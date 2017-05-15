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15.05.2017 23:34  Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net

Опубликован выпуск Mono 5.0, свободной многоплатформенной реализации технологии .NET, обеспечивающей поддержку спецификаций .Net Framework для Unix, OS X и Windows. Бинарные сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Особенности новой версии:

  • В состав добавлен компилятор Roslyn с полноценной поддержкой седьмой версии языка C#. Оригинальный компилятор Mono C# сохранен в качестве опции, но он не поддерживает C#7;
  • По умолчанию задействован многопоточный сборщик мусора SGen;
  • В состав интегрирована оригинальная сборочная система msbuild, идентичная системе MSBuild, применяемой в .NET для Windows. Ранее развиваемая система сборки xbuild (альтернативная реализация MSBuild) объявлена устаревшей;
  • Продолжено включение компонентов .NET Core, открытых компанией Microsoft. Эталонные сборки (.NET Assemblies) обновлены для соответствия API .NET 4.6.2.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mono-project.com/ne...)
  2. OpenNews: Проект Mono поменял лицензию на MIT и начал открытие проприетарных наработок Xamarin
  3. OpenNews: Microsoft покупает компанию Xamarin, разрабатывающую проект Mono
  4. OpenNews: Релиз Mono 4.2, продолживший включение кода Microsoft
  5. OpenNews: Релиз Mono 4.0, открытой реализации платформы .Net
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытой платформы .NET Core
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mono, dotnet
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  • 1.1, h31, 23:55, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    В комментариях наверняка будут интересоваться, зачем оно нужно, если есть открытый .NET Core. Ответ таков:
    - Mono поддерживает Android/iOS, а .NET Core - ещё нет.
    - Mono много куда интегрирован, ещё не все перешли на .NET Core
    - Многие библиотеки ещё не готовы к .NET Core
    - Народ говорит, что .NET Core ещё сыроват
     
     
  • 2.2, paulus, 00:00, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    и когда они поглотят друг друга?
     
     
  • 3.6, KOT040188, 00:45, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Когда они убьют друг друга?
     
  • 2.3, cmp, 00:03, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Не, зачем оно вабще нужно, на линухе, только этого шлака не хватает, оракла мало с их ручной установкой, надо еще и мс притащить
     
  • 2.4, Отражение луны, 00:20, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Логично, если забыть про то, что .NET в принципе не нужен.
     
  • 2.5, EHLO, 00:27, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >В комментариях наверняка будут интересоваться, зачем оно нужно, если есть открытый .NET Core

    зачем оно нужно, если есть открытый 'зачем оно нужно?' ?

     
  • 2.7, Аноним, 00:57, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну, не знаю, лично я в комментариях поинтересуюсь, зачем нужен Mono NET Core, к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Вареник, 01:55, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормальных гуев все равно нет, а для серверных вещей Java на порядок интересней.
     
  • 1.8, Аноним, 01:08, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Затем, что есть куча очень полезных программ написанных на C , таких как http ... весь текст скрыт [показать]
     

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