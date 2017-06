02.06.2017 17:53  Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0

Опубликованы исходные тексты первого тестового (milestone) выпуска мобильной платформы Tizen 4.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd. Особенности Tizen 4.0 M1: Поддержка разработки приложений на языке C# с использованием платформы Microsoft .NET Core и фреймворков Xamarin.Forms 2.3.5 для построения графических интерфейсов. Разработчикам предоставляется специфичный для Tizen API для C# и фреймворк для разработки трёхмерных интерфейсов (C# 3D UI Framework);

Движок для обеспечения работы Web API обновлён до кодовой базы Chromium 56, добавлена поддержка новых стандартов HTML5/W3C, в том числе API Shadow DOM v1, Pointer Events, WebGL 2, Credential Management API, ECMAScript7 Async и Await;

Расширены возможности по адаптации платформы для устройств различных производителей, которые смогут создавать свои решения при помощи специального PDK (Platform Development Kit), позволяющего кастомизировать Tizen;

Для поддержания прошивок в актуальном виде представлен новый сервис автоматической установки обновлений - Tizen Update Service.

Инструментарий разработчика обновлён с GCC 4.9.2 до версии 6.2.1, оптимизированной для мобильных систем проектом Linaro. Добавлена полная поддержка стандарта C++11;

В графический сервер на базе Wayland добавлена поддержка новых расширений протокола, таких как tizen_screen_rotation, tizen_screenshooter, tizen_video_object, tizen_launch, tizen_visibility и tizen_remote_surface. Для обеспечения работы wayland-сервера на устройствах без экрана в состав включены компоненты libpepper-evdev и libpepper-keyrouter. В Enlightenment Wayland Display Server появилась поддержка вращения экрана, новых визуальных эффектов, поддержка подтверждения готовности вывода для каждого слоя TDM (Tizen Display Management) для подавления разрывов при выводе (tearing);

Добавлен новый API для разработки расширений для панели;

В движке отрисовки для шлемов виртуальной реальности добавлена возможность использования фреймбуфера;

Добавлена поддержка OpenGLES 3.2;

Добавлены средства голосового управления Voice Touch и возможность навигации по web-страницам при помощи голосовых команд (Voice Webpage Control). Поддержка голосового API представлена для виджетов Button, Check, Ctx-Popup, Entry, Fastscroll, Gengrid, Genlist, Hoversel, List, Popup, Radio, Slider, Spinner и Toolbar;

Для управления ресурсами оборудования (CPU, GPU и память) добавлен управляющий процесс PASS (Power Aware Service System);

В EFL (Enlightenment Foundation Library) расширены набор виджетов и задействовано новое оформление элементов пользовательского интерфейса;

Полностью переписаны библиотеки Application Core/Launcher, которые адаптированы для применения всех моделей разработки приложений, используя единую кодовую базу. В Application Core добавлена поддержка простых плагинов;

Добавлена поддержка шифрования содержимого внутреннего хранилища и внешнего накопителя (SD-карты);

Реализована возможность опредения задаваемых приложениями привилегий. Добавлены новые системные привилегии на доступ к API zigbee.admin, nfc.admin, tee.client и apphistory.read;

Обновлены версии ПО, в том числе Systemd обновлён до выпуска 231, Sqlite 3.14.2, zypper 1.13.14.