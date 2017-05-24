24.05.2017 12:30  Атака на Kodi, VLC и Popcorn-Time через вредоносные субтитры

В популярных открытых мультимедийных проигрывателях и медиацентрах, включая VLC, Kodi (XBMC), Popcorn-Time и strem.io, выявлена уязвимость, позволяющая получить контроль за окружением пользователя при обработке специально оформленных субтитров. Проблема устранена в Kodi 17.2, Popcorn-Time 0.3.10, strem.io 3.6.5 и VLC 2.2.5.1 (частично, полное исправление ожидается в версии 2.2.6). До установки обновления с устранением проблемы пользователям рекомендуется воздержаться от загрузки непроверенных субтитров из публичных сервисов, таких как OpenSubtitles.org.

Технические детали о методе атаки не публикуются, чтобы дать пользователям время на обновление, но судя по принятому в Kodi 17.2 патчу, проблема вызвана отсутствием экранирования символов ".." в файловых путях zip-архива с субтитрами. Атакующий может подготовить специально оформленный zip-архив, при распаковке которого может быть переписан любой файл в системе в рамках прав доступа текущего процесса с медиаплеером. Кроме того, в Popcorn-Time, судя по всему, устранена другая уязвимость, связанная с возможностью подстановки JavaScript-кода в состав субтитров в формате SRT, который будет обработан в контексте JavaScript-движка, применяемого для построения интерфейса приложения.