25.05.2017 22:51  Первый релиз Devuan, форка Debian без systemd

После двух с половиной лет разработки состоялся первый стабильный релиз дистрибутива Devuan Jessie 1.0, форка Debian GNU/Linux 8 "Jessie", поставляемого без системного менеджера systemd. Для загрузки подготовлены сборки (minimal 305 Мб, cd install 632 Мб, dvd install 4 Гб и live 828 Мб) для архитектур AMD64 и i386, а также образы для устройств на базе архитектуры ARM (Raspberry Pi 1/2/3, Banana Pi, cubieboard2, odroid, n900, Chromebook Acer и др.). В состав Live-сборок desktop и minimal включены пакеты с прошивками из репозитория non-free.

Целью проекта Devuan является предоставление возможности выбора и защита интересов сторонников классической организации работы Debian. Дистрибутив развивается при поддержке организации Dyne.org и создан после непринятия в общем голосовании разработчиков Debian предложения по внесению изменений в правила проекта, которые бы предоставили возможность использования в Debian разных систем инициализации и помогли бы избежать появления зависимости пакетов только от одной системы инициализации.

Вместо systemd в Devuan поставляется классическая система инициализации SysVinit. В качестве рабочего стола по умолчанию предлагается Xfce и дисплейный менеджер Slim (GNOME, KDE и Cinnamon удалены из списка предлагаемых в инсталляторе наборов (tasksel) из-за привязок к systemd, но могут быть установлены из репозиториев). Для управления пользовательскими сеансами вместо systemd-logind задействован ConsoleKit2. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox.

Проектом поддерживаются ответвления для 381 пакета Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. В том числе предоставляются возможности по обновлению Debian Wheezy до Devuan и миграции на Devuan с Debian Jessie. Для использования свежих версий программ подготовлен репозиторий с бэкпортами (jessie-backports).

Для создания производных дистрибутивов предлагается Devuanv SDK (Simple Distro Kit). Имеется возможность быстрого формирования live-сборок на основе текущего рабочего окружения. В настоящее на базе Devuanv уже развивается 12 дистрибутивов: Gnuinos (полностью свободный), Refracta, Exe GNU/Linux, Nelum-dev1, Star, heads (полностью свободный), good-life-linux, EterTICs, MIYO, Dowse, Vuu-do и Crowz.

Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Для перехода на Devuan с Debian 7 (Wheezy) или Debian 8 (Jessie) достаточно в /etc/apt/sources.list заменить список репозиториев и выполнить "apt-get update; apt-get install devuan-keyring; apt-get dist-upgrade".



