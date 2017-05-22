22.05.2017 09:14  Новый выпуск дистрибутива Endless OS

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|2.4, A.Stahl, 09:47, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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На что тут смотреть? Я может чего-то не понял, но вот вообще не вижу в этом дистре никаких уникальных или полезных особенностей.
Да и DE андроидом пованивает. Или это так выглядит современный Гном3?
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|1.6, metakeks, 10:10, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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"О степени переработки и серьёзности подхода говорит то, что около 9.8% всех изменений в GTK+ 3.22 было выполнено разработчиками Endless OS и то, что представители Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation."
Ясно, даже скачивать и пробовать не стану.
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|2.14, A.Stahl, 11:46, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Зачем тебе больше "шагов"?
Когда я был маленький, то мне попался в руки диск с РедХетом где-то 5.х версии. Так там инсталлятор спросил у меня частоту горизонтальной развёртки монитора. Ну охренеть. Вот это был инсталлятор точно не для даунов. Нужно было ещё спросить удельное сопротивление контактов планок памяти и мощность динамика-спикера. Дауны не пройдут!
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|4.18, A.Stahl, 12:25, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ты просто хочешь странного от непредназначенного для этого инструмента.
Ты же не хочешь 8-колёсный гусеничный велосипед с системой отопления, рециркуляцией воздуха и системой запуска салютов? Или хочешь?
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