30.05.2017 18:17  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.10

Состоялся релиз пользовательской оболочки Plasma 5.10, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.



Основные улучшения: В менеджере задач, обеспечивающем отображение в панели списка активных окон, добавлена возможность группировки приложений. В частности, кликом средней кнопкой мыши теперь можно объединить несколько кнопок, связанных с окнами одного и того же приложения. Кроме того, в менеджер задач добавлена возможность настройки размера пиктограмм при вертикальном размещении панели. Расширены средства идентификации и закрепления приложений, в том числе обеспечено определение приложений, использующих StartupWMClass и perl-SDL. В обработчик файлового менеджера добавлена поддержка отображения списка типовых путей (Places), что позволяет при закреплении Dolphin в панели предоставить возможность быстрого перехода к часто используемым каталогам;

В качестве рабочего стола по умолчанию задействована оболочка Folder View - на рабочем столе теперь снова можно размещать ярлыки на файлы и каталоги. Из улучшений, появившихся в новой версии Folder View, отмечается режим быстрого перемещения между каталогами - в режиме drag&drop для раскрытия каталога достаточно подвести к нему перетаскиваемый ярлык, по аналогии с тем, как это реализовано в Dolphin. Большое внимание также уделено оптимизации Folder View - ускорена прокрутка содержимого больших каталогов в крупных виджетах, снижены задержки при просмотре каталогов, значительно сокращено время запуска, сокращено потребление памяти. С учётом экономии свободного экранного пространства переработана компоновка сетки пиктограмм при отображении содержимого каталога. Добавлена возможность изменения размера виджетов на рабочем столе и их перемещения, по аналогии с аналогичными возможностями для окон. Проведена работа по улучшению эргономики операция с мышью - стало более предсказуемым поведение операций drag&drop и выделения областей. Переработан интерфейс переименования файлов и каталогов (улучшено управление с клавиатуры, обеспечен выход из режима редактирования при клике вне текущей области). Унифицировано меню, отображаемое после перемещении файла - операции с файлами (копировать/переместить) теперь совмещены с действиями через виджеты (например, можно создать виджет на основе изображения);

На экран блокировки системы добавлены кнопки для управления воспроизведением мультимедийного контента. Например, перейти к следующей/предыдущей музыкальной композиции или приостановить воспроизведение теперь можно без разблокировки экрана. При переходе в спящий режим воспроизведение автоматически приостанавливается, что позволяет избежать казусов при выходе из спящего режима;

В интерфейс поиска программ (KRunner) добавлен блок рекомендаций по установке приложений, отсутствующих в системе;

В апплет управления громкостью для каждого из устройств добавлено меню, позволяющее закрепить устройство по умолчанию или переключить вывод на наушники;

Улучшена поддержка сенсорных экранов: реализована возможность вызова виртуальной клавиатуры в хранителе экрана и интерфейсе входа в систему. Добавлена поддержка новых экранных жестов: показ автоматически скрываемой панели скользящим движением снизу вверх и переключение между окнами через жест, листающий от левого края экрана;

В настройки добавлен модуль для выбора оформления заставки, отображаемой в процессе загрузки;

В Центр установки приложений (Discover) добавлены экспериментальные бэкенды для поддержки самодостаточных пакетов в форматах Flatpak и Snappy. Для интеграции приложений Flatpak c рабочим столом добавлен плагин xdg-desktop-portal-kde. Вместо ранее применяемого сервиса Ubuntu для оценки популярности контента, обмена рецензиями и публикации комментариев задействована система рейтингов GNOME (Open Desktop Rating);

В уведомление о завершении копирования файла добавлено контекстное меню, предлагающее такие действия, как открытие файла при помощи выбранного приложения, переход в каталог с файлом и копирование файла;

В plasma-windowed добавлены средства для определения минимального размера апплета. Пиктограммы элементов панели (кнопки ланчеров и апплетов) теперь соответствуют выбранному в настройках размеру панели, что позволяет избежать отображения слишком больших пиктограмм, не соизмеримых с панелью;

В дополнение к секции "Недавно используемые приложения и документы" в меню приложений добавлен новый список "Наиболее часто используемые программы и документы";

Переработан диалог ввода пароля в процессе аутентификации подключения к сети;

Архитектура хранителя экрана переработана и упрощена с целью повышения защищённости системы во время блокировки экрана. В Linux хранитель экрана теперь запускается в sandbox-окружении, изолированном при помощи технологии seccomp;

В оконном менеджере улучшена обработка ситуаций зависания приложений - если приложение не отвечает, связанное с ним окно затемняется;

Для дистрибутивов добавлена возможность блокировки и разблокировки оболочки из стартовых скриптов;

Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland. В KWin добавлена поддержка корректного масштабирования для экранов с разной плотностью размещения пикселей, например, при подключении HiDPI-экрана и обычного монитора. Реализована полноценная поддержка раскладок клавиатур, в том числе добавлен переключатель раскладки в системном лотке, горячие клавиши для смены раскладки, возможность смены раскладки в локальном контексте (для приложения, окна, виртуального рабочего стола), поддержка IPС-интерфейса для смены раскладки из приложений.



