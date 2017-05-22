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22.05.2017 08:18  Кандидат в релизы дистрибутива Tails 3.0

Доступен для тестирования кандидат в релизы дистрибутива Tails 3.0 (The Amnesic Incognito Live System), предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, размером 1.2 Гб, который доступен только для 64-разрядных систем (поддержка архитектуры i386 прекращена). Релиз запланирован на 13 июня.

Новый выпуск примечателен обновлением пакетной базы до Debian 9 "Stretch" и переходом на использование типового рабочего стола GNOME Shell, вместо ранее применяемого режима классического рабочего стола в стиле GNOME 2.32. Полностью переработан интерфейс первичной настройки после первого входа в систему (Tails Greeter). Пакет Tor обновлён до версии 0.3.0.7-1, а Tor Browser до тестового выпуска 7.0a4. В качестве почтового клиента вместо ответвления Icedove теперь поставляется обычный Thunderbird.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/te...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 2.12 и браузера Tor Browser 6.5.2
  3. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 6.5
  5. OpenNews: Thunderbird заменит IceDove в репозиториях Debian
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails
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  • 1.1, Аноним, 08:32, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Когда они его уже релизнут А вообще меня наколяет что на 32 гиговой флехе он че... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, DmA, 10:01, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда они его уже релизнут. А вообще меня наколяет что на 32
    > гиговой флехе он через пару обновлений, вдруг "не может" обновиться из-за
    > недостаточности места. А так дистр хороший! Он всегда со мной.

    "Долой жирные программы" Никлаус Вирт , такой далёкий и близкий 1996 год https://www.osp.ru/os/1996/06/179017/
    FatWare...

     
  • 2.6, Аноним, 14:03, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На 4 гиговой с persistent разделом обновляется постоянной и ничего не просит Мо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 11:05, 22/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Не помогло, всеравно вырвиглаз непереносимый, еще и плагинов навтыкали которые в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 14:01, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Что это за философия такая Какие там плагины навтыкали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним, 14:24, 22/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Возьми fedora live там самый чистый GNOME и сравни Как минимум AppMenu и свора... весь текст скрыт [показать]
     

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