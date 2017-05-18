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17.05.2017 23:55  Прекращена поддержка дистрибутива openSUSE Leap 42.1

Разработчики openSUSE объявили о завершении цикла сопровождения релиза openSUSE Leap 42.1, обеспечиваемого компанией SUSE. Поддержка релиза 42.1 теперь официально прекращена. За 18 месяцев существования openSUSE Leap 42.1 было выпущено 1442 обновления, из которых 507 импортированы из SUSE Linux Enterprise, а 935 подготовлены сообществом. 598 обновлений были связаны с устранением проблем с безопасностью, охватывающих в сумме 2434 уязвимости. Всем пользователям рекомендуется обновить свои системы до выпуска 42.2, обновлений для которого будут формироваться до второго квартала 2018 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/ope...)
  2. OpenNews: Сервисы openSUSE отключены из-за компрометации системы аутентификации (дополнено)
  3. OpenNews: openSUSE и SUSE Linux Enterprise синхронизируют номера выпусков
  4. OpenNews: Через уязвимость в WordPress атакующие подменили страницы сайта openSUSE
  5. OpenNews: Проект openSUSE прекращает поддержку пакетов с драйвером AMD Catalyst
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: opensuse
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  • 1.1, ОМДЗТ, 00:15, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Всем пользователям рекомендуется обновить свои системы до выпуска 42.2, обновлений для которого будут формироваться до второго квартала 2018 года.

    Пиздец

     
  • 1.2, Аноним, 00:46, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это что теперь каждый год обновляться?
     
  • 1.3, Аноним, 01:03, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    "Ухахахаха" над всеми кто не пользует Debian+rolling :-)
     
  • 1.4, Аноним, 01:16, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Люблю openSUSE, но прекращать поддержку старого релиза за полгода до выпуска нов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, aim, 01:51, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    внимательно перечитайте новость - 42.2 будет поддерживаться ещё полгода. то есть он уже есть и ещё будет поддерживаться полгода.
     
  • 1.5, th3m3, 01:27, 18/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то совсем жесть. Не зря ушёл с openSUSE.
     
     
  • 2.6, alex, 01:35, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аналогично. Я ушёл ещё когда они в роллинг-релизе дефолтные приложения при каждом апдейте ставили, даже если я эти приложения удалил. На оф форуме сказали - "это не баг, а фича"
    Но тут совсем ужас
     
     
  • 3.7, grsec, 01:42, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всем на gentoo. У нас всегда есть выбор во всем. Ну, или на ubuntu. Они тоже стараются.
     
     
  • 4.9, адекват, 02:19, 18/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Набор неотключаемых костылей в виде опенрс, питона и портажа? Нет, спасибо.
    Лучше дебиана еще не придумали(девуан в бете). Ну или настоящих kiss дистров, crux например.
     

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