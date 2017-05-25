25.05.2017 14:52  Новая версия strace 4.17

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Доступен выпуск strace 4.17, утилиты для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Она позволяет отслеживать и (начиная с версии 4.15) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13 формирование выпусков strace синхронизировано с выходом новых версий ядра Linux.
Основные изменения в strace 4.17:
- Оптимизирована фильтрация системных вызовов за счёт уменьшения количества вызовов ptrace() для системных вызовов, отображение которых отключено.
- Добавлена поддержка декодирования системного вызова statx(2), появившегося в Linux 4.11.
- Добавлена поддержка декодирования команд ioctl(2), связанных с операциями над пространствами имён.
- Для ioctl подсистемы Video4Linux добавлена поддержка декодирования не декодировавшихся ранее типов V4L2_BUF_TYPE_*, а также команд VIDIOC_S_TUNER и VIDIOC_G_TUNER.
- Реализована поддержка декодирования сообщений NLMSG_ERROR протокола netlink.
- Улучшено декодирование системного вызова sched_setattr(2), команды BPF_PROG_ATTACH системного вызова bpf(2), некорректных аргументов команд подсистемы device mapper системного вызова ioctl(2).
- Классы системных вызовов, указываемые в аргументе -e trace= (такие как process, file, network, ipc, desc, memory), теперь должны начинаться со знака %: -e trace=%memory. Старый синтаксис без указания знака процента (-e trace=memory) всё так же поддерживается, но теперь считается устаревшим.
- Добавлены новые классы системных вызовов для указания их фильтрации: %stat (варианты системного вызова stat(2) на разных архитектурах), %lstat (варианты системного вызова lstat(2)), %fstat (варианты системных вызовов fstat(2) и fstatat(2)), %%stat (все вызовы, возвращающие статусную информацию о файле, включая statx(2)), %statfs (варианты системного вызова statfs(2)), %fstatfs (варианты системного вызова fstatfs(2)), %%statfs (все вызовы, возвращающие статусную информацию о файловой системе, включая ustat(2)).
- Добавлена возможность указания регулярного выражения для задания множества фильтруемых системных вызовов, например, -e trace=/sched_.*.
- Добавлена возможность игнорирования ошибки, возникающей в случае, если множество системных вызовов, соответствующее указанному фильтру, пустое, например -e trace=?statx на архитектурах, которые не поддерживают системный вызов statx(2).
- Добавлена поддержка декодирования маски сигналов в системном вызове rt_sigreturn(2) для архитектур alpha, arc, arm, avr32, bfin, cris, hppa, m68k, metag, microblaze, mips, nios2, or1k, powerpc, powerpc64, riscv, sh, sh64, sparc, sparc64, tile, x86 и xtensa.
- Исправлено декодирование аргумента флагов в системных вызовах preadv2(2) и pwritev2(2) на ABI x32.
- Исправлено декодирование старого варианта системного вызова sigsuspend(2) на архитектурах alpha, cris, mips, powerpc, powerpc64, sh, sh64, sparc и sparc64.
- Исправлено декодирование системных вызовов sgetmask(2) и ssetmask(2) на 64-битных архитектурах.
- Обойдена ошибка компилятора GCC, приводящая к генерации некорректного кода на ядрах для архитектуры aarch64, вследствие которой третий аргумент системного вызова sched_getattr(2) не вполне 32-битный.
Также, среди изменений, вошедших в предыдущий релиз 4.16, можно отметить следующие:
- В механизм подмены системного вызова добавлена поддержка указания возвращаемого значения (-e inject=SET:retval=) и возбуждения сигнала (-e inject=SET:signal=)
- Добавлена поддержка декодирования системного вызова ustat(2).
- Реализована поддержка декодирования команд BPF_OBJ_PIN, BPF_OBJ_GET, BPF_PROG_ATTACH и BPF_PROG_DETACH системного вызова bpf(2).
- Существенно доработана поддержка декодирования команд SCSI системного вызова ioctl(2): добавлена поддержка декодирования всех не доекодировавшихся ранее команд SG_*, а также структур sg_io_hdr и sg_io_v4.
- Улучшено декодирование системных вызовов get_robust_list(2), getrandom(2), io_submit(2), set_robust_list(2).
- Исправлено декодирование структур ifconf, ifreq, and loop_info для ABI, отличающихся от ABI ядра.
- Исправлено декодирование системных вызовов kexec_file_load(2), mprotect(2), pkey_mprotect(2), prctl(2), preadv(2)/preadv2(2), pwritev(2)/pwritev2(2) на ABI x32.