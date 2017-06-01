01.06.2017 10:42  Компания Oracle переносит выпуск Java 9 на осень

Компания Oracle в третий раз переносит релиз Java 9. В соответствии с новым планом выпуск переносится с 27 июля на 21 сентября из-за разногласий в исполнительном комитете JCP (Java Community Process), касающихся внедрения новой модульной архитектуры Jigsaw, которая, по мнению Red Hat, может привести к нарушению работы уже существующих приложений, расколу экосистемы и фрагментации сообщества. Компания Oracle не отказывается от Jigsaw и надеется за два дополнительных месяца устранить отмеченные комитетом недостатки. Напомним, что изначально релиз JDK 9 был запланирован на 22 сентября 2016 года, а затем перенесён на 23 марта 2017 года, после чего сдвинут ещё на 4 месяца до 27 июля 2017 года. Основные новшества JDK 9: Поддержка модульной структуры, реорганизация кода JDK в модули, усовершенствование системы сборки для поддержки компиляции модулей, раздельная обработка модулей на этапе сборки. Реструктуризация бинарных образов JDK и JRE для поддержки модулей и увеличения производительности, безопасности и удобства сопровождения.

Легковесный JSON API для обработки и генерации данных в формате JSON;

Новый API HTTP-клиент, идущий на замену HttpURLConnection и поддерживающий HTTP/2.0 и websockets;

Улучшенный API для управления процессами на уровне операционной системы;

Улучшение работы блокировок для конкурирующих Java-объектов, позволившие повысить производительность в условиях, когда разные нити одновременно пытаются получить доступ к объектам;

Сегментирование кэша JIT-компилятора, позволяющее повысить производительность длительно выполняемых программ, сократить фрагментацию и время запуска;

Появление в компиляторе sjavac (Smart Java compiler) средств параллельной и раздельной сборки, внесение улучшений для обеспечения сборки JDK и крупных проектов.



