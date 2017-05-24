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24.05.2017 14:02  Уязвимость в Samba, позволяющая выполнить код на сервере

Опубликованы корректирующие обновления Samba 4.6.4, 4.5.10 и 4.4.14, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2017-7494), позволяющая организовать выполнение кода на сервере при наличии доступа на запись в предоставляемое сервером хранилище. Уязвимость позволяет клиенту загрузить разделяемую библиотеку на SMB-хранилище и инициировать её загрузку сервером. Проблема вызвана ошибкой в реализации IPC для именованных каналов для клиентов Windows NT.

Уязвимости подвержены все версии Samba, начиная с 3.5.0, поэтому дополнительно подготовлены патчи для старых версий. В качестве обходного пути защиты можно добавить в параметр "nt pipe support = no" в секцию "[global]" smb.conf и перезапустить smbd. Обновления пакетов уже сформированы для FreeBSD, Debian, Fedora и RHEL. Проследить за выпуском обновлений пакетов в других дистрибутивах можно на данных страницах: Ubuntu, openSUSE, SUSE, CentOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.samba.org/archiv...)
  2. OpenNews: Обновление Samba 4.6.1, 4.5.7 и 4.4.12 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Выпуск Samba 4.6.0
  4. OpenNews: Уязвимость в Samba 4, которая может привести к удалённому выполнению кода
  5. OpenNews: Обновление Samba 4.4.5, 4.3.11 и 4.2.14 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Раскрыты детали уязвимости Badlock в Samba
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: samba
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  • 1, ., 14:11, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    "никогда не было, и вот... опять"

     
  • 2, Аноним, 14:24, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Это не уязвимость, а код для совместимости с WannaDecryptor
     

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