02.06.2017 10:14  Проект CoreBoot перешел под покровительство организации Software Freedom Conservancy

Проект CoreBoot вошёл в состав некоммерческой организации Software Freedom Conservancy (SFC), которая занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, способствуя их концентрации на процессе разработки. В частности, SFC берет на себя функции по сбору пожертвований, становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств.

Так как SFC подпадает под льготную категорию налогообложения, проведение средств на развитие CoreBoot через эту организацию позволит организовать налоговый вычет при переводе пожертвований. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Inkscape, uCLibc, Homebrew и еще около десятка свободных проектов.



