22.05.2017 20:41  Дистрибутив Parsix GNU/Linux объявил о закрытии проекта

Принято решение о закрытии проекта Parsix, в рамках которого развивался пользовательский дистрибутив, построенный на пакетной базе Debian и продолжающий развитие LiveCD-дистрибутива KANOTIX. Поддержка последнего выпуска Parsix GNU/Linux 8.15 будет обеспечена в течение шести месяцев после релиза Debian 9 "Stretch", затем проект прекратит своё существование. Пользователям предлагается обновить свои системы до Debian 9 - разработчики предоставят средства чтобы максимально сгладить подобное обновление.



