15.05.2017 23:34  Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net

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|1.1, h31, 23:55, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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В комментариях наверняка будут интересоваться, зачем оно нужно, если есть открытый .NET Core. Ответ таков:
- Mono поддерживает Android/iOS, а .NET Core - ещё нет.
- Mono много куда интегрирован, ещё не все перешли на .NET Core
- Многие библиотеки ещё не готовы к .NET Core
- Народ говорит, что .NET Core ещё сыроват
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|2.3, cmp, 00:03, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Не, зачем оно вабще нужно, на линухе, только этого шлака не хватает, оракла мало с их ручной установкой, надо еще и мс притащить
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|2.5, EHLO, 00:27, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>В комментариях наверняка будут интересоваться, зачем оно нужно, если есть открытый .NET Core
зачем оно нужно, если есть открытый 'зачем оно нужно?' ?
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