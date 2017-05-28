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28.05.2017 09:22  Четвёртый кандидат в релизы инсталлятора Debian 9

Доступен для тестирования четвёртый кандидат в релизы инсталлятора следующей значительной ветки Debian - "Stretch". Это финальный тестовый выпуск инсталлятора, релиз Debian 9 намечен на 17 июня. Из изменений в Debian Installer Stretch RC 4 можно отметить чистку ссылок на ftp.debian.org (проект прекратил поддержку FTP), обновление пакета с ядром Linux до версии 4.9.0-3, замена в os-prober привязок к device mapper на использование grub-mount, включение всех драйверов AHCI в набор sata-modules, обеспечение поддержки плат Orange Pi Plus и Plus 2.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 9.0 "Stretch" намечен на 17 июня
  3. OpenNews: Выпуск Debian 8.8
  4. OpenNews: Статус подготовки Debian 9
  5. OpenNews: Debian прекращает поддержку FTP на своих серверах
  6. OpenNews: Третий кандидат в релизы инсталлятора Debian 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним, 09:33, 28/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А Grub 2 beta все еще используется или уже релизная версия, кто смотрел?
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:44, 28/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https://packages.debian.org/stretch/grub2
     
     
  • 3.5, Аноним, 12:38, 28/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Похоже, релиз недостаточно стабилен, бета лучше :)
     
     
  • 4.6, Аноним, 12:47, 28/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    релиз слишком нов для супергероя дебиана, спасающего человечество от свежих верс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Чинуша, 11:44, 28/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отечественная операционная система "ОСь" лучше!
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:37, 28/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А еще лучше - расово верный Devuan ... весь текст скрыт [показать]
     

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