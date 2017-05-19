19.05.2017 09:30  Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT

Компания Samsung анонсировала на проходящей в Сан-Франциско конференции Tizen Developer Conference (TDC) 2017 следующую значительную ветку Tizen 4.0, которая будет поставляться на смартфонах Samsung Z4. Примечательно, что новая ветка создана несмотря на то, что разработка Tizen 3.0 ещё не доведена до конца и пока не продвинулась дальше экспериментальных промежуточных (milestone) выпусков. Также представлен Tizen RT, вариант платформы, предназначенный для устройств категории интернет вещей (IoT), оснащённых процессорами Cortex-R4, ориентированными на решение задач в режиме реального времени.

Tizen RT примечателен тем, что система не использует ядро Linux, а запускается поверх RTOS-ядра TinyAra, основанного на наработках проекта Nuttx, расширенных поддержкой полноценного TCP/IP-стека, файловой системы SmartFS и привычными для Linux-систем средствами разработки (POSIX API, BSD Socket API, Shell и Kconfig). Для разработки приложений предлагается JerryScript (упрощённый движок JavaScript для IoT) и фрймворк IoT.js. Также обеспечена поддержка фреймворка IoTivity и СУБД AraStorage. Tizen RT сможет работать на устройствах с 2 Мб ОЗУ и 16 Мб Flash. Первым устройством, поставляемым с Tizen RT, станет модуль Artik 053, но отмечается, что платформа может масштабироваться для разного класса устройств от термостатов, весов и умных ламп, до телевизоров и мобильных устройств.

Что касается Tizen 4.0, то выпуск выделяется обеспечением поддержки разработки приложений на языке C# с использованием платформы Microsoft .NET Core и фреймворков Xamarin.Forms для построения графических интерфейсов. В том числе поддержка Tizen реализована для среды разработки Visual Studio 2017. Подобным шагом Samsung рассчитывает привлечь разработчиков, знакомых с технологиями .NET и средой Visual Studio, к разработке приложений для устройств на платформе Tizen.

В Tizen 4.0 также расширены возможности для адаптации платформы для устройств различных производителей, который смогут создавать свои решения для интернета вещей при помощи специального PDK (Platform Development Kit), позволяющего кастомизировать Tizen. Для поддержания прошивок в актуальном виде представлен новый сервис автоматической установки обновлений - Tizen Update Service. Также предложено решения для упрощения интеграции устройств с облачными системами для интернета вещей, такими как Samsung Connect.

Samsung Z4, первый смартфон на базе Tizen 4.0, относится к категории недорогих low-end устройств и будет оснащён процессором Spreadtrum 1.5GHz, 1GB ОЗУ, 4.5-экраном (800x480), аккумулятором 2050 mAh, поддержкой сетей 4G LTE, VoLTE, VoWiFi и Wi-Fi 802 11b/g/n , двумя 5-мегапиксельными камерами с приложениями, оптимизированными для отправки снимков и видео в социальные сети. Особенностью смартфона является возможность создавать различные комбинации нажатий кнопок и экранных жестов для быстрого вызова различных функций из спящего режима, таких как обработка голосовой команды, режим фонарика, запуск камеры и возврат на домашний экран. Устройство ориентировано на продажу в Индии, России, Китае, азиатских и африканских странах. Изначально смартфон Samsung Z4 поступит в продажу с прошивкой на базе Tizen 3, но позднее для устройств будет выпущено обновление для перехода на Tizen 4.