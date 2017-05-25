25.05.2017 10:05  Выпуск панели Xfce 4.13, переведённой на GTK+3

Разработчики проекта Xfce представили выпуск панели xfce4-panel 4.13.0, примечательный переходом на использование библиотеки GTK+3. Работа по портированию панели на GTK+3 велась с 2013 года и является одним и ключевых этапов подготовки грядущего стабильного релиза Xfce 4.14.

Функциональность новой панели в основном аналогична выпуску 4.12.1. Кроме перехода на GTK+3 каких-то концептуальных изменений не реализовано, за исключением привязки к первичному монитору, определённому через RandR. Подобная возможность позволяет избавиться от отображения по умолчанию на первом мониторе в многомониторных системах и отображать панель на том мониторе, который определён первичным в настройках xfce4-settings.

Ветка 4.13 позиционируется как тестовая, поэтому c некоторыми функциями могут наблюдаться проблемы, например, не работает затенение для плагинов на GTK+2, не всегда корректно срабатывает автоматическое скрытие панели, имеются ограничения в использовании drag&drop для перемещения плагинов (не запускается перемещение через контекстного меню, но работает через настройки), могут невосприниматься некоторые старые настройки.