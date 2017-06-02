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02.06.2017 17:53  Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0

Опубликованы исходные тексты первого тестового (milestone) выпуска мобильной платформы Tizen 4.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

Особенности Tizen 4.0 M1:

  • Поддержка разработки приложений на языке C# с использованием платформы Microsoft .NET Core и фреймворков Xamarin.Forms 2.3.5 для построения графических интерфейсов. Разработчикам предоставляется специфичный для Tizen API для C# и фреймворк для разработки трёхмерных интерфейсов (C# 3D UI Framework);
  • Движок для обеспечения работы Web API обновлён до кодовой базы Chromium 56, добавлена поддержка новых стандартов HTML5/W3C, в том числе API Shadow DOM v1, Pointer Events, WebGL 2, Credential Management API, ECMAScript7 Async и Await;
  • Расширены возможности по адаптации платформы для устройств различных производителей, которые смогут создавать свои решения при помощи специального PDK (Platform Development Kit), позволяющего кастомизировать Tizen;
  • Для поддержания прошивок в актуальном виде представлен новый сервис автоматической установки обновлений - Tizen Update Service.
  • Инструментарий разработчика обновлён с GCC 4.9.2 до версии 6.2.1, оптимизированной для мобильных систем проектом Linaro. Добавлена полная поддержка стандарта C++11;
  • В графический сервер на базе Wayland добавлена поддержка новых расширений протокола, таких как tizen_screen_rotation, tizen_screenshooter, tizen_video_object, tizen_launch, tizen_visibility и tizen_remote_surface. Для обеспечения работы wayland-сервера на устройствах без экрана в состав включены компоненты libpepper-evdev и libpepper-keyrouter. В Enlightenment Wayland Display Server появилась поддержка вращения экрана, новых визуальных эффектов, поддержка подтверждения готовности вывода для каждого слоя TDM (Tizen Display Management) для подавления разрывов при выводе (tearing);
  • Добавлен новый API для разработки расширений для панели;
  • В движке отрисовки для шлемов виртуальной реальности добавлена возможность использования фреймбуфера;
  • Добавлена поддержка OpenGLES 3.2;
  • Добавлены средства голосового управления Voice Touch и возможность навигации по web-страницам при помощи голосовых команд (Voice Webpage Control). Поддержка голосового API представлена для виджетов Button, Check, Ctx-Popup, Entry, Fastscroll, Gengrid, Genlist, Hoversel, List, Popup, Radio, Slider, Spinner и Toolbar;
  • Для управления ресурсами оборудования (CPU, GPU и память) добавлен управляющий процесс PASS (Power Aware Service System);
  • В EFL (Enlightenment Foundation Library) расширены набор виджетов и задействовано новое оформление элементов пользовательского интерфейса;
  • Полностью переписаны библиотеки Application Core/Launcher, которые адаптированы для применения всех моделей разработки приложений, используя единую кодовую базу. В Application Core добавлена поддержка простых плагинов;
  • Добавлена поддержка шифрования содержимого внутреннего хранилища и внешнего накопителя (SD-карты);
  • Реализована возможность опредения задаваемых приложениями привилегий. Добавлены новые системные привилегии на доступ к API zigbee.admin, nfc.admin, tee.client и apphistory.read;
  • Обновлены версии ПО, в том числе Systemd обновлён до выпуска 231, Sqlite 3.14.2, zypper 1.13.14.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/jo...)
  2. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
  3. OpenNews: Samsung адаптировал Tizen для Raspberry Pi и включился в разработку российской сборки Tizen
  4. OpenNews: Первый промежуточный выпуск Tizen 3.0 для смартфонов и телевизоров
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 2.3
  6. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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  • 1.1, Аноним, 18:06, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем это, когда есть sailfish?
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 18:24, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А зачем Сейлфиш, Тизен, Андроид, иос, винфон если есть Линукс?
    Все эти телефоноОСи пишутся с одной целью -- создать закрытую инфраструктуру, приковать к ней пользователя и стричь с него бабло.
     
     
  • 3.4, Отражение луны, 18:27, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Хожу с андроидом, с меня никто бабло не стрижет. Что я делаю не так?
     
     
  • 4.5, A.Stahl, 18:33, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Что я делаю не так?

    Пока нахрен никому не нужен? Впрочем, зарабатывать деньги хозяину можно и косвенно -- просмотром рекламы, сбором статистики и т.п. Твой хозяин считает что лучшего применения у тебя нет.

     
  • 3.9, Аноним, 19:27, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Да, но Сейлфиш, Тизен, Андроид - это и есть Линукс -_-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 18:26, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Sailfish гнилая проприетарщина, они уже какой год обещают открыть реализацию инт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, KonstantinB, 18:39, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интерфейс, в принципе, можно запилить и самому, а вот с драйверами что делать?
     
  • 3.7, Аноним, 19:02, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Андроид пилит сообщество Или Гугл каким то образом все-таки причастен Кто плат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 19:26, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Второй ведроид, только вместо жабы сишарп.
     

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