а GNU Make 3.81 в 2006 году. Ключевые улучшения: При отладке приложений на языке С++11 теперь поддерживаются ссылки rvalue;

Возможность доступа к регистру PKU на платформе GNU/Linux. PKU-регистр применяется для хранения ключей защиты памяти пользовательских процессов (Memory Protection Keys for Userspace), технологии, которая появится в будущих моделях процессоров Intel;

В Python API реализованы новые функции для доступа, запуска и остановки записи активности через btrace. В gdb.Type добавлена поддержка ссылок Rvalue;

Добавлена поддержка записи и повторного выполнения кода, содержащего инструкции (Intel 64) rdrand и rdseed;

В командном интерпретаторе сняты ограничения на число аргументов (ранее пользовательские команды могли включать не более 10 аргументов). В команде "eval" обеспечено раскрытие аргументов, определённых пользователем, что значительно упрощает обработку переменного числа аргуменов: define mycommand set $i = 0 while $i < $argc eval "print $arg%d", $i set $i = $i + 1 end end

Добавлена поддержка формата отладочных файлов DWARF 5, за исключением индексов .debug_names;

В программный интерфейс управления GDB/MI добавлены новые команды "-file-list-shared-libraries" и "-target-flash-erase" для вывода списка разделяемых библиотек и очистки flash-памяти;

В gdb добавлена команда "flash-erase" для очистки всех регионов памяти на Flash;

Добавлена поддержка запуска на платформе FreeBSD/mips (mips*-*-freebsd). Добавлена поддержка целевых платформ FreeBSD/mips (mips*-*-freebsd) и Synopsys ARC (arc*-*-elf32). Для sparc32 и sparc64 добавлены секции с описанием регистров;

Для платформы Windows добавлена поддержка символов перенаправления в командной строке ('>', '>>', '2>&1'), обеспечен доступ к именам потоков;

Добавлены новые настройки "set disassembler-options" и "show disassembler-options" для установки и отображения специфичных для целевых платформ параметров дизассемблера;

Прекращена поддержка Java-программ, собранных при помощи gcj;

Прекращена поддержка платформ FreeBSD/alpha (alpha*-*-freebsd*) и GNU/kFreeBSD/alpha (alpha*-*-kfreebsd*-gnu).