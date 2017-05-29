29.05.2017 18:11  SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры

Разработчики из компании SUSE и дистрибутива openSUSE анонсировали проект Kubic, в рамках которого развивается серия инициатив, нацеленных на создание платформы для развёртывания систем CaaS (Container as a Service), предоставляющих инфраструктуру и API для обеспечения запуска приложений в изолированных контейнерах. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

Решение построено на основе дистрибутива openSUSE, инструментария Docker, платформы оркестровки кластера изолированных контейнеров Kubernetes и системы централизованного управления конфигурацией Salt. Для управления кластером развивается интерфейс Velum, который позволяет в один клик развернуть кластер на базе Kubernetes и организовать управление им, в том числе добавлять и удалять узлы, осуществлять мониторинг сбоев, определять политики установки обновлений.

Запуск Kubernetes на узлах осуществляется в виртуальных машинах, развёрнутых на базе libvirt или OpenStack. Система поддерживает запуск контейнеров, подготовленных при помощи инструментария Docker, образы контейнеров распространяются в виде RPM-пакетов. Хост-система для запуска контейнеров формируется на основе репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки уже подготовлен тестовый iso-образ openSUSE Kubic (660Мб), который содержит набор компонентов, формирующих окружение хост-системы для контейнерной изоляции.



