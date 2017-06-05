05.06.2017 11:30  Выпуск отладчика GDB 8.0

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Доступен релиз отладчика GDB 8.0, поддерживающего отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).
Значительная смена номера версии связана с прекращением опциональной поддержки сборки GDB и GDBserver с использованием Си-компилятора (режим "--disable-build-with-cxx"). Для сборки GDB 8.0 теперь обязательно нужен компилятор С++, совместимый со стантартом C++11, т.е. требуется GCC 4.8 или более новый выпуск. Кроме того, для сборки теперь требуется GNU Make 3.81 или более новый выпуск, поддержка сборки при помощи BSD make и других сторонних реализаций утилиты make прекращена. Напомним, что GCC 4.8 был выпущен в 2013 году, а GNU Make 3.81 в 2006 году.
Ключевые улучшения: