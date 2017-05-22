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22.05.2017 09:14  Новый выпуск дистрибутива Endless OS

Компания Endless Mobile представила новый выпуск своего дистрибутива Endless OS, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 2 до 14 Гб. Endless OS не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища).

Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Пользовательский интерфейс основан на значительно переработанном окружении GNOME и ориентирован на предоставлении средств для выбора и запуска приложений. О степени переработки и серьёзности подхода говорит то, что около 9.8% всех изменений в GTK+ 3.22 было выполнено разработчиками Endless OS и то, что представители Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. Новый выпуск примечателен обеспечением возможности поставки в виде Flatpak-пакетов игровой платформы Steam и системы обмена сообщениями Slack.



  1. Главная ссылка к новости (https://endlessos.com/press-me...)
  2. OpenNews: Обновление CentOS Atomic Host, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker
  3. OpenNews: Обновление системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.5
  4. OpenNews: OSTree - реализация применения Git-подобного репозитория для установки и обновления ОС
  5. OpenNews: Разработчики GNOME развивают систему контейнеров для запуска графических приложений
  6. OpenNews: Цели, мотивы и планы разработки GNOME OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: endless
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  • 1.1, Аноним, 09:26, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    На досуге модно посмотреть, не думаю что оно готово для десктопа.
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 09:47, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    На что тут смотреть? Я может чего-то не понял, но вот вообще не вижу в этом дистре никаких уникальных или полезных особенностей.
    Да и DE андроидом пованивает. Или это так выглядит современный Гном3?
     
     
  • 3.5, Аноним, 09:53, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Больше не видел дистров построенных чисто на flatpack и да, современный GNOME в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, анон, 10:35, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Или это так выглядит современный Гном3?

    Нет, современный Гном3 выглядит намного лучше чем то, что показано на скринах.

     
     
  • 4.15, grsec, 11:51, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С элементами управления на половину экрана?
     
  • 3.12, Аноним, 11:02, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Этот проект стартовал как пк для развивающихся стран Покупаешь их компьютер за ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, ыть, 09:31, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    главное что не перекрашенная убунта, отличающаяся лишь темами, парой дополнительных репозиториев и несколькими пакетами
     
  • 1.3, Admino, 09:44, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это тот самый GnomeOS, который нам обещали два года назад, да ведь?
     
  • 1.6, metakeks, 10:10, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "О степени переработки и серьёзности подхода говорит то, что около 9.8% всех изменений в GTK+ 3.22 было выполнено разработчиками Endless OS и то, что представители Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation."

    Ясно, даже скачивать и пробовать не стану.

     
  • 1.7, Аноним, 10:11, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В чем прикол с размерами образов Basic 2 04 GB Multilanguage Full Arabic 8 0... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:33, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну очевидно-же, что в Base входит инсталлятор и рабочая среда, а в full все или ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Аноним, 10:34, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лол, китайский весит меньше всего.
     
     
  • 3.11, КО, 10:47, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самый компактный язык. Сразу вспомнился анекдот про сяо ляо
     
     
  • 4.26, Аноним84701, 13:58, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Cкорее, просто плохо поддерживаемый https support endlessm com hc en-us artic... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 11:39, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Инсталлятор для даунов Три шага 1 Выберете язык 2 Выберете откуда ставить 3 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, A.Stahl, 11:46, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем тебе больше "шагов"?
    Когда я был маленький, то мне попался в руки диск с РедХетом где-то 5.х версии. Так там инсталлятор спросил у меня частоту горизонтальной развёртки монитора. Ну охренеть. Вот это был инсталлятор точно не для даунов. Нужно было ещё спросить удельное сопротивление контактов планок памяти и мощность динамика-спикера. Дауны не пройдут!
     
     
  • 3.16, Аноним, 11:54, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А если у меня мультибут или я хочу на raid lvm систему накатить Кстати у них ещ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, A.Stahl, 12:25, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты просто хочешь странного от непредназначенного для этого инструмента.
    Ты же не хочешь 8-колёсный гусеничный велосипед с системой отопления, рециркуляцией воздуха и системой запуска салютов? Или хочешь?
     
     
  • 5.19, Аноним, 12:41, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да мне все дети во дворе завидовать будут Конечно хочу ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.21, A.Stahl, 12:47, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За твои деньги -- любой каприз:)
    А дистр бесплатный...
     
  • 1.17, Аноним, 12:04, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, это всетаки ужасно Я про GNOME3 Огромные заголовки даже в приложениях, гд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 12:42, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    в общем-то обозначенная тобой помойка и есть идеальный линукс к которому так стр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 12:55, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну да, ведроид ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 14:50, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а вот и нет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним, 13:17, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот это уже интересненько! ^_^
     
  • 1.24, НяшМяш, 13:55, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это тот самый дистр, который за кодеки 3$ просит? https://endless-global.myshopify.com/products/codecs
    Очередное нинужно, ещё и с поломанным гномом 3 (эталонное "как сделать страшное ещё страшнее")
     
  • 1.25, sorrymak, 13:56, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам такой подход не одобряю, но в качестве эксперимента — годится!
     
  • 1.27, Аноним, 14:26, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И чего все жалуются на пустые пространства в интерфейсе Это же закономерно, про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 14:32, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну знаешь, широкий заголовок окна отжирает место у приложения и расходует его в ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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