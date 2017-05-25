25.05.2017 14:52  Новая версия strace 4.17

Доступен выпуск strace 4.17, утилиты для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Она позволяет отслеживать и (начиная с версии 4.15) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13 формирование выпусков strace синхронизировано с выходом новых версий ядра Linux.

Основные изменения в strace 4.17:

Также, среди изменений, вошедших в предыдущий релиз 4.16, можно отметить следующие: