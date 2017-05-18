18.05.2017 08:58  Google представил Android Go, платформу для телефонов с небольшим ОЗУ

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|1.2, Аноним, 09:36, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Каким образом оптимизированные? Если они прям хорошо оптимизированные, то почему это не в обычном андроиде?
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|2.49, нах, 13:03, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> А если GApps окончательно снести
да покупай китайскофон - там их изначально нет. Ну, пару китайских sms-отсылалок удалить только, и наслаждайся.
> так он вообще быстрее флагмано летать будет!
только что летать-то будет без гугляпов? Базовая звонилка и sms'илка? Так они в общем и так не тормозят, гугль им ничем не мешает.
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|3.51, Crazy Alex, 13:15, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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единственная реальная проблема - отсутсвие push. И то жить можно. Всё остальное имеет альтернативы. Даже сторонний клиент маркета есть, с открытым кодом. Который, аонечно, лицензии нарушает, зато шустр и без спросу ничего не делает. osmand, k-9 mail, lighttube - и и гугломонстры на фиг не нужны.
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|2.34, Аноним Аналитег, 11:45, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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А я по QTek S200 не скучаю, стоковая win5, без сторонних приложений, регулярно падала, один раз вообще телефон на приеме звонка перестал отвечать на действия, я был пардон в туалете, 5 минут работал звонок в цикле пока я не догадался ткнуть стилусом в reset.
Хуже этого qtek был только мой следующий телефон nokia 5530 на symbian s60, но это уже совсем другая история (с)
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|3.35, бедный буратино, 11:59, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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посмотрел - проц 200 мгц, памяти доступно 47 мб. я так и не понял, он хоть в чём-то лучше s100?
у меня была windows mobile 2003se, не помню, чтобы какие-то затыки вообще были.
а хуже андроидов я пока ничего не видел - вот где всё висит, падает, тормозит и плачет постоянно.
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|4.43, Аноним Аналитег, 12:35, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Про Qtek s200 помню только что приложение камеры периодически сообщало про нехватку памяти, можно было в процессах его грохнуть и запустить повторно.
А еще помню про приложения помню, в те времена в Visual Studio Express нельзя было писать приложения под win ce/me, только коммерческую версию покупать.
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|5.48, бедный буратино, 12:55, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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чё? для pocketpc бесплатно раздавалась бесплатная visual studio. у меня где-то в загашниках до сих пор лежит этот exe-шник мегабайт на 120, помню как выкачивал его с первым робким gprs.
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|1.20, F, 10:37, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ё! Они вспомнили про 70% собственного рынка. Через годик ждем новостей, что не потянули, поэтому решили, что рынку оно не надо, но сейчас приятно новость такую читать.
Как же они так, всего через лет (сколько там) осознали, что слабые телефоны и захватывают мир?! Еще бы предложили вариант уже выпущенные устройства со слабыми параметрами (ну как слабыми, на проце любого из них атомный взрыв можно просчитать, по меркам 1960 годов) обновить на это анройдину-для-слабаков. По факту-то будет наоборот, просто сделали карт-бланш производителям штамповать дрянь, мол, не потянет нормальный андройд, так запустим "слабый".
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|1.36, th3m3, 12:05, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Сейчас минимум - 2 Гига стандарт. В 2018 и 1 гиг? Они с ума сошли? Сейчас китайские смарты, можно взять за 50$ с 2 гигами. Или это для телефонов за 1000 рублей? Тогда, да.
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|2.44, key, 12:35, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
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У меня когда то-стоял компьютер с 512 МБ оперативной памяти и это было очень крутое железо по тем меркам. И я не очень понимаю почему это моему телефону нужно в 4 раза больше памяти.
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|3.52, Crazy Alex, 13:24, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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считать надо не в мегабайтах, а в долларах. так вот два гига сейчас будут на порядок минимум дешевле, чем те 512 метров. Эстетически неприятно выходит, на практике - профит в виде разнообразия софта, с которым может освоиться кто угодно. От обезьян, да - но таки разнообразия.
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|1.38, IdeaFix, 12:17, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Смеха ради походил неделю с Galaxy S2 с прошитым Lineage 14.2 (7.1.2). Установлено 27 приложений, ничего сверхъестественного. Пользоваться можно, даже удобнее, быстрее и стабильнее чем S3 Mini на официальном ведре 4.4.2.
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