25.05.2017 09:20  Вышел минималистичный дистрибутив Alpine Linux 3.6

Сформирован релиз Alpine Linux 3.6, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с патчами PaX и SSP (Stack Smashing Protection). Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, ppc64le, s390x) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (110 Мб), с ядром без патчей (89 Мб), расширенном (344 Мб) и для виртуальных машин (35 Мб).

В новом выпуске обеспечено формирование сборок для 64-разрядных систем POWER (ppc64le) и IBM z Systems (s390x). Подготовлены пакеты с языками программирования Rust 1.17.0, GHC 8.0.2 (Haskell) и Julia 0.5.2, а также с пакетным менеджером Cargo 0.18.0, применяемым для распространения проектов на языке Rust. Обновлены версии программ, в том числе GCC 6.3, LLVM 4.0, PHP 7.1, Go 1.8, Python 3.6, LuaJIT 2.1beta3, nginx 1.12 и Ruby 2.4. Набор связанных с ядром Linux пакетов с патчами от проекта Grsecurity переименован с *-grsec в *-hardened. APKBUILD ограничен использованием хэшей SHA-512 (поддержка MD5 и SHA-1 прекращена).



