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24.05.2017 09:49  Скрипт для стилизации GNOME под оформление Unity, Windows и macOS

Для пользователей GNOME подготовлен скрипт GNOME Layout Manager, автоматизирующий работу по подключению дополнений, настройке темы оформления и изменению параметров GNOME для воссоздания оформления различных видов рабочего стола. В частности, GNOME Layout Manager предоставляет опции для настройки оформления в стиле Unity, Windows 10 и macOS.

Для смены оформления достаточно загрузить и запустить скрипт layoutmanager.sh, после чего выбрать через меню необходимый вариант оформления. Скрипт запускается от имени непривилегированного пользователя, настройки и дополнения сохраняются в домашней директории. Параметры старого окружения остаются в резервной копии и могут быть восстановлены.

Для воссоздания внешнего вида Unity использованы дополнения Dash to dock, TopIcons Plus, AppIndicator, User Themes, Hide Activities, Frippery Move Clock, Pixel Saver fork и Global Menu, также тема оформления United (GTK+Shell+Wallpaper) и набор пиктограмм Humanity.

Оформление Windows 10 построено на базе дополнений Dash to panel, TopIcons Plus, AppIndicator, GnoMenu и User Themes, а также темы Windows-10 (GTK+Shell+Icons) и обоев Blue Dark Blue Flat Windows.

Оформление macOS построено на базе дополнений Dash to dock, TopIcons Plus, AppIndicator, User Themes и Frippery Move Clock, а также тем Gnome-OSX-II-NT (GTK), Human (Shell), пиктограмм La-Capitaine и обоев Aurora.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.omgubuntu.co.uk/201...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Практикум
Ключевые слова: gnome, theme, unity, windows, macos
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  • 1.1, Аноним, 10:06, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Неожиданно, из гнома внешне можно сделать не гном Может и внутри не все так гво... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:12, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    При этом закось под макось самая страшная
     
  • 1.3, Чолхан, 10:12, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    А под GNU/Linux есть какая-нибудь стилизация?
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:20, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    тут вообще все проще ctrl+alt+f2
     
     
  • 3.37, Andrey Mitrofanov, 12:33, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > тут вообще все проще ctrl+alt+f2

    Не-е-е. Под i3-wm, пож-ста.

     
     
  • 4.40, marks, 13:21, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, это всё от лукавого. Настоящий линукс - только консоль :)
     
  • 4.46, Аноним84701, 14:16, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> тут вообще все проще ctrl+alt+f2
    > Не-е-е. Под i3-wm, пож-ста.

    Это чтоб с отсутсвующими или минимальными заголовками, без кучи кнопочек внутри? Гномовцы? Там от таких  требований никто из  дизайнеров в окно не выбросится? o_O


     
  • 1.5, Аноним, 10:20, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    > достаточно загрузить и запустить скрипт layoutmanager.sh

    How about no?

     
     
  • 2.7, Аноним, 10:27, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    Да что ж такое-то!

    Когда они делали по дистрибутиву на каждый DE, вы просили один дистрибутив и скрипт. Теперь, когда сделали скрипт, вам опять что-то не нравится. Как вам сделать-то, чтобы понравилось?

     
     
  • 3.33, Аноним, 12:24, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Отправить абантоо в могилу.
     
  • 1.6, Аноним, 10:27, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Под Windows 10, в принципе, неплохо сделано, только зачем виндовые эмблемы сохра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 10:46, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Виндовый дефолт гораздо лучше У них вообще ничего не коробится внутри, когда он... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, AlexYeCu_not_logged, 11:11, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Я помогу твоей беде.
    Для начала тебе надо найти на мышке колёсико и научиться его крутить указательным пальцем.
    Затем найти на клавиатуре клавишу ctrl. Как справишься — напиши. Я расскажу, что делать дальше, чтобы увидеть магию.
     
     
  • 4.19, Аноним, 11:38, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Текст теперь такой мелкий что я прочесть ничего не могу Фуфло эта ваша десятка ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.45, Аноним, 14:13, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Неплохо, лол Эти ушлепки даже не старались Размер контролов типично гигантский... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 10:31, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Очень прикольно Ну с оформление вроде вышли на высокий уровень А когда сам ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, kerneliq, 10:42, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Что же тебя сейчас не устраивает??
     
     
  • 3.21, Аноним, 11:40, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Nautilus меня очень бесит, ужасно тормозной Gedit не устраивает, не может откры... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, анно, 12:19, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Забыл в начале каждого приложения добавить "у меня"
     
  • 4.31, asd, 12:23, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Use konsole... Всё есть.
     
     
  • 5.32, asd, 12:24, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё есть.


     
  • 4.34, Аноним, 12:26, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гномопроблемы.
     
  • 4.48, llirik, 14:26, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    только 5 минут назад редактировал sql файл gedit-ом размером около сотни метров -- никаких проблем в принципе не обнаружил.
     
  • 2.12, Меломан1, 10:50, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Очень прикольно :)
    > Ну с оформление вроде вышли на высокий уровень. А когда сам Linux
    > будет лучше работать с оборудованием? С операциями копирование/перемещение файлов, использование
    > ресурсов железа?

    С этим у меня все хорошо, для счастья не хватает аналога программы ABBYY PDF Transformer.

     
     
  • 3.25, sokoloff, 11:58, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Очень прикольно :)
    >> Ну с оформление вроде вышли на высокий уровень. А когда сам Linux
    >> будет лучше работать с оборудованием? С операциями копирование/перемещение файлов, использование
    >> ресурсов железа?
    > С этим у меня все хорошо, для счастья не хватает аналога программы
    > ABBYY PDF Transformer.

    Не совсем "PDF Transformer", точнее совсем не "PDF Transformer", но посмотри на http://www.boomaga.org/
      * Умеет объединять насколько документов
      * Спуск страниц. Печатать или сохранять по несколько страниц на лист или буклетом.
      * Для буклетов, разбивка на тетради, как авто, так и ручная.
      * Скрывать ненужные и вставлять пустые страницы в документ
      * Делать двухстороннюю печать даже если принтер не поддерживает.

     
  • 2.16, AlexYeCu_not_logged, 11:16, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > Очень прикольно :)
    > Ну с оформление вроде вышли на высокий уровень.

    Ещё лет 10 назад.

    >А когда сам Linux будет лучше работать с оборудованием?

    Уже лучше всех. Ещё есть, что дорабатывать, но уже лучше всех.

    >С операциями копирование/перемещение файлов

    Снова лучше всех. Хошь с/на ext* перемещай/копируй, хошь с/на xfs. Поддержка zfs тоже есть.

    >использование ресурсов железа?

    Используются.

     
  • 2.17, th3m3, 11:33, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Типо винда хорошо работает с оборудованием? Сколько последнее время не сталкивался, в винде постоянные пляски с драйверами. А в GNU/Linux, просто подключаешь и сразу всё работает.

    Копирование/перемещение? У меня из под GNU/Linux, быстрее эти операции происходят даже в NTFS, чем в винде.

     
     
  • 3.24, Аноним, 11:48, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кстати У меня также копирование происходит быстрее на ntfs-разделы, чем в самой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Аноним, 12:31, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто оно копирует только куда ты укажешь, а не + еще на сервера некрософта
     
  • 2.42, music, 13:59, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    1) устанавливал венду на ноут. после установки нет драйверов сетевой карты, w-fi и USB.
    Долго маялся, что бы найт выход.

    2) Стаувлю любой linux с флехи. Все работает сразу. Открыл и работаешь.

    Куда еще лучше?

     
  • 1.11, Аноним, 10:49, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Наконец то кто-то догадался, что можно не создавать отдельный дистрибутив, а про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 11:13, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А что теперь командам разработчиков делать то Ах, ну да, лето же на носу правд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, труляляй, 12:00, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сейчас как раз каникулы начинаются, ещё штампанут пару дистрибутивов на основе этого скрипта.
     
  • 1.13, Аноним, 10:57, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а что, Cinnamon таким образом тоже можно забабахать ?
     
     
  • 2.20, Anonim, 11:39, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Есть тема виндовс 10 для Cinnamon.
     
  • 1.18, Семилетов, 11:37, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Какая годнота!
     
  • 1.22, Аноним, 11:42, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А существует ли в Gnome, возможность сделать гномощель заголовок_окна УЖЕ Неуже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, TkV, 12:04, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    У наутилуса вообще нет заголовка окна, его заменяет панель с инструментами. Зачем её ужимать - она и так не особо широкая. В остальных приложениях обычные заголовки обычной ширины как у всех DE.
    ПС. Сколько уже можно об этом объяснять?!
     
  • 2.28, aurved, 12:17, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вот вам файлик local gtk-3 0 gtk css , где гномские толстые бары уменьшаются ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Семилетов, 12:37, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, анонимный друг.
     
  • 1.23, Аноним, 11:46, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да типичному windows-юзеру такой Гном подсунь — хрен догадается.
     
     
  • 2.29, TkV, 12:18, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    КДЕ можно и без такого шаманства подсовывать. Хрен догадается, максимум спросит какая весрсия винды.
     
     
  • 3.35, Аноним, 12:30, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Блин, да части подоконников можно хоть осом, хоть опенстеп подсовывать Часть сп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.39, Василий Топоров, 12:51, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А для Xfce кто-нибудь что-то подобное видел? Вообще, как вы этот de кастомизируете?
     
     
  • 2.44, P.Galloway, 14:13, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А для Xfce кто-нибудь что-то подобное видел?

    Ну, если "руками" и стандартными утилитами из комплекта xfce4 не подходит, то можно воспользоваться lxappearance (можно поставить отдельно от lxde, а не всем комплектом).
    Темы для gtk2/gtk3 искать/качать/писать самому, движки тем, ЕМНИП, поставятся вместе с xfce4 (gtk?-murrine-* или как-то так).
    Самый простой вариант - забить в гуглокартинки xfce4 и выбрать 10-20 понравившихся скринов, перейдя по ссылкам будут описаны темы, обоины, значки, курсоры. Качаем, примеряем, оставляем понравившиеся.
    Пакеты и скрипты для kde-gtk и wine можно также найти (ну чтоб единообразно смотрелись).

     
  • 1.41, Аноним, 13:32, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    command -v wget dev null 2 1 124 124 if ZENITY true the... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.43, Аноним, 14:07, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    XP хочу
     
  • 1.47, F, 14:25, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нижеброды опять будут под мак стилизоваться. Ну не станет линух маком, как не крути, но он и не этим интересен - это отдельная ОС, ее таковой и надо воспринимать.
     
  • 1.49, Аноним_oyc, 14:28, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    BolgenGNOME
     
  • 1.50, adolfus, 14:33, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем это  нужно для рабочего стола? Его видишь то один раз при загрузке системы. Стилизовать нужно окна приложений. Например, терминал в xfce имеет слишком большую высоту вкладок, которую нельзя поменять. Это очень раздражает. evince вообще имеет угробищный интерфейс и вид.
     

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