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01.06.2017 10:42  Компания Oracle переносит выпуск Java 9 на осень

Компания Oracle в третий раз переносит релиз Java 9. В соответствии с новым планом выпуск переносится с 27 июля на 21 сентября из-за разногласий в исполнительном комитете JCP (Java Community Process), касающихся внедрения новой модульной архитектуры Jigsaw, которая, по мнению Red Hat, может привести к нарушению работы уже существующих приложений, расколу экосистемы и фрагментации сообщества. Компания Oracle не отказывается от Jigsaw и надеется за два дополнительных месяца устранить отмеченные комитетом недостатки. Напомним, что изначально релиз JDK 9 был запланирован на 22 сентября 2016 года, а затем перенесён на 23 марта 2017 года, после чего сдвинут ещё на 4 месяца до 27 июля 2017 года.

Основные новшества JDK 9:

  • Поддержка модульной структуры, реорганизация кода JDK в модули, усовершенствование системы сборки для поддержки компиляции модулей, раздельная обработка модулей на этапе сборки. Реструктуризация бинарных образов JDK и JRE для поддержки модулей и увеличения производительности, безопасности и удобства сопровождения.
  • Легковесный JSON API для обработки и генерации данных в формате JSON;
  • Новый API HTTP-клиент, идущий на замену HttpURLConnection и поддерживающий HTTP/2.0 и websockets;
  • Улучшенный API для управления процессами на уровне операционной системы;
  • Улучшение работы блокировок для конкурирующих Java-объектов, позволившие повысить производительность в условиях, когда разные нити одновременно пытаются получить доступ к объектам;
  • Сегментирование кэша JIT-компилятора, позволяющее повысить производительность длительно выполняемых программ, сократить фрагментацию и время запуска;
  • Появление в компиляторе sjavac (Smart Java compiler) средств параллельной и раздельной сборки, внесение улучшений для обеспечения сборки JDK и крупных проектов.


  1. Главная ссылка к новости (http://mail.openjdk.java.net/p...)
  2. OpenNews: Исполнительный комитет JCP не утвердил модульную систему в Java 9
  3. OpenNews: Новшества Java 9
  4. OpenNews: Обнародован график подготовки Java 9
  5. OpenNews: Java 9 переносится на 2017 год
  6. OpenNews: Выход Java 9 переносится на июль 2017 года
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: java
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  • 1.1, via, 10:58, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Дык, Котлин во все щели, какой там java9
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:00, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Java 9 вместе с доработками jvm идёт, синтаксис это одно, а ядро системы(jvm) это другое.
     
  • 2.9, aim, 12:03, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    кажется сарказм понят не был
     
  • 2.11, Аноним, 12:48, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Тебя что-ли?
     
  • 1.6, ыть, 11:25, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Пусть пилят, никто не заставляет это пользовать
     
  • 1.8, Аноним, 11:59, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Новость была бы крутая, если бы к каждому новшеству была прикреплена ссылка на о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 12:44, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Люди на Java бабло косят в Москве Так что все путем Фанатики Java радуются и с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, X4asd, 13:06, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Фанатики Java радуются и ссутся кипятком.

    это ещё кто? кем нужно быть чтобы фанатеть от Java?

    нужно наверно для этого не знать ни каких других языков программирования? (чтобы вера не поколебилась бы:))

     
     
  • 3.14, A.Stahl, 13:23, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У любого языка есть свои фанаты. Напиши "Питон -- нелепое гoвно с отступами и без пустых логических блоков" и сразу кто-то возьмётся защищать, опровергать, доказывать. И это какой-то там Питон. А уж за Яву тут горой встанут. Даже хаскеллистам не снилось такое единство.
     
  • 1.12, Аноним, 12:55, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это из-за того, что центр разработки Java в Санкт-Петербурге закрыли http www... весь текст скрыт [показать]
     

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