24.05.2017 09:49  Скрипт для стилизации GNOME под оформление Unity, Windows и macOS

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|4.46, Аноним84701, 14:16, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> тут вообще все проще ctrl+alt+f2
> Не-е-е. Под i3-wm, пож-ста.
Это чтоб с отсутсвующими или минимальными заголовками, без кучи кнопочек внутри? Гномовцы? Там от таких требований никто из дизайнеров в окно не выбросится? o_O
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|2.7, Аноним, 10:27, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Да что ж такое-то!
Когда они делали по дистрибутиву на каждый DE, вы просили один дистрибутив и скрипт. Теперь, когда сделали скрипт, вам опять что-то не нравится. Как вам сделать-то, чтобы понравилось?
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|3.14, AlexYeCu_not_logged, 11:11, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Я помогу твоей беде.
Для начала тебе надо найти на мышке колёсико и научиться его крутить указательным пальцем.
Затем найти на клавиатуре клавишу ctrl. Как справишься — напиши. Я расскажу, что делать дальше, чтобы увидеть магию.
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|2.12, Меломан1, 10:50, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Очень прикольно :)
> Ну с оформление вроде вышли на высокий уровень. А когда сам Linux
> будет лучше работать с оборудованием? С операциями копирование/перемещение файлов, использование
> ресурсов железа?
С этим у меня все хорошо, для счастья не хватает аналога программы ABBYY PDF Transformer.
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|3.25, sokoloff, 11:58, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Очень прикольно :)
>> Ну с оформление вроде вышли на высокий уровень. А когда сам Linux
>> будет лучше работать с оборудованием? С операциями копирование/перемещение файлов, использование
>> ресурсов железа?
> С этим у меня все хорошо, для счастья не хватает аналога программы
> ABBYY PDF Transformer.
Не совсем "PDF Transformer", точнее совсем не "PDF Transformer", но посмотри на http://www.boomaga.org/
* Умеет объединять насколько документов
* Спуск страниц. Печатать или сохранять по несколько страниц на лист или буклетом.
* Для буклетов, разбивка на тетради, как авто, так и ручная.
* Скрывать ненужные и вставлять пустые страницы в документ
* Делать двухстороннюю печать даже если принтер не поддерживает.
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|2.16, AlexYeCu_not_logged, 11:16, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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> Очень прикольно :)
> Ну с оформление вроде вышли на высокий уровень.
Ещё лет 10 назад.
>А когда сам Linux будет лучше работать с оборудованием?
Уже лучше всех. Ещё есть, что дорабатывать, но уже лучше всех.
>С операциями копирование/перемещение файлов
Снова лучше всех. Хошь с/на ext* перемещай/копируй, хошь с/на xfs. Поддержка zfs тоже есть.
>использование ресурсов железа?
Используются.
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|2.17, th3m3, 11:33, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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Типо винда хорошо работает с оборудованием? Сколько последнее время не сталкивался, в винде постоянные пляски с драйверами. А в GNU/Linux, просто подключаешь и сразу всё работает.
Копирование/перемещение? У меня из под GNU/Linux, быстрее эти операции происходят даже в NTFS, чем в винде.
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|2.42, music, 13:59, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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1) устанавливал венду на ноут. после установки нет драйверов сетевой карты, w-fi и USB.
Долго маялся, что бы найт выход.
2) Стаувлю любой linux с флехи. Все работает сразу. Открыл и работаешь.
Куда еще лучше?
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|2.27, TkV, 12:04, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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У наутилуса вообще нет заголовка окна, его заменяет панель с инструментами. Зачем её ужимать - она и так не особо широкая. В остальных приложениях обычные заголовки обычной ширины как у всех DE.
ПС. Сколько уже можно об этом объяснять?!
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|2.44, P.Galloway, 14:13, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> А для Xfce кто-нибудь что-то подобное видел?
Ну, если "руками" и стандартными утилитами из комплекта xfce4 не подходит, то можно воспользоваться lxappearance (можно поставить отдельно от lxde, а не всем комплектом).
Темы для gtk2/gtk3 искать/качать/писать самому, движки тем, ЕМНИП, поставятся вместе с xfce4 (gtk?-murrine-* или как-то так).
Самый простой вариант - забить в гуглокартинки xfce4 и выбрать 10-20 понравившихся скринов, перейдя по ссылкам будут описаны темы, обоины, значки, курсоры. Качаем, примеряем, оставляем понравившиеся.
Пакеты и скрипты для kde-gtk и wine можно также найти (ну чтоб единообразно смотрелись).
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|1.47, F, 14:25, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нижеброды опять будут под мак стилизоваться. Ну не станет линух маком, как не крути, но он и не этим интересен - это отдельная ОС, ее таковой и надо воспринимать.
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|1.50, adolfus, 14:33, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А зачем это нужно для рабочего стола? Его видишь то один раз при загрузке системы. Стилизовать нужно окна приложений. Например, терминал в xfce имеет слишком большую высоту вкладок, которую нельзя поменять. Это очень раздражает. evince вообще имеет угробищный интерфейс и вид.
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