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25.05.2017 10:05  Выпуск панели Xfce 4.13, переведённой на GTK+3

Разработчики проекта Xfce представили выпуск панели xfce4-panel 4.13.0, примечательный переходом на использование библиотеки GTK+3. Работа по портированию панели на GTK+3 велась с 2013 года и является одним и ключевых этапов подготовки грядущего стабильного релиза Xfce 4.14.

Функциональность новой панели в основном аналогична выпуску 4.12.1. Кроме перехода на GTK+3 каких-то концептуальных изменений не реализовано, за исключением привязки к первичному монитору, определённому через RandR. Подобная возможность позволяет избавиться от отображения по умолчанию на первом мониторе в многомониторных системах и отображать панель на том мониторе, который определён первичным в настройках xfce4-settings.

Ветка 4.13 позиционируется как тестовая, поэтому c некоторыми функциями могут наблюдаться проблемы, например, не работает затенение для плагинов на GTK+2, не всегда корректно срабатывает автоматическое скрытие панели, имеются ограничения в использовании drag&drop для перемещения плагинов (не запускается перемещение через контекстного меню, но работает через настройки), могут невосприниматься некоторые старые настройки.



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  4. OpenNews: План разработки Xfce 4.14
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Xfce 4.12. Обзор новшеств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xfce, panel, gtk
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  • 1, Аноним, 10:17, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    на втором скрине что за виртуалка?
     
     
  • 2, Аноним, 10:19, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Написано же - Хефир
     
  • 3, Аноним, 10:23, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Живо всё таки
     

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