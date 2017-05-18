17.05.2017 23:55  Прекращена поддержка дистрибутива openSUSE Leap 42.1

Разработчики openSUSE объявили о завершении цикла сопровождения релиза openSUSE Leap 42.1, обеспечиваемого компанией SUSE. Поддержка релиза 42.1 теперь официально прекращена. За 18 месяцев существования openSUSE Leap 42.1 было выпущено 1442 обновления, из которых 507 импортированы из SUSE Linux Enterprise, а 935 подготовлены сообществом. 598 обновлений были связаны с устранением проблем с безопасностью, охватывающих в сумме 2434 уязвимости. Всем пользователям рекомендуется обновить свои системы до выпуска 42.2, обновлений для которого будут формироваться до второго квартала 2018 года.



