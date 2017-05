Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.9. С момента выпуска версии 2.8 было закрыто 38 отчётов об ошибках. Наиболее важные изменения: В реализации Direct3D появилась поддержка тесселяционных шейдеров;

В WebServices добавлен бинарный режим;

Обеспечена поддержка определения изменения содержимого буфера обмена через Xfixes;

Улучшен пользовательский интерфейс утилиты RegEdit;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Explorer++, Acoustica Mixcraft 6, Grandia 2, Tomb Raider, World of Warships, World of Planes, World of Tanks, WeChat, The Witcher 3, League of legends, Soul Reaver, Terragen 4, Need for Speed: The Run, The Testament of Sherlock Holmes, GMATPrep 2.4.323, Rise of the Tomb Raider.