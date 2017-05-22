22.05.2017 08:18  Кандидат в релизы дистрибутива Tails 3.0

Доступен для тестирования кандидат в релизы дистрибутива Tails 3.0 (The Amnesic Incognito Live System), предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, размером 1.2 Гб, который доступен только для 64-разрядных систем (поддержка архитектуры i386 прекращена). Релиз запланирован на 13 июня.

Новый выпуск примечателен обновлением пакетной базы до Debian 9 "Stretch" и переходом на использование типового рабочего стола GNOME Shell, вместо ранее применяемого режима классического рабочего стола в стиле GNOME 2.32. Полностью переработан интерфейс первичной настройки после первого входа в систему (Tails Greeter). Пакет Tor обновлён до версии 0.3.0.7-1, а Tor Browser до тестового выпуска 7.0a4. В качестве почтового клиента вместо ответвления Icedove теперь поставляется обычный Thunderbird.



