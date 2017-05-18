18.05.2017 10:01  В Android обеспечена официальная поддержка разработки на языке Kotlin

Компания Google объявила о включении Kotlin в список официально поддерживаемых языков для разработки приложений для платформы Android. Более того, совместно с компанией JetBrains, курирующей разработку Kotlin, инициировано создание некоммерческой организации, которой будут делегированы функции принятия решений в отношении дальнейшего развития языка.

Язык Kotlin создан в санкт-петербургском центре разработки компании JetBrains и изначально рассчитан на компиляцию приложений в форму для последующего выполнения внутри стандартной виртуальной машины Java (JVM) или Android. Разработчики Kotlin попытались сохранить максимальную совместимость и похожесть на Java, при этом избавившись от имеющихся в Java ограничений и недостатков. Язык обеспечивает неплохую переносимость с Java - из программ на Java вызывать компоненты, написанные на Kotlin, и, наоборот, из программ Kotlin можно вызывать Java-классы. Среди отличий Kotlin выделяется ориентация на обеспечение более высокой безопасности за счет реализации статических проверок, отсутствия raw-типов, полного сохранения информации о типах в процессе выполнения и реализации массивов в виде инварианта. Язык обеспечивает поддержку функций высшего порядка, вывода типов значений, уточняющих "примесей" (mixin) и делегирования.

Одновременно представлен тестовый выпуск интегрированной среды разработки Android Studio 3.0, в состав которой включён плагин для написание Android-приложений на языке Kotlin. Кроме средств для сопровождения разработки плагин предоставляет возможность преобразования имеющихся Java-проектов в представление для дальнейшей разработки на языке Kotlin.

Из других заметный улучшений в Android Studio 3.0 отмечается новый набор инструментов для профилирования и диагностики проблем с производительностью, а также существенное ускорение процесса сборки больших проектов с использованием Gradle, включение Google Play Store и поддержки OpenGL ES 3.0 в эмулятор Android, поддержка разработки для Android Things, средства разработки Instant App (приложения, которые можно напрямую запускать из Google Play без выполнения процесса установки), поддержка новых возможностей языка Java 8 и платформы Android O, режим отладки уже собранных APK-файлов.