22.05.2017 09:14  Новый выпуск дистрибутива Endless OS

Компания Endless Mobile представила новый выпуск своего дистрибутива Endless OS, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 2 до 14 Гб. Endless OS не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища).

Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Пользовательский интерфейс основан на значительно переработанном окружении GNOME и ориентирован на предоставлении средств для выбора и запуска приложений. О степени переработки и серьёзности подхода говорит то, что около 9.8% всех изменений в GTK+ 3.22 было выполнено разработчиками Endless OS и то, что представители Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. Новый выпуск примечателен обеспечением возможности поставки в виде Flatpak-пакетов игровой платформы Steam и системы обмена сообщениями Slack.