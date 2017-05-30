30.05.2017 11:42  Представлен gps-share, инструмент для организации совместного доступа к GPS

Разработчики проекта GNOME опубликовали первый выпуск утилиты gps-share, предназначенной для организации доступа к устройству GPS из других систем по локальной сети. Код проекта написан на языке Rust и поставляется под лицензией GPLv2. В процессе работы gps-share задействованы библиотеке libdbus, libudev, libcap и xz-libs.

При помощи gps-share можно организовать совместное использование GPS между несколькими устройствами, не имеющими собственных чипов для работы с GPS. Gps-share также нацелен на обеспечение поддержки обособленных GPS-устройств в сервисе определения местоположения Geoclue, наряду с уже поддерживаемыми источниками, такими как встроенные в смартфоны GPS-чипы (требует запуска на смартфоне специального приложения), а также публичные БД размещения WiFi-сетей, базовых станций и провайдеров (GeoIP).

Gps-share позиционируется как замена проектам GPSD и Gypsy, также решающих задачу мультиплексирования доступа к данным GPS для нескольких клиентов. GPSD имеет серьёзные архитектурные проблемы и ограничения (проект развивается с 1995 года), а Gypsy уже много лет находится в заброшенном состоянии. Создание нового проекта было признано более целесообразным, чем возрождение устаревшей и не поддерживаемой кодовой базы.

В настоящее время gps-share поддерживает работу только с GPS-устройствами, поддерживающими протокол на основе эмуляции последовательного порта (RS232). В частности, к ним относится большинство GPS-устройств, подключаемых через USB или Bluetooth. Для устройств с интерфейсом Bluetooth требуется ручная настройка порта при помощи утилиты rfcomm (например в Fedora 25 при подключении TomTom Wireless GPS MkII нужно запустить "sudo rfcomm connect 0 00:0D:B5:70:54:75").



