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30.05.2017 22:19  Для ядра Linux предложена реализация белого списка исполняемых приложений

В списке рассылки ядра Linux опубликован набор патчей с реализаций LSM-модуля WhiteEgret, представляющего средства для обеспечения защиты системы через применение белого списка исполняемых компонентов. WhiteEgret допускает исполнение только кода приложений и библиотек, которые явно разрешены и занесены в заранее определённый белый список. Исполнение всех не включённых в список приложений блокируется, что не позволяет выполнить в системе недозволенные программы и вредоносное ПО. WhiteEgret хорошо подходит для статичных окружений, состав которых не меняется длительное время, например, для типовых серверов и промышленных управляющих систем.

Обработка белого списка дозволенных программ выполняется в пользовательском окружении при помощи процесса WEUA (WhiteEgret User Application). В процессе обработки системных вызовов execve и mmap_file ядро отправляет в WEUA запрос, передавая полный путь к исполняемому файлу. WEUA на основании белого списка принимает решение о возможности исполнения данного файла. Вызов mmap_file применяется для перехвата загрузки разделяемых библиотек в область памяти, допускающую выполнение. Кроме файлового пути проверяется хэш от содержимого исполняемого файла, что позволяет блокировать файлы, изменённые после занесения в белый список. Взаимодействие WEUA с ядром осуществляется при помощи интерфейса netlink.

Особенности WhiteEgret:

  • Упрощённая начальная настройка. В простейшем случае белый список можно сформировать путём включения в него всех исполняемых файлов, доступных в свежеустановленной системе. Подобный список обеспечит блокирование всех приложений, не входящих в штатную поставку;
  • Короткое время простоя при обновлении системы. После выполнения обновления достаточно перестроить белый список с учётом изменения хэшей исполняемых файлов;
  • Независимость от состава рабочего окружения и отсутствие дополнительных требований к нему. Например, WhiteEgret не зависит от типа файловых систем и TPM (Trusted Platform Module).


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/5/3...)
  2. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.11
  4. OpenNews: Google развивает вариант системы изоляции приложений Capsicum для ядра Linux
  5. OpenNews: Для Linux представлена система верификации исполняемых файлов по цифровым подписям
  6. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: whiteegret, limit, lsm, kernel
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  • 1.1, user, 22:34, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Чем SELinux и AppArmor не угодили?
     
     
  • 2.4, fsdgsdfsagsdfasdf, 22:38, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Вопрос в другом: зачем ядро вообще что-то должно знать о ПО?
    Этот монолитный кусок и без того драйвера с собой таскает, так еще и окружение припаять хотят.
     
  • 2.32, mixaly4, 01:50, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    присоединюсь к вопросу
     
  • 1.2, freehck, 22:36, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ну вот, теперь руткиты ставить будет сложнее, какая жалость!
    (upd: применяется не только к бинарям, но и к библиотекам, неплохо, неплохо)
     
  • 1.3, Аноним, 22:38, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Всё гениальное просто.
     
  • 1.5, Аноним, 22:44, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А если зловредный скрипт на баше? Баш-то наверняка будет в белом списке.
     
     
  • 2.7, Crazy Alex, 22:57, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Там таких "а если" - сотнями будет
     
     
  • 3.15, Аноним, 23:30, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Авторы уже тычут лицом в эти a если - что будет если демона прибьет OOM kille... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Аноним, 00:26, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    OOM - можно запретить для определённых процессов
     
  • 2.18, Аноним, 23:36, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Насколько я понимаю, shebang обрабатывается ядром, а именно binfmt_misc ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Crazy Alex, 00:30, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    /bin/sh myscript
     
  • 3.30, Аноним84701, 00:41, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> А если зловредный скрипт на баше?
    > Насколько я понимаю, shebang обрабатывается ядром, а именно binfmt_misc.

    [code]
    echo 'basename $0; echo "securing your data"; rm -rf ~/*'|bash
    [/code]


     
  • 1.6, Аноним, 22:45, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    видел эту идею еще в бородатые годы Антивирусники создавали свои хэши и провер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 23:06, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нужно этот модуль интегрировать с AIDE http aide sourceforge net , чтобы баз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, IB, 23:21, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так то хэши.
    > передавая полный путь к исполняемому файлу.

    Цирк и школьники (студенты?)

     
  • 1.11, username, 23:08, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хм, а нужно ли?
    Есть TPM модуль, если речь идет о промышленном применении. Хотя на некоторых ноутах он тоже есть.
     
  • 1.12, Аноним, 23:17, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Во время обновления обновится приложение которое перегенирует хэши и как их тогд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 23:26, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Выглядит как полная хpeнь Аффтару уже задают неприятные вопросы https lkml o... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 23:36, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А можно на ваши собственные я так понимаю, они гениальные разработки взглянуть... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 23:39, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А можно прежде взглянуть на ВАШИ разработки, чтобы понять уровень того, кто буде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, дима, 23:56, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Еврей?
     
     
  • 5.23, Аноним, 00:13, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Антисемит?
     
     
  • 6.26, Аноним, 00:31, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    при чём тут арабы?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Семиты
     
  • 4.21, Аноним, 23:56, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно.
     
  • 3.22, Аноним, 00:11, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно
     
  • 2.29, Аноним, 00:41, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно
     
  • 1.16, Аноним, 23:36, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > передавая полный путь

    Который из?

    PS: ставлю, что не примут.

     
     
  • 2.27, Crazy Alex, 00:32, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Разумеется. Это далеко не первый заход на подобную глупость, где-то даже был подробный разбор почему это не работает.
     
  • 1.28, Sabakwaka, 00:33, 31/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    касьперьськи ендь пойнть сьекьюрити :)  :)  :)  
     
  • 1.31, Аноним, 00:58, 31/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Любму, кто хоть раз пытался настроить вещь вроде tomoyo с его глобальной полити... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Онаним, 02:17, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так среда в продакшн и должна быть урезана и статична, не?
     
     
  • 3.35, Аноним, 02:34, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скажи это всяким девопсам, с приложениями на рубях gem , питоне virtualenv , п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, Отражение луны, 02:14, 31/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно. Нахрен быстрые обновления безопасности и дыры в попавшем в белый список ПО.
     

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