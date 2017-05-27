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27.05.2017 08:25  Релиз Debian 9.0 "Stretch" намечен на 17 июня

Разработчики проекта Debian назначили дату релиза Debian 9.0 "Stretch". Релиз планируется выпустить 17 июня, в связи с чем запущена инициатива по проведению в этот день мероприятий, приуроченных к выходу Debian 9.0. В странах бывшего СССР мероприятий пока не назначено.

В настоящее время насчитывается 120 критических для формирования релиза ошибок. До 6 июня планируется закрыть все эти ошибки. Проблемы которые не удастся устранить до этого дня будут помечены флагами stretch-ignore или stretch-will-remove. За неделю до намеченного релиза (9 июня) все пакеты, помеченные флагом stretch-will-remove, будут удалены из репозитория, если в ветке Testing для них не будут предложены исправления критических проблем. Начиная с 9 июня ветка Testing будет полностью заморожена от внесения изменений (исключение делается только для экстренных вмешательств)

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Выпуск Debian 8.8
  3. OpenNews: Статус подготовки Debian 9
  4. OpenNews: Debian прекращает поддержку FTP на своих серверах
  5. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  6. OpenNews: Статус подготовки релиза Debian 9 "Stretch"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1, Аноним, 09:09, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Праздник 65281 Вкатываю его сейчас на пролиант Как раз к релизу заработает на ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Rosen Aleksandrov, 09:25, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Debian это го внище. 2 года разработки, и получается настоящее го вно.
    Говорят про заморозки и исправление багов,и когда релиз состоится он опять есть баги.
     
     
  • 3, Аноним, 09:37, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    1 точно твой родной язык - русс ?

    2 ваше мнение очень важно для нас

     
  • 4, qwerty123, 09:40, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >В странах бывшего СССР мероприятий пока не назначено.

    Это что за бред? У кого-то фантомные имперские боли?

     
     
  • 5, Подозрительный тип, 09:51, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У кого-то фантомные анти-имперские боли?
     

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