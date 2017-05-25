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24.05.2017 23:51  Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.3.0

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.3.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается разработка как классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

В новой версии:

  • В визуальный проектировщик интерфейса Qt Quick Designer интегрирован редактор кода, который позволяет изменять код одновременно с изменением свойств и навигацией по дереву элементов. В том числе на одном экране можно разместить визуальный и текстовый редакторы, непосредственно наблюдая как сказываются на интерфейсе вносимые в код изменения и, наоборот, как меняется код при манипуляциях в графическом построителе интерфейса.

    В Qt Quick Designer также представлена новая панель инструментов. Реализована поддержка стиля кнопок Qt Quick Controls 2, возможность чтения информации о стилях из файла конфигурации qtquickcontrols2.conf и поддержка смены стилей Qt Quick Controls 2 на лету для оценки изменения интерфейса при выборе разных стилей. Упрощены манипуляции с вкладками и стековыми элементами при визуальном построении интерфейса. Добавлена функция перемещения компонента в отдельный файл.

  • При использовании сборочной системы CMake 3.7+, для взаимодействия с IDE теперь применяется серверный режим CMake, который предоставляет больше информации о структуре проекта и путях размещения заголовочных файлов, не требуя разбора генераторов и файлов Makefile. Применение серверного режима работы с CMake позволяет просматривать в дереве проекта отдельные продукты и сборочные цели, а также собирать их по отдельности. Из других изменений в поддержке CMake отмечается добавление заголовочных файлов в дерево проекта, даже если они явно не упоминаются в файлах проекта, и возможность импорта уже осуществлённых сборок, используя сведения из кэша CMake;
  • В редакторе кода на языке C++ добавлена поддержка контекстов редактирования, позволяющих определить проекты и языки программирования, которые следует применять для файла, в случае его применения в нескольких проектах или использования в нём языка C вместо C++. Разработчикам на C++ также предлагается оценить экспериментальный плагин ClangRefactoring, обеспечивающий начальную поддержку clang-query в диалоге поиска и возможность задействования средств Clang для локального переименования;
  • Для взаимодействие с отладчиком CDB, применяемым для кода MSVC, теперь используется бэкенд на языке Python, в котором задействованы те же методы вывода кода, что и в бэкендах для GDB и LLDB;
  • Решены проблемы при работе с проектами для платформы Android, вызванные изменениями в Android SDK 25.3.1;
  • В QML Profiler при профилировании приложений Qt Quick обеспечен вывод информации о производительности непосредственно в интерфейсе редактора кода QML. В QML Profiler также проведена оптимизация производительности и устранены мелкие недоработки в интерфейсе.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2017/05...)
  2. OpenNews: Проект Qt опубликовал сборочный инструментарий qbs 1.7
  3. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK+ и библиотек GNOME на Qt
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.8
  5. OpenNews: Выпуск Qt 5.7.1 и интегрированной среды разработки Qt Creator 4.2
  6. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt
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  • 1, Аноним, 00:21, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Добавлять файлы в cmake-проект надо по прежнему в ручную Разработка на Си по пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 00:28, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Сам себе отвечаю Да по прежнему надо файлы вписывать вручную, меня Add не рабо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, nib, 00:48, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    второе уже поправлено, не?
     
     
  • 4, Аноним, 00:56, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Я не знаю что там поправлено, я только что обновился, создал Non-qt c project, п... весь текст скрыт [показать]
     

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