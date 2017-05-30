30.05.2017 22:19  Для ядра Linux предложена реализация белого списка исполняемых приложений

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|1.2, freehck, 22:36, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ну вот, теперь руткиты ставить будет сложнее, какая жалость!
(upd: применяется не только к бинарям, но и к библиотекам, неплохо, неплохо)
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|3.30, Аноним84701, 00:41, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> А если зловредный скрипт на баше?
> Насколько я понимаю, shebang обрабатывается ядром, а именно binfmt_misc.
[code]
echo 'basename $0; echo "securing your data"; rm -rf ~/*'|bash
[/code]
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|1.11, username, 23:08, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Хм, а нужно ли?
Есть TPM модуль, если речь идет о промышленном применении. Хотя на некоторых ноутах он тоже есть.
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