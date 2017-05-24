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24.05.2017 12:30  Атака на Kodi, VLC и Popcorn-Time через вредоносные субтитры

В популярных открытых мультимедийных проигрывателях и медиацентрах, включая VLC, Kodi (XBMC), Popcorn-Time и strem.io, выявлена уязвимость, позволяющая получить контроль за окружением пользователя при обработке специально оформленных субтитров. Проблема устранена в Kodi 17.2, Popcorn-Time 0.3.10, strem.io 3.6.5 и VLC 2.2.5.1 (частично, полное исправление ожидается в версии 2.2.6). До установки обновления с устранением проблемы пользователям рекомендуется воздержаться от загрузки непроверенных субтитров из публичных сервисов, таких как OpenSubtitles.org.

Технические детали о методе атаки не публикуются, чтобы дать пользователям время на обновление, но судя по принятому в Kodi 17.2 патчу, проблема вызвана отсутствием экранирования символов ".." в файловых путях zip-архива с субтитрами. Атакующий может подготовить специально оформленный zip-архив, при распаковке которого может быть переписан любой файл в системе в рамках прав доступа текущего процесса с медиаплеером. Кроме того, в Popcorn-Time, судя по всему, устранена другая уязвимость, связанная с возможностью подстановки JavaScript-кода в состав субтитров в формате SRT, который будет обработан в контексте JavaScript-движка, применяемого для построения интерфейса приложения.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.checkpoint.com/201...)
  2. OpenNews: Popcorn Time, система для потокового просмотра видео через BitTorrent
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vlc, kodi
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  • 1.2, Аноним, 13:25, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +5 +/
    Куда катится этот мир ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 13:44, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > strem.io

    Хоть кто-то дал своему JS-проекту правдивое название.

     
     
  • 2.5, Аноним, 13:49, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ура, местные эксперты подъехали
     
     
  • 3.9, Аноним, 14:28, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Да и веб-макаки подоспели, я смотрю.
     
  • 1.4, Аноним, 13:49, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Проблема стара как мир и известна всем, но её регулярно находят то тут, то там ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:54, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Вопрос, дыра-ли это?
     
  • 2.7, Аноним, 13:55, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Люди - странные создания Сколько не заставляй их лазить в квартиру через форточ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, iZEN, 14:03, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ошибка в libass что ли? Она не только в VLC, но и в ffmpeg используется, который... используется в Firefox. Да тут вся система под угрозой!
     

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