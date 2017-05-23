The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

23.05.2017 08:34  Выпуск SANE 1.0.27 с поддержкой новых моделей сканеров

После полутора лет разработки сформирован релиз пакета sane-backends 1.0.27, в который входит набор драйверов, утилита командной строки scanimage, демон для организации сканирования по сети saned и библиотеки с реализацией SANE-API. Выпуск SANE 1.0.26 был пропущен, версия 1.0.27 вышла следом за 1.0.25. Пакетом поддерживается 1547 моделей сканеров, из которых 695 имеют статус полной поддержки всех функций, для 716 уровень поддержки оценен как хороший, для 113 - приемлемый, а для 23 - минимальный. Дополнительно, для 404 устройств имеется не до конца протестированная реализация драйверов. Не реализованной остается поддержка 487 сканеров.

В новой версии представлены следующие улучшения:

  • Добавлена поддержка 32 новых моделей сканеров и МФУ, в том числе: Canon P-150M, PIXMA MG5700, MG6800, MG6900 и MG7700, Fujitsu fi-74x0 и fi-7030;
  • Внесены существенные улучшения в бэкенды canon_dr, epjitsu, epsonds, fujitsu, genesys, hp3500, pixma и xerox-mfp;
  • По умолчанию для работы с устройствами, подключаемыми через USB, задействована библиотека libusb-1.0. Сборка с libusb-0.1 теперь производится только, если в системе отсутствует libusb-1.0. Сборочные флаги "--enable-libusb*" отныне игнорируются, а для управления поддержкой USB следует использовать флаги "--with-usb" и "--without-usb";
  • Кодовая база переведена с использования стандарта C90 на C99;
  • Обновлён код для обхода проблем с USB 3.0 на платформе Linux. Данный код теперь по умолчанию не активен и требует явного включения через переменную окружения "SANE_USB_WORKAROUND=1", которую можно выставить в ситуации возникновения проблем с доступом к сканеру;
  • Исправлена большая порция ошибок, связанных с Avahi, многопоточной работой, USB, ICC/PNG/JPEG и т.п.
  • Проведена работа по сокращению числа предупреждений компиляторов и повышению качества кода;
  • Добавлена поддержка операционной системы DragonFly BSD.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.alioth.debian.org...)
  2. OpenNews: Выпуск SANE 1.0.25 с поддержкой 300 новых моделей сканеров
  3. OpenNews: Выпуск SANE 1.0.24 с поддержкой 50 новых моделей сканеров
  4. OpenNews: Релиз SANE 1.0.23 с поддержкой 30 новых моделей сканеров
  5. OpenNews: Релиз SANE 1.0.22 с поддержкой 80 новых моделей сканеров
  6. OpenNews: Релиз SANE 1.0.21 с поддержкой более двухсот новых сканеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sane, scanner
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 08:41, 23/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    МФУ подключено к принт-серверу на роутере. Сабж поможет сканировать с него?
     
     
  • 3, bloodilya, 08:52, 23/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    По опыту - нет, принт-сервер реализует очереди печати, и не даёт доступа к полному функционалу
     
     
  • 4, Аноним, 09:17, 23/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Года 2 назад занимался этим вопросом, но ничего не нашел Перепрошить роутер Ope... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 08:44, 23/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    стандарту usb30 уже десяток лет, а проблемы до сих порт присутствуют с usb2 0 т... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList