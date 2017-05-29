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29.05.2017 10:29  Новая версия языка программирования Nim 0.17.0

Сообщается о выходе проекта Nim 0.17.0, в рамках которого развивается язык для системного программирования, сфокусированный на производительности, переносимости и выразительности. Язык использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Регистр написания символов в идентификаторах не учитывается. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL).

В новой версии устранены недоработки в системе управления памятью. Значительно расширены средства работы с концептами (concept, определяемые пользователем типы классов). Представлена новая утилита choosenim для одновременной установки и работы с разными версиями Nim. До версии 0.8.6 обновлён пакетный менеджер Nimble. Расширен состав стандартных библиотек.

  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/blog/2017...)
Автор новости: Дмитрий
Тип: Программы
Ключевые слова: nim
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  • 1.1, A.Stahl, 10:45, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    >По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы.

    Это эпично. Питон настолько ужасен, что даже взяв из него лучшее получаем фигню.

     
     
  • 2.3, AdVv, 11:13, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –10 +/
    Поконкретнее с этого момента, что ужасного в Пайтоне ?
     
     
  • 3.5, A.Stahl, 11:19, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +13 +/
    Например "в качестве разделителей блоков применяются отступы". Они бы ещё шрифт регламентировали. А что? Хорошая идея!
     
     
  • 4.7, 1, 11:51, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    А чем отступы хуже любого другого разделителя?
     
     
  • 5.11, Iaaa, 11:58, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +18 +/
    > А чем отступы хуже любого другого разделителя?

    Например тем, что легко теряются при копипасти из, например, веба или кучи мессенджеров (а также в куче идешек). И, что при этом главное, никаких синтаксических ошибок - проблему можно будет словить (и то, если повезет) только в рантайме.

     
     
  • 6.14, yan, 12:08, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –15 +/
    >> при копипасти из, например, веба

    Не надо так, пожалуйста.

     
  • 6.32, Аноним, 14:44, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну-ну Откуда вы таки знатоки только беретесь Вы новость-то хоть проглядели и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.34, Crazy Alex, 14:49, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    И как это спасёт от поломанной структуры?
     
     
  • 8.42, Аноним, 16:14, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Невакуумностью сферических аргументов См пункт с той же IDE -- открыть в идееш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.47, Аноним, 16:50, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Хорошо у копипастеров и прочих вебмакак батхертит, смачно А теперь успокойтес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.8, Аноним, 11:52, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –14 +/
    Явно лучше, чем фигурные скобочки из 70-ых
     
     
  • 5.22, fi, 13:17, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +13 +/
    ага, отступы из 60-х - почтим фортран-IV :)))))
     
  • 4.9, Iaaa, 11:56, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Любой язык, в котором программу нельзя записать одной строкой, изначально ущербе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, Аноним_oyc, 11:59, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –13 +/
    А программисты, которые так делают, ущербны в квадрате.
     
     
  • 6.13, Iaaa, 12:05, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Тоже мне проблема clang-format и радуйся ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.18, GG, 12:33, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В питоне можно писать одной строчкой Используй вложенные функции и разделитель ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.29, Iaaa, 14:15, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    То есть через жопу ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.35, Аноним, 14:56, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Т е в лучших традиция анонимов, ты не знаешь, не слышал, но ценнейшее мнение им... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.56, Аноним, 18:19, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Очередной диванный знаток опеннета code import tables, strutils var wordFrequ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.24, Balancer, 13:34, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В Color Forth регламентирован цвет слов :)
     
  • 4.57, Аноним, 18:32, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пользуйтесь на здоровье и скобочками Что уважаемый Астахал хотел этим сказа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.59, A.Stahl, 18:53, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Что применение привычных скобочек не есть подчинение правилам, а вот разрешить на выбор скобочки или отступы - есть строжайшая регламентация?

    Правила бывают разные.
    И питоновцы никогда не скрывали что их отступы результат вкусовщины. А возводить вкусовщину в ранг обязательных правил -- плохо. Плохо, когда регламентируются не важные вещи, а хрень собачья. Понимаешь? Ведь завтра главному Повелителю Питонов придёт в голову заставлять всех писать Комик Сансом, поскольку витиеватость этого шрифта более соответствует змеевидности названия языка. Плохо когда маразм обязателен. Маразм всегда должен быть опциональным.

     
  • 3.53, Ерема, 17:46, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все ужасно.
     
  • 2.26, kai3341, 13:48, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Это эпично. Питон настолько ужасен, что даже взяв из него лучшее получаем фигню.

    У меня с экрана потёк жир и по колено затопил комнату. Зачем так делать?

     
  • 2.33, Аноним, 14:49, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вообще-то, всякие 171 концепты 187 и прочее, наряду со статистической типиза... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Crazy Alex, 15:05, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А хаскель настолько ужасен, что "лучшего" в нём нет вообще :-)

    В данном случае "концепты" совершенно очевидно пришли из идей, уже лет пятнадцать витающих в плюсах - достаточно на первый же пример глянуть, isComparable, и поддержку шаблонов. А уж статическая типизация так вообще на каждом углу.

     
     
  • 4.45, Аноним, 16:33, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хаскель в принципе интересен, но уж больно сферичен Так оно вроде как даже в но... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, iZEN, 11:07, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надо больше языков.
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 11:24, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Не надо. Надо ява-машину переписать на Яве и тогда Явы (и 640ГиБ памяти) хватит всем.
     
     
  • 3.15, iZEN, 12:16, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я смотрю, тебя Java увлекла. К чему бы?
     
  • 3.58, Вареник, 18:34, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    128мб машина крутила мою Java прогу 2004 года (прога до сих пор в продкшине без изменений).

    Сейчас 128мб это helloworld на любом языке кроме asm.

     
     
  • 4.60, A.Stahl, 19:01, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >128мб

    128 миллибит? Хорошо вам там, а у нас тут меньше чем на 10КиБ и не развернёшься особо...

     
  • 1.4, Имя, 11:17, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Сразу задефайнить точку с запятой вместо отступа.
     
     
  • 2.19, IB, 12:47, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    При чём тут ";" ?
    Речь про блоки кода "{}" begin/end
     
  • 1.10, Аноним_oyc, 11:57, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >Регистр написания символов в идентификаторах не учитывается.

    И это ставит на нём жирный крест.

     
     
  • 2.23, Anonimous, 13:27, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Про регистр - брехня!
     
  • 2.25, Аноним, 13:44, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На регистре, надо полагать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, 123, 14:12, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора

    Святая толстота.

     
  • 1.30, Аноним, 14:17, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я кажется понял причину эффекта синтаксис лишь бы не как у си 111 Если сдела... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Iaaa, 14:32, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > в остатке будет только очередной недоязычок сливающий Си по производительности.

    А еще бывают неосиляторы.

    Синтаксис С, конечно, далеко не идеален. Но обычно из него почему-то пытаются выбрасывать именно лучшие, самые полезные элементы.

     
  • 2.36, Аноним, 15:04, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Если вы считаете синтаксис основной причиной производительности сишки, то у меня... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, A.Stahl, 15:12, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Никто не говорит "синтаксис основной причиной производительности сишки". Откуда такая странная мысль? Было сказано, что если оставить синтаксис без изменений, то кому нахрен нужен будет ещё один Си только тормознутый?
     
     
  • 4.50, Аноним, 17:26, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Конечно не говорит Но пишет Может, потому что я читаю не только по диагонали, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.51, A.Stahl, 17:41, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >я читаю не только по диагонали, да еще и не *опой?

    Я не знаю по какой прямой или кривой ты читаешь. И меня не интересует каким органом. Главное что ты неправильно понял написанное.

     
     
  • 6.54, Аноним, 17:54, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Яснопонятно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, hand, 16:12, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вроде как ребята из кпи игрушку собственную на нем пишут и сам nim допиливают, на конфе доклад в прошлом году слушал.
     
     
  • 2.43, A.Stahl, 16:26, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Лучше бы на "поляне" сидели бы, ей богу...
     

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