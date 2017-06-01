01.06.2017 21:34  Евросоюз утвердил открытую лицензию EUPL 1.2, совместимую с GPLv3

После четырёх лет обсуждений чернового варианта утверждена новая версия лицензии EUPL 1.2 (European Union Public Licence), используемой при разработке открытого программного обеспечения для государственных учреждений в Евросоюзе. Лицензия доступна на 23 языках, используемых в странах Евросоюза и опубликована в официальном журнале Европейского союза, что обозначает вступление правового акта в силу. Лицензия признана организацией Open Source Initiative (OSI) открытой и соответствующей требованиям "Open Source Definition".

В лицензии EUPL 1.2 решены многие ранее наблюдаемые проблемы с совместимостью с другими открытыми и свободными лицензиями, в том числе обеспечена совместимость с лицензиями GPLv3, AGPLv3, LGPLv2, LGPLv3 и MPLv2. Версия EUPL 1.1 позволяла перелицензировать код в GPLv2, но была включена Фондом СПО в список лицензий, несовместимых с GPL. Наиболее ожидаемым эффектом от принятия EUPL 1.2 стала возможность использовать код продуктов, выпускаемых для госучреждений Евросоюза, в проектах, развиваемых независимым сообществом под лицензией GPLv3. Совместимость с GPLv3 является значительным шагом в сторону улучшения переносимости кода, который упростит смешивание в одном проекте кода под лицензиями GPLv3 и EUPL 1.2, а также сделает возможным перелицензирование EUPL-кода под лицензией GPLv3 без необходимости дополнительных согласований.

Напомним, что по сравнению с GPLv2 лицензия GPLv3 обладает такими особенностями, как запрет тивоизации (привязки программного обеспечения к оборудованию), противодействие заключению дискриминационных патентных соглашений (патент может быть лицензирован для GPLv3 кода только на условиях повсеместного и бесплатного использования) и предоставление защиты от патентных исков со стороны поставщика GPLv3-продукта (если фирма поставляет GPLv3 компоненты, то она не может предъявить судебный иск против пользователей данных компонентов, обвинив их в нарушении патентов в данном ПО или в обходе средств защиты интеллектуальной собственности).

Необходимость поддержания Евросоюзом собственной свободной лицензии вместо использования уже существующих лицензий обусловлена необходимостью приведения лицензии в полное соответствие с требованиями законодательства всех стран Евросоюза. У существующих лицензий наблюдаются несостыковки с особенностями трактовки авторского права в некоторых странах Евросоюза. Кроме того, лицензия EUPL изначально утверждается в переводе на 23 европейских языках. Независимо от того на каком официальном языке используется текст лицензии, все варианты считаются юридически идентичными.



