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25.05.2017 22:51  Первый релиз Devuan, форка Debian без systemd

После двух с половиной лет разработки состоялся первый стабильный релиз дистрибутива Devuan Jessie 1.0, форка Debian GNU/Linux 8 "Jessie", поставляемого без системного менеджера systemd. Для загрузки подготовлены сборки (minimal 305 Мб, cd install 632 Мб, dvd install 4 Гб и live 828 Мб) для архитектур AMD64 и i386, а также образы для устройств на базе архитектуры ARM (Raspberry Pi 1/2/3, Banana Pi, cubieboard2, odroid, n900, Chromebook Acer и др.). В состав Live-сборок desktop и minimal включены пакеты с прошивками из репозитория non-free.

Целью проекта Devuan является предоставление возможности выбора и защита интересов сторонников классической организации работы Debian. Дистрибутив развивается при поддержке организации Dyne.org и создан после непринятия в общем голосовании разработчиков Debian предложения по внесению изменений в правила проекта, которые бы предоставили возможность использования в Debian разных систем инициализации и помогли бы избежать появления зависимости пакетов только от одной системы инициализации.

Вместо systemd в Devuan поставляется классическая система инициализации SysVinit. В качестве рабочего стола по умолчанию предлагается Xfce и дисплейный менеджер Slim (GNOME, KDE и Cinnamon удалены из списка предлагаемых в инсталляторе наборов (tasksel) из-за привязок к systemd, но могут быть установлены из репозиториев). Для управления пользовательскими сеансами вместо systemd-logind задействован ConsoleKit2. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox.

Проектом поддерживаются ответвления для 381 пакета Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. В том числе предоставляются возможности по обновлению Debian Wheezy до Devuan и миграции на Devuan с Debian Jessie. Для использования свежих версий программ подготовлен репозиторий с бэкпортами (jessie-backports).

Для создания производных дистрибутивов предлагается Devuanv SDK (Simple Distro Kit). Имеется возможность быстрого формирования live-сборок на основе текущего рабочего окружения. В настоящее на базе Devuanv уже развивается 12 дистрибутивов: Gnuinos (полностью свободный), Refracta, Exe GNU/Linux, Nelum-dev1, Star, heads (полностью свободный), good-life-linux, EterTICs, MIYO, Dowse, Vuu-do и Crowz.

Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Для перехода на Devuan с Debian 7 (Wheezy) или Debian 8 (Jessie) достаточно в /etc/apt/sources.list заменить список репозиториев и выполнить "apt-get update; apt-get install devuan-keyring; apt-get dist-upgrade".

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.dyne.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Второй кандидат в релизы Devuan, форка Debian без systemd
  3. OpenNews: Devuan, форк Debian без systemd, перешёл на стадию кандидата в релизы
  4. OpenNews: Второй бета-выпуск Devuan, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование Devuan, форка Debian без systemd
  6. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: devuan
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  • 1.1, user, 22:55, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > модифицированы для избавления от привязок к systemd

    А что, разве в самом Debian подобное никак нельзя было провернуть?

     
     
  • 2.3, EuPhobos, 23:00, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Было голосование, даже вроде не одно, решили не заморачиваться.
     
  • 2.8, jOKer, 23:21, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Голосовали раз -дцать пока не победила точка зрения красношапки.
    А что бы остальные точки зрения сошли за неправильные, из Технического совета были удалены все кто был против. По сути Совет был заново _сформирован_ под приглядом ребят из Ред Хата.

    В ход шло все, кроме прямого подкупа... хотя может и подкупали, просто достоянием общественности это не стало. А все остальное было: вплоть до введение в Совет сотрудников Ред Хат.

    А все потому, что Дебиан - это один из трех _крупнейших промышленных_ дистрибутивов, и контроль, хотя бы и косвенный (лучше бы прямой, конечно), над ними всеми Красной Шапке был бы очень кстати. По многим причинам.

     
  • 1.5, Аноним, 23:12, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Успели-таки до релиза stretch.
     
  • 1.6, Аноним, 23:16, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    2,5 года 381 пакет и еще ктото наезжает на разработчиков оригинального дебиана з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 23:19, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На что люди только не идут чтобы не ставить Gentoo!
     
     
  • 2.10, jOKer, 23:25, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На что люди только не идут чтобы не ставить Gentoo!

    И не говори!)))

     
  • 2.14, saahriktu, 23:54, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кроме Генты есть ещё десятки дистрибутивов (всего больше чем 70), где из коробки по дефолту никаких systemd нет. Включая Slackware, Crux, Void, gNewSense, PCLinuxOS, Vector, Salix, Zenwalk,... и т.д.
     
  • 1.9, Аноним, 23:23, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Староверы.
     
     
  • 2.11, Аноним, 23:30, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    консерваторы и ретрограды =)
     
  • 1.12, Фанатик, 23:34, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Праздник шизоидов.
     
     
  • 2.13, Аноним, 23:42, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, эникейщик ты этакий Це праздник тех, кому надоело наблюдать, как systemd с... весь текст скрыт [показать]
     

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