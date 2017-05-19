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19.05.2017 16:09  Новая версия пакета интеграции SalesPlatform Vtiger CRM с Asterisk и FreePBX

Российский разработчик свободной CRM-системы SalesPlatform Vtiger CRM опубликовал новую версию компонента SalesPlatform Vtiger Asterisk/FreePBX Connector 1.4 для интеграции с серверами IP-телефонии Asterisk и FreePBX. В релизе добавлена поддержка всех последних версий Asterisk, использующих протокол интерфейса управления AMI v2, который используется начиная с Asterisk 12. Также добавлена поддержка интеграции с CRM по защищенному HTTPS-соединению. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Mozilla Public License 1.0 (MPL).

  1. Главная ссылка к новости (http://community.salesplatform...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива свободной CRM-системы SalesPlatform Vtiger CRM 6.4
  3. OpenNews: Новая версия русскоязычного дистрибутива SalesPlatform Vtiger CRM 6.1
  4. OpenNews: Новая версия свободной системы SalesPlatform Vtiger CRM поддерживает интеграцию с 1С
  5. OpenNews: Вышел новый русскоязычный дистрибутив VtigerCRM
Автор новости: SalesPlatform
Тип: Программы
Ключевые слова: vtiger, crm
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