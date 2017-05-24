24.05.2017 09:49  Скрипт для стилизации GNOME под оформление Unity, Windows и macOS

Для пользователей GNOME подготовлен скрипт GNOME Layout Manager, автоматизирующий работу по подключению дополнений, настройке темы оформления и изменению параметров GNOME для воссоздания оформления различных видов рабочего стола. В частности, GNOME Layout Manager предоставляет опции для настройки оформления в стиле Unity, Windows 10 и macOS.

Для смены оформления достаточно загрузить и запустить скрипт layoutmanager.sh, после чего выбрать через меню необходимый вариант оформления. Скрипт запускается от имени непривилегированного пользователя, настройки и дополнения сохраняются в домашней директории. Параметры старого окружения остаются в резервной копии и могут быть восстановлены.

Для воссоздания внешнего вида Unity использованы дополнения Dash to dock, TopIcons Plus, AppIndicator, User Themes, Hide Activities, Frippery Move Clock, Pixel Saver fork и Global Menu, также тема оформления United (GTK+Shell+Wallpaper) и набор пиктограмм Humanity.

Оформление Windows 10 построено на базе дополнений Dash to panel, TopIcons Plus, AppIndicator, GnoMenu и User Themes, а также темы Windows-10 (GTK+Shell+Icons) и обоев Blue Dark Blue Flat Windows.

Оформление macOS построено на базе дополнений Dash to dock, TopIcons Plus, AppIndicator, User Themes и Frippery Move Clock, а также тем Gnome-OSX-II-NT (GTK), Human (Shell), пиктограмм La-Capitaine и обоев Aurora.