28.05.2017 09:22  Четвёртый кандидат в релизы инсталлятора Debian 9

Доступен для тестирования четвёртый кандидат в релизы инсталлятора следующей значительной ветки Debian - "Stretch". Это финальный тестовый выпуск инсталлятора, релиз Debian 9 намечен на 17 июня. Из изменений в Debian Installer Stretch RC 4 можно отметить чистку ссылок на ftp.debian.org (проект прекратил поддержку FTP), обновление пакета с ядром Linux до версии 4.9.0-3, замена в os-prober привязок к device mapper на использование grub-mount, включение всех драйверов AHCI в набор sata-modules, обеспечение поддержки плат Orange Pi Plus и Plus 2.



