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18.05.2017 08:58  Google представил Android Go, платформу для телефонов с небольшим ОЗУ

Компания Google анонсировала Android Go, оптимизированный вариант платформы Android, предназначенный для оснащения младших моделей смартфонов, поставляемых с небольшим размером оперативной памяти. Ожидается, что проект поможет производителям наладить выпуск функциональных и дешёвых устройств, доступных для широких масс, в условиях постоянного роста системных требований у современного ПО. Поставку устройств с Android Go планируется начать в 2018 году.

В основе Android Go лежат штатные оптимизированные системные компоненты платформы Android O, способные обеспечить эффективную и комфортную работу на устройствах, имеющих 1 Гб оперативной памяти и менее. Вторым звеном является специально оптимизированный набор приложений Google Apps, который адаптирован для снижения потребления памяти, места в постоянном хранилище и трафика. В том числе подготовлены специальные сокращённые варианты просмотрщика видео YouTube Go, браузера Chrome и экранной клавиатуры Gboard. В каталоге Google Play для маломощных устройств в первую очередь будут предлагаться приложения, специально разработанные для устройств с небольшим ОЗУ. При этом при желании пользователь сможет установить и любое другое приложение из Google Play.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Google представил прослойку для отделения поддержки оборудования от версий Android
  3. OpenNews: Второй предварительный выпуск Android 8
  4. OpenNews: Обновление сборки Android 6.0 для платформы x86 от проекта Android-x86
  5. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
  6. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним, 09:33, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Так был же android one. Не взлетел?
     
     
  • 2.4, cat666, 09:37, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    Ребрендинг - втюхаем старое г. под новым названием.
     
  • 2.15, dimqua, 10:03, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Не все устройства с Android One маломощные, как ни странно.

    https://fan-android.com/smartphones/1286-sharp-507sh-pervyy-yaponskiy-smartfon

    https://4pda.ru/2016/02/24/279557/

     
  • 1.2, Аноним, 09:36, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Каким образом оптимизированные? Если они прям хорошо оптимизированные, то почему это не в обычном андроиде?
     
     
  • 2.22, Аноним, 10:39, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Очевидно, чтобы пипл хавал новые и мощные гаджеты.
     
  • 2.28, imprtat, 11:12, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Возможно речь о оптимизации потребления памяти, но не в пользу скорости работы.
     
  • 1.3, Аноним, 09:37, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так этот android go должен заменить обычный android и поставляться вместе с флаг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 11:19, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Зачем, если есть Фуксия На котором скорее всего новая платформа будет отличная ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 09:40, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А можно такое же, только для телефонов с китайски размеченной флешкой, куда прил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, exad, 09:42, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что за Android О?
     
     
  • 2.12, Аноним, 09:56, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    O - это портал в который улетают данные телеметрии и бережно обрабатываются
     
     
  • 3.40, key, 12:27, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ... исчадиями ада и пришельцами
     
     
  • 4.45, A.Stahl, 12:37, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ... для нужд ZOG
     
  • 3.47, Аноним, 12:55, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    -ϵO϶-
     
  • 1.7, Аноним, 09:42, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    А если GApps окончательно снести, так он вообще быстрее флагмано летать будет!
     
     
  • 2.49, нах, 13:03, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А если GApps окончательно снести

    да покупай китайскофон - там их изначально нет. Ну, пару китайских sms-отсылалок удалить только, и наслаждайся.

    > так он вообще быстрее флагмано летать будет!

    только что летать-то будет без гугляпов? Базовая звонилка и sms'илка? Так они в общем и так не тормозят, гугль им ничем не мешает.

     
     
  • 3.51, Crazy Alex, 13:15, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    единственная реальная проблема - отсутсвие push. И то жить можно. Всё остальное имеет альтернативы. Даже сторонний клиент маркета есть, с открытым кодом. Который, аонечно, лицензии нарушает, зато шустр и без спросу ничего не делает. osmand, k-9 mail, lighttube - и и гугломонстры на фиг не нужны.
     
  • 1.8, Аноним, 09:43, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    1G Ram это типа младшие модели жесть какая-то в мире Андроида ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Аноним, 11:20, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Согласен. У меня 1гб рам, всё "летает" по меркам ведройда.
     
  • 1.9, vitalif, 09:44, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Я думал это для 128кб ОЗУ, а тут для устройств где меньше 1 гб...))
     
  • 1.10, Аноним, 09:52, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ставки на то, что Гугля прикроет этот проект через некоторое время, как и многие... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 10:12, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Нет, букмекеры не дураки играть себе в убыток.
     
  • 1.11, dimqua, 09:54, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хорошо бы, если б это портировали в итоге на устройства, на которых Android O не сможет работать.
     
  • 1.13, Аноним, 09:58, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надо попробовать компоненты в свой андроид втолкать.
     
  • 1.14, Turbid, 10:01, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Я думал они портировали код платформы на Go...
     
  • 1.16, Аноним, 10:06, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну вот, теперь и в звонилки с бабушкофонами зондов напихают. Пичалька.
     
     
  • 2.21, F, 10:37, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Он там исходно был. Слежение за сотовыми абонентами всегда было большой тайной - но и лакомным куском.
     
     
  • 3.32, Аноним, 11:22, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Больше того - зонды есть даже в обычных бумажных письмах Везде зонды поправля... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, бедный буратино, 10:22, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    блин, думал себе на пейджер поставить, а тут - 1 Гб. засада
     
  • 1.19, бедный буратино, 10:23, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    скучаю по своему qtek s100 с 64 мб памяти. и не тормозило ничего, и dosbox было удобно пользоваться, и свой софт делать...
     
     
  • 2.23, ILoveIslam, 10:40, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну ramы там всётаки было мало и она сильно текла.
     
  • 2.34, Аноним Аналитег, 11:45, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А я по QTek S200 не скучаю, стоковая win5, без сторонних приложений, регулярно падала, один раз вообще телефон на приеме звонка перестал отвечать на действия, я был пардон в туалете, 5 минут работал звонок в цикле пока я не догадался ткнуть стилусом в reset.
    Хуже этого qtek был только мой следующий телефон nokia 5530 на symbian s60, но это уже совсем другая история (с)
     
     
  • 3.35, бедный буратино, 11:59, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    посмотрел - проц 200 мгц, памяти доступно 47 мб. я так и не понял, он хоть в чём-то лучше s100?

    у меня была windows mobile 2003se, не помню, чтобы какие-то затыки вообще были.

    а хуже андроидов я пока ничего не видел - вот где всё висит, падает, тормозит и плачет постоянно.

     
     
  • 4.41, Аноним Аналитег, 12:29, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В декабре 2010 купил lg p500 на android 2.2 до сих пор использую. Не зависает, не отключается и спустя столько лет до сих пор может проработать 7 суток на одном заряде.
     
  • 4.43, Аноним Аналитег, 12:35, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Про Qtek s200 помню только что приложение камеры периодически сообщало про нехватку памяти, можно было в процессах его грохнуть и запустить повторно.
    А еще помню про приложения помню, в те времена в Visual Studio Express нельзя было писать приложения под win ce/me, только коммерческую версию покупать.
     
     
  • 5.48, бедный буратино, 12:55, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чё? для pocketpc бесплатно раздавалась бесплатная visual studio. у меня где-то в загашниках до сих пор лежит этот exe-шник мегабайт на 120, помню как выкачивал его с первым робким gprs.
     
  • 2.39, sage, 12:25, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    До сих пор пользуюсь HTC Herald, там тоже 200 мГц CPU и 64 МБ RAM. Все тормозит, памяти не хватает. Современные Android-телефоны гораздо быстрее.
     
     
  • 3.42, бедный буратино, 12:31, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у s100 - 400 мгц
     
  • 1.20, F, 10:37, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ё! Они вспомнили про 70% собственного рынка. Через годик ждем новостей, что не потянули, поэтому решили, что рынку оно не надо, но сейчас приятно новость такую читать.

    Как же они так, всего через лет (сколько там) осознали, что слабые телефоны и захватывают мир?! Еще бы предложили вариант уже выпущенные устройства со слабыми параметрами (ну как слабыми, на проце любого из них атомный взрыв можно просчитать, по меркам 1960 годов) обновить на это анройдину-для-слабаков. По факту-то будет наоборот, просто сделали карт-бланш производителям штамповать дрянь, мол, не потянет нормальный андройд, так запустим "слабый".

     
  • 1.24, Аноним, 10:48, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Эх время бежит, уже 1 гиг на мобиле считается небольшим объемом
     
  • 1.25, Аноним, 10:55, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если это можно было без проблем портировать на любой девайс где стоял андр2 3 ил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 10:59, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Android 2 в принципе и сейчас справляется ан 128мб оперативки, только с обновлен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним, 11:01, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну да тут тоже что и у легких сборок линукса они сами то действительно легкие,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 12:16, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    мне нужен, значит твое утрвеждение ложно Так никому или подавляющему большинству... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.29, DmA, 11:17, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В общем знак Гугла  всем, что смартфоны с 1 гб озу и меньше Атстой.
     
  • 1.33, Аноним, 11:42, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да и толку, если операционную систему оптимизировать, а приложения оставить преж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, th3m3, 12:05, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сейчас минимум - 2 Гига стандарт. В 2018 и 1 гиг? Они с ума сошли? Сейчас китайские смарты, можно взять за 50$ с 2 гигами. Или это для телефонов за 1000 рублей? Тогда, да.
     
     
  • 2.44, key, 12:35, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня когда то-стоял компьютер с 512 МБ оперативной памяти и это было очень крутое железо по тем меркам. И я не очень понимаю почему это моему телефону нужно в 4 раза больше памяти.
     
     
  • 3.46, бедный буратино, 12:52, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня когда-то стоял компьютер с 12 мб памяти, и ко мне собирался весь микрорайон :)
     
     
  • 4.50, Dmitry77, 13:04, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а мне вполне хватало 48 кб
     
  • 3.52, Crazy Alex, 13:24, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    считать надо не в мегабайтах, а в долларах. так вот два гига сейчас будут на порядок минимум дешевле, чем те 512 метров. Эстетически неприятно выходит, на практике - профит в виде разнообразия софта, с которым может освоиться кто угодно. От обезьян, да - но таки разнообразия.
     
  • 1.38, IdeaFix, 12:17, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смеха ради походил неделю с Galaxy S2 с прошитым Lineage 14.2 (7.1.2). Установлено 27 приложений, ничего сверхъестественного. Пользоваться можно, даже удобнее, быстрее и стабильнее чем S3 Mini на официальном ведре 4.4.2.
     

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