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30.05.2017 11:42  Представлен gps-share, инструмент для организации совместного доступа к GPS

Разработчики проекта GNOME опубликовали первый выпуск утилиты gps-share, предназначенной для организации доступа к устройству GPS из других систем по локальной сети. Код проекта написан на языке Rust и поставляется под лицензией GPLv2. В процессе работы gps-share задействованы библиотеке libdbus, libudev, libcap и xz-libs.

При помощи gps-share можно организовать совместное использование GPS между несколькими устройствами, не имеющими собственных чипов для работы с GPS. Gps-share также нацелен на обеспечение поддержки обособленных GPS-устройств в сервисе определения местоположения Geoclue, наряду с уже поддерживаемыми источниками, такими как встроенные в смартфоны GPS-чипы (требует запуска на смартфоне специального приложения), а также публичные БД размещения WiFi-сетей, базовых станций и провайдеров (GeoIP).

Gps-share позиционируется как замена проектам GPSD и Gypsy, также решающих задачу мультиплексирования доступа к данным GPS для нескольких клиентов. GPSD имеет серьёзные архитектурные проблемы и ограничения (проект развивается с 1995 года), а Gypsy уже много лет находится в заброшенном состоянии. Создание нового проекта было признано более целесообразным, чем возрождение устаревшей и не поддерживаемой кодовой базы.

В настоящее время gps-share поддерживает работу только с GPS-устройствами, поддерживающими протокол на основе эмуляции последовательного порта (RS232). В частности, к ним относится большинство GPS-устройств, подключаемых через USB или Bluetooth. Для устройств с интерфейсом Bluetooth требуется ручная настройка порта при помощи утилиты rfcomm (например в Fedora 25 при подключении TomTom Wireless GPS MkII нужно запустить "sudo rfcomm connect 0 00:0D:B5:70:54:75").

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: По следам проблемы в iPhone в Android выявлен кэш с данными о местоположении абонента
  3. OpenNews: Mozilla развивает собственный сервис для определения местоположения
  4. OpenNews: Выпуск GeoClue 2.3.0, фреймворка для определения местоположения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gps
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  • 1, Аноним, 12:43, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Хм... А совместное использование нескольких для уточнения результата?
     
  • 2, vitalif, 12:44, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Возникает вопрос, а причем тут gnome?
     
     
  • 3, Аноним, 12:47, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Gnome Positioning System, очевидно.
     

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