The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

18.05.2017 10:01  В Android обеспечена официальная поддержка разработки на языке Kotlin

Компания Google объявила о включении Kotlin в список официально поддерживаемых языков для разработки приложений для платформы Android. Более того, совместно с компанией JetBrains, курирующей разработку Kotlin, инициировано создание некоммерческой организации, которой будут делегированы функции принятия решений в отношении дальнейшего развития языка.

Язык Kotlin создан в санкт-петербургском центре разработки компании JetBrains и изначально рассчитан на компиляцию приложений в форму для последующего выполнения внутри стандартной виртуальной машины Java (JVM) или Android. Разработчики Kotlin попытались сохранить максимальную совместимость и похожесть на Java, при этом избавившись от имеющихся в Java ограничений и недостатков. Язык обеспечивает неплохую переносимость с Java - из программ на Java вызывать компоненты, написанные на Kotlin, и, наоборот, из программ Kotlin можно вызывать Java-классы. Среди отличий Kotlin выделяется ориентация на обеспечение более высокой безопасности за счет реализации статических проверок, отсутствия raw-типов, полного сохранения информации о типах в процессе выполнения и реализации массивов в виде инварианта. Язык обеспечивает поддержку функций высшего порядка, вывода типов значений, уточняющих "примесей" (mixin) и делегирования.

Одновременно представлен тестовый выпуск интегрированной среды разработки Android Studio 3.0, в состав которой включён плагин для написание Android-приложений на языке Kotlin. Кроме средств для сопровождения разработки плагин предоставляет возможность преобразования имеющихся Java-проектов в представление для дальнейшей разработки на языке Kotlin.

Из других заметный улучшений в Android Studio 3.0 отмечается новый набор инструментов для профилирования и диагностики проблем с производительностью, а также существенное ускорение процесса сборки больших проектов с использованием Gradle, включение Google Play Store и поддержки OpenGL ES 3.0 в эмулятор Android, поддержка разработки для Android Things, средства разработки Instant App (приложения, которые можно напрямую запускать из Google Play без выполнения процесса установки), поддержка новых возможностей языка Java 8 и платформы Android O, режим отладки уже собранных APK-файлов.



  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Релиз Kotlin 1.0, языка программирования для JVM и Android
  3. OpenNews: Инструментарий для разработки приложений на языке Python для платформы Android
  4. OpenNews: Две трети популярных Android-приложений используют вставки на языке Си
  5. OpenNews: Google развивает средства создания высокопроизводительных Android-приложений на языке Dart
  6. OpenNews: В язык Swift добавлена начальная поддержка платформы Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android, kotlin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, Аноним, 10:57, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Очередной проблемно-ориентированный язык Мышки плакали, кололись, но продолжал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Iaaa, 12:21, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередная реинкарнация Паскаля.
    "Мышки не смогли осилить ничего выше школьного курса информатики, но тоже хотят в IT" (с)
     
  • 1.3, Аноним, 10:57, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    больше всяких языков, на которых даже олигофрен программировать сможет ну и пол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, th3m3, 11:18, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Лучше бы Rust запилили. А то шило на мыло.
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:26, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Для гугла перейти на Rust - значит признать бесполезность Go Это примерно то же... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним, 11:52, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Cмешались в кучу кони, люди.
     
  • 3.7, Аноним, 12:01, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще разные языки с разными назначениями.
     
  • 1.8, Аноним, 12:18, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ее какие языки там поддерживаются и почему этой студии нет в репах?
     
  • 1.10, прохожий, 13:08, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сразу видно большинство комментаторов ничего не писали под android, но мнение имеют
     
     
  • 2.11, Аноним, 13:19, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прохожий мимопроходя сказал ровно настолько насколько смог выщурить со стороны ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList