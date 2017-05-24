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24.05.2017 09:28  Релиз СУБД SQLite 3.19.0

Представлен релиз SQLite 3.19.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Большинство изменений в новой версии связаны с проведением модернизации планировщика запросов, которая позволила заметно поднять производительность сложных запросов. Оптимизировано использование индексов - если в индексе присутствует значение, фигурирующее в выражении, то теперь используется значение из индекса, вместо загрузки оригинального значения столбца и повторного вычисления выражения.

Оптимизирована обработка представлений в левой части выражений "LEFT JOIN". Исключены лишние обработчики внешних ключей в выражениях UPDATE. Усилено использование индексов при обработке запросов с DISTINCT. Ускорена обработка выражений HAVING, в которых используются столбцы, фигурирующие в блоке "GROUP BY". Обеспечено повторное использование материализации представлений, если представление упоминается в запросе более одного раза. В функции json_extract() расширены средства кэширования и повторного использования результатов разбора JSON.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/sq...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.18.0
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.17.0
  4. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.16.0
  5. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.15.0
  6. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.14.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sqlite
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  • 1, Аноним, 09:44, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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    Прикольно Огнеглист сможет стать быстрее ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, анон, 10:25, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    нет. не сможет.
     
  • 3, Аноним, 10:33, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    с чего бы ему стать быстрее от ускорения скулайта ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5, rshadow, 11:56, 24/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    $ ls .mozilla/firefox/default/*sqlite

    .mozilla/firefox/default/content-prefs.sqlite
    .mozilla/firefox/default/cookies.sqlite
    .mozilla/firefox/default/formhistory.sqlite
    .mozilla/firefox/default/kinto.sqlite
    .mozilla/firefox/default/permissions.sqlite
    .mozilla/firefox/default/places.sqlite
    .mozilla/firefox/default/signons.sqlite
    .mozilla/firefox/default/storage.sqlite
    .mozilla/firefox/default/webappsstore.sqlite

     
  • 4, economist, 11:41, 24/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если идет проверка сайта на вхождение в "черный" список - это SQLite+FTS. Работать это будет быстрее.

    Сам же SQLite - наиболее быстрая СУБД при монопольном/малопользовательском сетевом подключении.

     

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