23.05.2017 08:34  Выпуск SANE 1.0.27 с поддержкой новых моделей сканеров

После полутора лет разработки сформирован релиз пакета sane-backends 1.0.27, в который входит набор драйверов, утилита командной строки scanimage, демон для организации сканирования по сети saned и библиотеки с реализацией SANE-API. Выпуск SANE 1.0.26 был пропущен, версия 1.0.27 вышла следом за 1.0.25. Пакетом поддерживается 1547 моделей сканеров, из которых 695 имеют статус полной поддержки всех функций, для 716 уровень поддержки оценен как хороший, для 113 - приемлемый, а для 23 - минимальный. Дополнительно, для 404 устройств имеется не до конца протестированная реализация драйверов. Не реализованной остается поддержка 487 сканеров. В новой версии представлены следующие улучшения: Добавлена поддержка 32 новых моделей сканеров и МФУ, в том числе: Canon P-150M, PIXMA MG5700, MG6800, MG6900 и MG7700, Fujitsu fi-74x0 и fi-7030;

Внесены существенные улучшения в бэкенды canon_dr, epjitsu, epsonds, fujitsu, genesys, hp3500, pixma и xerox-mfp;

По умолчанию для работы с устройствами, подключаемыми через USB, задействована библиотека libusb-1.0. Сборка с libusb-0.1 теперь производится только, если в системе отсутствует libusb-1.0. Сборочные флаги "--enable-libusb*" отныне игнорируются, а для управления поддержкой USB следует использовать флаги "--with-usb" и "--without-usb";

Кодовая база переведена с использования стандарта C90 на C99;

Обновлён код для обхода проблем с USB 3.0 на платформе Linux. Данный код теперь по умолчанию не активен и требует явного включения через переменную окружения "SANE_USB_WORKAROUND=1", которую можно выставить в ситуации возникновения проблем с доступом к сканеру;

Исправлена большая порция ошибок, связанных с Avahi, многопоточной работой, USB, ICC/PNG/JPEG и т.п.

Проведена работа по сокращению числа предупреждений компиляторов и повышению качества кода;

Добавлена поддержка операционной системы DragonFly BSD.



