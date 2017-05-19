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19.05.2017 09:30  Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT

Компания Samsung анонсировала на проходящей в Сан-Франциско конференции Tizen Developer Conference (TDC) 2017 следующую значительную ветку Tizen 4.0, которая будет поставляться на смартфонах Samsung Z4. Примечательно, что новая ветка создана несмотря на то, что разработка Tizen 3.0 ещё не доведена до конца и пока не продвинулась дальше экспериментальных промежуточных (milestone) выпусков. Также представлен Tizen RT, вариант платформы, предназначенный для устройств категории интернет вещей (IoT), оснащённых процессорами Cortex-R4, ориентированными на решение задач в режиме реального времени.

Tizen RT примечателен тем, что система не использует ядро Linux, а запускается поверх RTOS-ядра TinyAra, основанного на наработках проекта Nuttx, расширенных поддержкой полноценного TCP/IP-стека, файловой системы SmartFS и привычными для Linux-систем средствами разработки (POSIX API, BSD Socket API, Shell и Kconfig). Для разработки приложений предлагается JerryScript (упрощённый движок JavaScript для IoT) и фрймворк IoT.js. Также обеспечена поддержка фреймворка IoTivity и СУБД AraStorage. Tizen RT сможет работать на устройствах с 2 Мб ОЗУ и 16 Мб Flash. Первым устройством, поставляемым с Tizen RT, станет модуль Artik 053, но отмечается, что платформа может масштабироваться для разного класса устройств от термостатов, весов и умных ламп, до телевизоров и мобильных устройств.

Что касается Tizen 4.0, то выпуск выделяется обеспечением поддержки разработки приложений на языке C# с использованием платформы Microsoft .NET Core и фреймворков Xamarin.Forms для построения графических интерфейсов. В том числе поддержка Tizen реализована для среды разработки Visual Studio 2017. Подобным шагом Samsung рассчитывает привлечь разработчиков, знакомых с технологиями .NET и средой Visual Studio, к разработке приложений для устройств на платформе Tizen.

В Tizen 4.0 также расширены возможности для адаптации платформы для устройств различных производителей, который смогут создавать свои решения для интернета вещей при помощи специального PDK (Platform Development Kit), позволяющего кастомизировать Tizen. Для поддержания прошивок в актуальном виде представлен новый сервис автоматической установки обновлений - Tizen Update Service. Также предложено решения для упрощения интеграции устройств с облачными системами для интернета вещей, такими как Samsung Connect.

Samsung Z4, первый смартфон на базе Tizen 4.0, относится к категории недорогих low-end устройств и будет оснащён процессором Spreadtrum 1.5GHz, 1GB ОЗУ, 4.5-экраном (800x480), аккумулятором 2050 mAh, поддержкой сетей 4G LTE, VoLTE, VoWiFi и Wi-Fi 802 11b/g/n , двумя 5-мегапиксельными камерами с приложениями, оптимизированными для отправки снимков и видео в социальные сети. Особенностью смартфона является возможность создавать различные комбинации нажатий кнопок и экранных жестов для быстрого вызова различных функций из спящего режима, таких как обработка голосовой команды, режим фонарика, запуск камеры и возврат на домашний экран. Устройство ориентировано на продажу в Индии, России, Китае, азиатских и африканских странах. Изначально смартфон Samsung Z4 поступит в продажу с прошивкой на базе Tizen 3, но позднее для устройств будет выпущено обновление для перехода на Tizen 4.



  1. Главная ссылка к новости (http://linuxgizmos.com/tizen-4...)
  2. OpenNews: Samsung выпустил .NET для Tizen
  3. OpenNews: Первый промежуточный выпуск Tizen 3.0 для смартфонов и телевизоров
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 2.3
  5. OpenNews: Выпуск Tizen IVI 3.0 для автомобильных информационно-развлекательных систем
  6. OpenNews: Samsung выпустил первый смартфон на основе платформы Tizen
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tizen, rtos, samsung
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  • 1.1, Аноним, 10:52, 19/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    эта дрянь куда только не лезет в последнее время для шиндузоидов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, _hide_, 11:13, 19/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>> эта дрянь куда только не лезет в последнее время

    Да нормальная дрянь. Особенно, если все на WEB-е, то уж лучше на нем, чем ноду тащить...

     
  • 1.2, kknight, 11:07, 19/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Тайзен приятная ось, но я не могу спокойно смотреть, как эти узкоглазые мудилы из Самсунга суетятся и делаются 1000 необдуманных действий. Телефон с экраном 800х480 в 2017 году - это что-то!
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 11:12, 19/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Телефон с экраном 800х480 в 2017 году - это что-то!

    Ну написано же -- дешёвый. Может у него цена будет 15 баксов?
    >узкоглазые мудилы из Самсунга суетятся и делаются

    Без твоих мудрых советов просрут такую компанию! Как же мы будем жить?

     
     
  • 3.14, Аноним, 11:59, 19/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Samsung Z3 с похожими характеристиками продаётся в Индии примерно за 130 долларо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, incker, 11:13, 19/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Плюсую оба заявления
     
  • 2.8, _hide_, 11:24, 19/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ну, было бы Tizen RT, понятно было бы, почему такие бюджетные параметры.
     
  • 2.9, iPony, 11:39, 19/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну какбэ для 4.5 дюйма же такое разрешение
     
     
  • 3.10, Аноним, 11:40, 19/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    у меня 4 7 и 720p Считаю идеальным соотношением ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, iPony, 11:48, 19/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Идеал для 4.7 это 1334x750.
    Ну так речь не о идеале, а о приемлемом варианте.
     
  • 1.6, Аноним, 11:15, 19/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А есть аналог LineageOS чтобы это выпилить раз и навсегда ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, F, 11:43, 19/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Да ее авторы-то через пару версий забросят, кому из сообщества будет сил не жаль на допилку?
     
  • 1.7, incker, 11:16, 19/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Жаль прошивка идёт только с аппаратом )
     
  • 1.11, F, 11:43, 19/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Я бы побоялся покупать: телефонов на нем будет чуть, софта столько же, а нафига сразу в лузеры идти?
     

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