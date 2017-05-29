29.05.2017 10:29  Новая версия языка программирования Nim 0.17.0

|
|
|
|1.1, A.Stahl, 10:45, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
|
>По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы.
Это эпично. Питон настолько ужасен, что даже взяв из него лучшее получаем фигню.
|
|
|
|
|
|3.5, A.Stahl, 11:19, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+13 +/–
|
Например "в качестве разделителей блоков применяются отступы". Они бы ещё шрифт регламентировали. А что? Хорошая идея!
|
|
|
|
|
|5.11, Iaaa, 11:58, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+18 +/–
|
> А чем отступы хуже любого другого разделителя?
Например тем, что легко теряются при копипасти из, например, веба или кучи мессенджеров (а также в куче идешек). И, что при этом главное, никаких синтаксических ошибок - проблему можно будет словить (и то, если повезет) только в рантайме.
|
|
|
|5.59, A.Stahl, 18:53, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
>Что применение привычных скобочек не есть подчинение правилам, а вот разрешить на выбор скобочки или отступы - есть строжайшая регламентация?
Правила бывают разные.
И питоновцы никогда не скрывали что их отступы результат вкусовщины. А возводить вкусовщину в ранг обязательных правил -- плохо. Плохо, когда регламентируются не важные вещи, а хрень собачья. Понимаешь? Ведь завтра главному Повелителю Питонов придёт в голову заставлять всех писать Комик Сансом, поскольку витиеватость этого шрифта более соответствует змеевидности названия языка. Плохо когда маразм обязателен. Маразм всегда должен быть опциональным.
|
|2.26, kai3341, 13:48, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
|
> Это эпично. Питон настолько ужасен, что даже взяв из него лучшее получаем фигню.
У меня с экрана потёк жир и по колено затопил комнату. Зачем так делать?
|
|
|
|3.37, Crazy Alex, 15:05, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
А хаскель настолько ужасен, что "лучшего" в нём нет вообще :-)
В данном случае "концепты" совершенно очевидно пришли из идей, уже лет пятнадцать витающих в плюсах - достаточно на первый же пример глянуть, isComparable, и поддержку шаблонов. А уж статическая типизация так вообще на каждом углу.
|
|1.27, 123, 14:12, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора
Святая толстота.
|
|
|
|2.31, Iaaa, 14:32, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
> в остатке будет только очередной недоязычок сливающий Си по производительности.
А еще бывают неосиляторы.
Синтаксис С, конечно, далеко не идеален. Но обычно из него почему-то пытаются выбрасывать именно лучшие, самые полезные элементы.
|
|
|
|3.38, A.Stahl, 15:12, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
|
Никто не говорит "синтаксис основной причиной производительности сишки". Откуда такая странная мысль? Было сказано, что если оставить синтаксис без изменений, то кому нахрен нужен будет ещё один Си только тормознутый?
|
|
|
|
|
|5.51, A.Stahl, 17:41, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>я читаю не только по диагонали, да еще и не *опой?
Я не знаю по какой прямой или кривой ты читаешь. И меня не интересует каким органом. Главное что ты неправильно понял написанное.
|
|1.41, hand, 16:12, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
вроде как ребята из кпи игрушку собственную на нем пишут и сам nim допиливают, на конфе доклад в прошлом году слушал.
|