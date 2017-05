24.05.2017 23:51  Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.3.0

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.3.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается разработка как классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. В новой версии: В визуальный проектировщик интерфейса Qt Quick Designer интегрирован редактор кода, который позволяет изменять код одновременно с изменением свойств и навигацией по дереву элементов. В том числе на одном экране можно разместить визуальный и текстовый редакторы, непосредственно наблюдая как сказываются на интерфейсе вносимые в код изменения и, наоборот, как меняется код при манипуляциях в графическом построителе интерфейса. В Qt Quick Designer также представлена новая панель инструментов. Реализована поддержка стиля кнопок Qt Quick Controls 2, возможность чтения информации о стилях из файла конфигурации qtquickcontrols2.conf и поддержка смены стилей Qt Quick Controls 2 на лету для оценки изменения интерфейса при выборе разных стилей. Упрощены манипуляции с вкладками и стековыми элементами при визуальном построении интерфейса. Добавлена функция перемещения компонента в отдельный файл.

При использовании сборочной системы CMake 3.7+, для взаимодействия с IDE теперь применяется серверный режим CMake, который предоставляет больше информации о структуре проекта и путях размещения заголовочных файлов, не требуя разбора генераторов и файлов Makefile. Применение серверного режима работы с CMake позволяет просматривать в дереве проекта отдельные продукты и сборочные цели, а также собирать их по отдельности. Из других изменений в поддержке CMake отмечается добавление заголовочных файлов в дерево проекта, даже если они явно не упоминаются в файлах проекта, и возможность импорта уже осуществлённых сборок, используя сведения из кэша CMake;

В редакторе кода на языке C++ добавлена поддержка контекстов редактирования, позволяющих определить проекты и языки программирования, которые следует применять для файла, в случае его применения в нескольких проектах или использования в нём языка C вместо C++. Разработчикам на C++ также предлагается оценить экспериментальный плагин ClangRefactoring, обеспечивающий начальную поддержку clang-query в диалоге поиска и возможность задействования средств Clang для локального переименования;

Для взаимодействие с отладчиком CDB, применяемым для кода MSVC, теперь используется бэкенд на языке Python, в котором задействованы те же методы вывода кода, что и в бэкендах для GDB и LLDB;

Решены проблемы при работе с проектами для платформы Android, вызванные изменениями в Android SDK 25.3.1;

В QML Profiler при профилировании приложений Qt Quick обеспечен вывод информации о производительности непосредственно в интерфейсе редактора кода QML. В QML Profiler также проведена оптимизация производительности и устранены мелкие недоработки в интерфейсе.