27.05.2017 08:25  Релиз Debian 9.0 "Stretch" намечен на 17 июня

Разработчики проекта Debian назначили дату релиза Debian 9.0 "Stretch". Релиз планируется выпустить 17 июня, в связи с чем запущена инициатива по проведению в этот день мероприятий, приуроченных к выходу Debian 9.0. В странах бывшего СССР мероприятий пока не назначено.

В настоящее время насчитывается 120 критических для формирования релиза ошибок. До 6 июня планируется закрыть все эти ошибки. Проблемы которые не удастся устранить до этого дня будут помечены флагами stretch-ignore или stretch-will-remove. За неделю до намеченного релиза (9 июня) все пакеты, помеченные флагом stretch-will-remove, будут удалены из репозитория, если в ветке Testing для них не будут предложены исправления критических проблем. Начиная с 9 июня ветка Testing будет полностью заморожена от внесения изменений (исключение делается только для экстренных вмешательств)



