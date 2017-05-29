The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

29.05.2017 18:11  SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры

Разработчики из компании SUSE и дистрибутива openSUSE анонсировали проект Kubic, в рамках которого развивается серия инициатив, нацеленных на создание платформы для развёртывания систем CaaS (Container as a Service), предоставляющих инфраструктуру и API для обеспечения запуска приложений в изолированных контейнерах. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

Решение построено на основе дистрибутива openSUSE, инструментария Docker, платформы оркестровки кластера изолированных контейнеров Kubernetes и системы централизованного управления конфигурацией Salt. Для управления кластером развивается интерфейс Velum, который позволяет в один клик развернуть кластер на базе Kubernetes и организовать управление им, в том числе добавлять и удалять узлы, осуществлять мониторинг сбоев, определять политики установки обновлений.

Запуск Kubernetes на узлах осуществляется в виртуальных машинах, развёрнутых на базе libvirt или OpenStack. Система поддерживает запуск контейнеров, подготовленных при помощи инструментария Docker, образы контейнеров распространяются в виде RPM-пакетов. Хост-система для запуска контейнеров формируется на основе репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки уже подготовлен тестовый iso-образ openSUSE Kubic (660Мб), который содержит набор компонентов, формирующих окружение хост-системы для контейнерной изоляции.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2017...)
  2. OpenNews: Обновление CentOS Atomic Host, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker
  3. OpenNews: Компания Red Hat представила первый стабильный выпуск дистрибутива Atomic Host
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск RancherOS, минималистичной ОС на базе контейнерной изоляции
  5. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.6, системы управления кластером изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Docker представил Moby и LinuxKit для построения произвольных систем контейнерной изоляции
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opensuse, kubic, container, kubernetes
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1.2, Аноним, 18:53, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Контейнеры, контейнеры, контейнеры Скоро вместо Ит-специалистов будут требо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 19:03, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не мешай им играться в кубики. Это развивающая игра. Полезна для детей от 2 до 4-5 лет.
     
  • 1.13, Аноним, 19:26, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А в чём смысл распространять в таком формате Контейнер всё равно под свои задач... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 20:00, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередное фуфло.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList