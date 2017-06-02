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02.06.2017 10:14  Проект CoreBoot перешел под покровительство организации Software Freedom Conservancy

Проект CoreBoot вошёл в состав некоммерческой организации Software Freedom Conservancy (SFC), которая занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, способствуя их концентрации на процессе разработки. В частности, SFC берет на себя функции по сбору пожертвований, становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств.

Так как SFC подпадает под льготную категорию налогообложения, проведение средств на развитие CoreBoot через эту организацию позволит организовать налоговый вычет при переводе пожертвований. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Inkscape, uCLibc, Homebrew и еще около десятка свободных проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск CoreBoot 4.6
  3. OpenNews: Организация SFC заявила, что поставка модуля ZFS в Ubuntu нарушает лицензию GPL
  4. OpenNews: Имущественные права на Shotwell и Geary переданы организации Software Freedom Conservancy
  5. OpenNews: SFC начнёт привлекать к ответственности за нарушение GPL в продуктах, использующих Samba и ядро Linux
  6. OpenNews: Совместная инициатива Debian и Software Freedom Conservancy по защите соблюдения GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: sfc, coreboot
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  • 1, Константавр, 11:49, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А чем-нибудь ещё коребут занимается? Где в реальной жизни можно увидеть плоды их творения? Это не они из-за гомиков там стрались? Ничего больше о них вспомнить не могу.
     
     
  • 2, A.Stahl, 11:54, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Это не они из-за гомиков там стрались?

    Нет, кажется не они. Истерику закатывали LibreBoot, которые форк CoreBoot.
    >Где в реальной жизни можно увидеть плоды их творения?

    У них там поддерживается 3-4 десятка плат, большая часть из которых уже устарела. Так что просто случайно наткнуться на CoreBoot ты не сможешь.

     
  • 3, Аноним, 12:09, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    К РФ, как я понимаю, это не относится ... весь текст скрыт [показать]
     

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