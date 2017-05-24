24.05.2017 09:28  Релиз СУБД SQLite 3.19.0

Представлен релиз SQLite 3.19.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Большинство изменений в новой версии связаны с проведением модернизации планировщика запросов, которая позволила заметно поднять производительность сложных запросов. Оптимизировано использование индексов - если в индексе присутствует значение, фигурирующее в выражении, то теперь используется значение из индекса, вместо загрузки оригинального значения столбца и повторного вычисления выражения.

Оптимизирована обработка представлений в левой части выражений "LEFT JOIN". Исключены лишние обработчики внешних ключей в выражениях UPDATE. Усилено использование индексов при обработке запросов с DISTINCT. Ускорена обработка выражений HAVING, в которых используются столбцы, фигурирующие в блоке "GROUP BY". Обеспечено повторное использование материализации представлений, если представление упоминается в запросе более одного раза. В функции json_extract() расширены средства кэширования и повторного использования результатов разбора JSON.



