24.05.2017 14:02  Уязвимость в Samba, позволяющая выполнить код на сервере

Опубликованы корректирующие обновления Samba 4.6.4, 4.5.10 и 4.4.14, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2017-7494), позволяющая организовать выполнение кода на сервере при наличии доступа на запись в предоставляемое сервером хранилище. Уязвимость позволяет клиенту загрузить разделяемую библиотеку на SMB-хранилище и инициировать её загрузку сервером. Проблема вызвана ошибкой в реализации IPC для именованных каналов для клиентов Windows NT.

Уязвимости подвержены все версии Samba, начиная с 3.5.0, поэтому дополнительно подготовлены патчи для старых версий. В качестве обходного пути защиты можно добавить в параметр "nt pipe support = no" в секцию "[global]" smb.conf и перезапустить smbd. Обновления пакетов уже сформированы для FreeBSD, Debian, Fedora и RHEL. Проследить за выпуском обновлений пакетов в других дистрибутивах можно на данных страницах: Ubuntu, openSUSE, SUSE, CentOS.



