15.05.2017 23:34  Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net

В комментариях наверняка будут интересоваться, зачем оно нужно, если есть открытый .NET Core. Ответ таков:

- Mono поддерживает Android/iOS, а .NET Core - ещё нет.

- Mono много куда интегрирован, ещё не все перешли на .NET Core

- Многие библиотеки ещё не готовы к .NET Core

- Народ говорит, что .NET Core ещё сыроват

