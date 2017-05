25.05.2017 19:57  Доступны Red Hat Developer Toolset 6.1 и Red Hat Software Collections 2.4

Компания Red Hat объявила о выпуске продукта Red Hat Software Collections 2.4, позволяющего использовать в Red Hat Enterprise Linux новые технологии разработки и компоненты web-стека, не ожидая появления следующей ветки RHEL и не устанавливая сторонние пакеты из неофициальных внешних источников. Время поддержки Red Hat Software Collections составляет три года, в течение которых пользователи будут снабжаться всеми необходимыми обновлениями с устранением проблем безопасности и критических ошибок. Red Hat Software Collections 2.4 включает в себя пакеты с более свежими версиями программ, чем входящие в состав штатного RHEL. Например, для установки предлагаются свежие выпуски Python, PHP, Perl, Ruby, MySQL, MariaDB , PostgreSQL, MongoDB, Maven, Passenger, Apache httpd, nginx, Node.js, Git, Common Java Packages. Из наиболее заметных обновлений отмечается включение пакетов с Nginx 1.10.2, Node.js 6.9.1, Ruby 2.4.0, Ruby on Rails 5.0.1, Scala 2.10, Apache HTTP Server 2.4.25, Apache Maven 3.3, Eclipse 4.6.2, Python 2.7.13, Thermostat 1.6. Для популярных коллекций программ, востребованных разработчиками, подготовлены шаблоны для создания контейнеров Docker и окружений для Linux Atomic Host и PaaS-платформы OpenShift. Одновременно вышел похожий по своей сути набор Red Hat Developer Toolset 6.1, включающий пакеты с более новыми выпусками средств для разработчиков приложений на языках C и C++. В комплект входят: GCC 6.3.1, GDB 7.12.1, elfutils 0.168, binutils 2.27, Valgrind 3.12, Dyninst 9.2.0, strace 4.12, SystemTap 3.0.