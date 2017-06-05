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05.06.2017 11:30  Выпуск отладчика GDB 8.0

Доступен релиз отладчика GDB 8.0, поддерживающего отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Значительная смена номера версии связана с прекращением опциональной поддержки сборки GDB и GDBserver с использованием Си-компилятора (режим "--disable-build-with-cxx"). Для сборки GDB 8.0 теперь обязательно нужен компилятор С++, совместимый со стантартом C++11, т.е. требуется GCC 4.8 или более новый выпуск. Кроме того, для сборки теперь требуется GNU Make 3.81 или более новый выпуск, поддержка сборки при помощи BSD make и других сторонних реализаций утилиты make прекращена. Напомним, что GCC 4.8 был выпущен в 2013 году, а GNU Make 3.81 в 2006 году.

Ключевые улучшения:

  • При отладке приложений на языке С++11 теперь поддерживаются ссылки rvalue;
  • Возможность доступа к регистру PKU на платформе GNU/Linux. PKU-регистр применяется для хранения ключей защиты памяти пользовательских процессов (Memory Protection Keys for Userspace), технологии, которая появится в будущих моделях процессоров Intel;
  • В Python API реализованы новые функции для доступа, запуска и остановки записи активности через btrace. В gdb.Type добавлена поддержка ссылок Rvalue;
  • Добавлена поддержка записи и повторного выполнения кода, содержащего инструкции (Intel 64) rdrand и rdseed;
  • В командном интерпретаторе сняты ограничения на число аргументов (ранее пользовательские команды могли включать не более 10 аргументов). В команде "eval" обеспечено раскрытие аргументов, определённых пользователем, что значительно упрощает обработку переменного числа аргуменов: 
    
    define mycommand
        set $i = 0
        while $i < $argc
          eval "print $arg%d", $i
          set $i = $i + 1
        end
      end
  • Добавлена поддержка формата отладочных файлов DWARF 5, за исключением индексов .debug_names;
  • В программный интерфейс управления GDB/MI добавлены новые команды "-file-list-shared-libraries" и "-target-flash-erase" для вывода списка разделяемых библиотек и очистки flash-памяти;
  • В gdb добавлена команда "flash-erase" для очистки всех регионов памяти на Flash;
  • Добавлена поддержка запуска на платформе FreeBSD/mips (mips*-*-freebsd). Добавлена поддержка целевых платформ FreeBSD/mips (mips*-*-freebsd) и Synopsys ARC (arc*-*-elf32). Для sparc32 и sparc64 добавлены секции с описанием регистров;
  • Для платформы Windows добавлена поддержка символов перенаправления в командной строке ('>', '>>', '2>&1'), обеспечен доступ к именам потоков;
  • Добавлены новые настройки "set disassembler-options" и "show disassembler-options" для установки и отображения специфичных для целевых платформ параметров дизассемблера;
  • Прекращена поддержка Java-программ, собранных при помощи gcj;
  • Прекращена поддержка платформ FreeBSD/alpha (alpha*-*-freebsd*) и GNU/kFreeBSD/alpha (alpha*-*-kfreebsd*-gnu).


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 7.12
  3. OpenNews: Выпуск платформы динамической трассировки приложений Frida и отладчика CryptoShark
  4. OpenNews: Ричард Столлман выступил против добавления поддержки отладчика LLDB в Emacs
  5. OpenNews: Компания Intel выпустила intel-gpu-tools 1.17, открытый набор утилит для отладки GPU
  6. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gdb, debug
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  • 1.1, Шарп, 11:56, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Когда в нём добавят возможность ставить бряки в виде красных точек на полях? А то выглядит как какое-то старьё из 70-х.
     
     
  • 2.2, zamazan4ik, 12:04, 05/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    И как соотносятся консольные дебаггеры и красные точки на полях?
     
  • 2.4, llolik, 12:20, 05/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Или это шутка, или слабо представляете, что такое gdb.
    И да, так сложно сделать b <строка>|<имя функции>?
     
  • 1.3, adolfus, 12:18, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Еще бы морду к нему отдельную вне связи с IDE...
     
     
  • 2.5, llolik, 12:22, 05/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Еще бы морду к нему отдельную вне связи с IDE...

    Ну мне cgdb нравится. Вполне такое минималистичное TUI.
    ddd пробовал, но как-то он уж больно падуч.

     
  • 2.6, Ordu, 13:28, 05/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как ты себе это представляешь? Или что по твоему "морда к gdb"?
     
     
  • 3.7, Аноним, 13:33, 05/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да хоть интерфейс на curses Что угодно, что увеличит отношение полезность дл... весь текст скрыт [показать]
     

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