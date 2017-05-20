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20.05.2017 09:56  В Asterisk 14.4.1 и 13.15.1 устранены опасные уязвимости

В корректирующих выпусках коммуникационной платформы Asterisk 14.4.1 и 13.15.1 устранены три уязвимости, которым присвоен наивысший уровень опасности:

  • Переполнение буфера в обработчике PJSIP, позволяет вызвать крах или потенциально выполнить код (возможность данного вида эксплуатации пока не подтверждена) через отправку неаутентифицированного SIP-пакета со специально изменёнными заголовками CSeq и Via. Проблеме не подвержены конфигурации Asterisk с chan_sip;
  • Ошибка в парсере комбинированных (multi-part) запросов PJSIP позволяет осуществить чтение из области вне буфера и вызвать крах через удалённую отправку специально оформленных пакетов;
  • Ошибка в канальном драйвере chan_skinny позволяет исчерпать всю доступную Asterisk память через отправку специально оформленного SCCP-пакета из-за зацикливания, если размер пакета больше размера заголовка, но меньше чем размер, указанный в заголовке.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/as...)
  2. OpenNews: Обновление Asterisk 13.14.1 и 14.3.1 с устранением удалённой уязвимости
  3. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 14
  4. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 13
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: asterisk, voip
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  • 1, Аноним, 11:31, 20/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    А в chan_sip до сих пор не исправили строки ast_log LOG_NOTICE, Failed to auth... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 12:28, 20/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Удивительно, что ты готов отказаться от целого продукта из-за одной строки, кото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Аноним, 12:36, 20/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Эта строка как бы говорит нам об отношении разработчиков к безопасности.
     

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