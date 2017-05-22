The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

22.05.2017 20:41  Дистрибутив Parsix GNU/Linux объявил о закрытии проекта

Принято решение о закрытии проекта Parsix, в рамках которого развивался пользовательский дистрибутив, построенный на пакетной базе Debian и продолжающий развитие LiveCD-дистрибутива KANOTIX. Поддержка последнего выпуска Parsix GNU/Linux 8.15 будет обеспечена в течение шести месяцев после релиза Debian 9 "Stretch", затем проект прекратит своё существование. Пользователям предлагается обновить свои системы до Debian 9 - разработчики предоставят средства чтобы максимально сгладить подобное обновление.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.parsix.org/wiki/New...)
  2. OpenNews: Вышел Linux-дистрибутив Parsix 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: parsix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.5, A.Stahl, 21:03, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Очередная смерть очередного малоизвестного проекта, который продолжал развитие другого малоизвестного проекта.
    Я думаю не стоит о таком писать: все пользователи этого чуда знают о сворачивании поддержки через новостную рассылку самого проекта, а остальным и вовсе нет дела.
     
     
  • 2.6, Аноним, 21:14, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Очередной комментарий касательно ненужности новостей об очередной смерти очередн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 21:32, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Очередной д'Артаньян брызжа слюной лезет защищать малоизвестный фактически уже мёртвый дистрибутив о котором он впервые слышит! :)
     
     
  • 4.8, alpro, 21:35, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это вы про altlinux??
     
     
  • 5.9, Crazy Alex, 21:39, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Его тут только Шигорин защищает
     
  • 4.10, anonymous, 21:40, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ошибаешься. Человек просто удивился обилием слюны в комментариях под обычной новостью. Меня тоже удивляет, почему новость о смерти дистрибутива вызывает у тебя такие страдания.
     
  • 1.11, anonymous, 21:42, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, что там у дебиана с live-cd? А то судя по обилию сторонних проектов сие предоставляющих, там всё плохо.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList