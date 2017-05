18.05.2017 08:58  Google представил Android Go, платформу для телефонов с небольшим ОЗУ

Компания Google анонсировала Android Go, оптимизированный вариант платформы Android, предназначенный для оснащения младших моделей смартфонов, поставляемых с небольшим размером оперативной памяти. Ожидается, что проект поможет производителям наладить выпуск функциональных и дешёвых устройств, доступных для широких масс, в условиях постоянного роста системных требований у современного ПО. Поставку устройств с Android Go планируется начать в 2018 году. В основе Android Go лежат штатные оптимизированные системные компоненты платформы Android O, способные обеспечить эффективную и комфортную работу на устройствах, имеющих 1 Гб оперативной памяти и менее. Вторым звеном является специально оптимизированный набор приложений Google Apps, который адаптирован для снижения потребления памяти, места в постоянном хранилище и трафика. В том числе подготовлены специальные сокращённые варианты просмотрщика видео YouTube Go, браузера Chrome и экранной клавиатуры Gboard. В каталоге Google Play для маломощных устройств в первую очередь будут предлагаться приложения, специально разработанные для устройств с небольшим ОЗУ. При этом при желании пользователь сможет установить и любое другое приложение из Google Play.