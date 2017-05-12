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12.05.2017 10:38  Метод создания фиктивных отпечатков пальцев для разблокировки смартфонов

Группа исследователей из Нью-Йоркского университета разработала метод для генерации фиктивных отпечатков пальцев, которые можно использовать для разблокировки чужих смартфонов. По заявлению исследователей сгенерированные универсальные отпечатки позволяют разблокировать смартфон с вероятностью от 26% до 65%, в зависимости от модели смартфона, при предоставлении пяти попыток разблокировки.

Метод основан на том, что обычно в смартфонах используются датчики, обладающие небольшим разрешением и охватывающие не весь рисунок кожи на пальце, а лишь небольшую его часть. Для того чтобы пройти аутентификацию в условиях информации о небольшом участке кожи программное обеспечение для выявления уникальных элементов рисунка кожи выполняет сопоставление с шаблонами небольших фрагментов, а не целого отпечатка. Если в общем виде весь отпечаток пальца можно считать уникальным, то небольшие фрагменты содержат закономерности, типичные для многих людей.

Вероятность создания универсальных шаблонов усиливается, если на этапе калибровки аутентификации пользователь занёс данные об отпечатках нескольких пальцев, т.е. с одним пользователем ассоциированы фрагменты отпечатков разных пальцев. Для поиска закономерностей исследователи использовали базу данных с большой коллекцией реальных полных отпечатков пальцев, применив к ней алгоритм, выявляющий типовые фрагменты.

Найденные закономерности были использованы для построения набора универсальных отпечатков (MasterPrints), охватывающих элементы рисунка кожи, наиболее часто повторяющиеся у разных людей. Выявленных типовых фрагментов оказалось достаточно для осуществления эффективных атак по разблокировке устройства. При этом чем больше фрагментов смартфон сохраняет в качестве эталонных для дальнейшего сопоставления, тем выше вероятность разблокировки по универсальному отпечатку. В качестве методов для борьбы с атакой называется использование более чувствительных датчиков или снятие данных о полном отпечатке, а не об отдельных фрагментах.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Представлена техника воссоздания отпечатков пальцев по изображению рук на фотографии
  3. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
  4. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
  5. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
  6. OpenNews: Представлена техника определения PIN-кода через анализ данных с датчиков смартфона
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: fingerprint
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  • 1.1, Аноним, 11:10, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +20 +/
    Половина телефонов не разблокируется и по родному пальцу, а тут такое дело.
     
     
  • 2.11, нах, 12:04, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    > Половина телефонов не разблокируется и по родному пальцу, а тут такое дело.

    что-то новость желтизной отдает (оригинал, я имею в виду) - ссылок на само исследование нет (то есть есть такая, которую нельзя почитать не за многоденьгов), что за модели они тестировали - не признаются.



     
     
  • 3.36, Аноним, 13:07, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Уже все, засекречено. Ну там национальные интересы, NSA и все такое ...
     
  • 3.45, Аноним, 13:55, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Разуй глаза и узрей прямую ссылку на pdf ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, F, 12:42, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну может хоть так получится?
     
  • 2.47, KOT040188, 14:07, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Блин, я руки помою и датчик не принимает отпечаток!!!!!!!!
     
  • 1.2, Rodegast, 11:17, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Пальцы теперь можно не отрубать?
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:24, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +29 +/
    Теперь необязательно отрубать пальцы именно у владельца смартфона. Достаточно иметь связку из десятка отрубленных пальцев с наиболее типичными фрагментами отпечатков.
     
  • 2.7, Mike Lee, 11:53, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    С вероятностью 26-65% не придется.
     
  • 2.23, Noteme, 12:44, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    можно не отрубать с вероятностью от 26% до 65%
     
  • 2.39, Аноним, 13:11, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    с вероятностью 0.26 - 0.65 не придется

    // сделал вид что я первый

     
  • 1.3, Аноним, 11:21, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Перестал пользоваться датчиками отпечатков, после того как на неделю остался без... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, dmitrmax, 11:38, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Пиздишь Всегда можно разблокировать альтернативным методом, кроме отпечатков п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, ., 11:59, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    это если он есть и ты его знаешь, а не год как забыл напрочь какой пин у новых... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, XoRe, 12:29, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > какой пин у новых модных симок - я и сам теперь не в курсе

    0000, не благодари.

     
     
  • 5.30, пох, 12:59, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    не, четыре нуля уже немодно, это устаревшая на десять лет технология - я тут нечайно нарвался. Анлок вообще пришлось получать на родном веб-сайте оператора (большое спасибо, ага, учитывая что симка была для веба), прикладывать его к симке тоже, оказывается, немодно. Не в РФ, да, но там как раз поновее железки и софтинки.

     
  • 4.18, Аноним, 12:39, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это вам повезло, тут пришлось контакты замыкать на плате благо накосячили в лен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.19, iPony, 12:40, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Причем у леновы - хороший, был сканер, распечаткой на лазернике его обмануть не очень-то получалось.

    А какой можно? Подобное я видел в Разрушителей Мифов. Но там и сканер у ноутбука был этак из начала 2000ых наверно.

     
     
  • 5.31, пох, 13:03, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А какой можно?

    ну мы, собственно, с леновой и развлекались - получалось очень нестабильно и неудобно (там же еще сканер не активируется, пока не учует палец, а через пленку он его не очень-то чует)

     
  • 4.25, Аноним, 12:48, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Wipe же есть, фигли его разблокировать понадобилось?
     
     
  • 5.29, iPony, 12:59, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Wipe же есть, фигли его разблокировать понадобилось?

    И защита от вайпа тоже есть.

     
  • 5.35, пох, 13:05, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Wipe же есть, фигли его разблокировать понадобилось?

    как только пароль введешь, так и будет доступ к wipe ;-)
    Что, в принципе, совершенно правильно, как и привычка к тотальному шифрованию диска, невосстановимому даже при всех паролях, если сдохла материнка.


     
     
  • 6.50, Аноним, 14:36, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что, уже и на рекавери пароль ставить стали Что-то не видал такого ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.51, iPony, 14:44, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В шестом ведроиде добавили защиту

    https://m.geektimes.ru/company/mvideo/blog/275000/

     
  • 4.44, dmitrmax, 13:41, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Все те девайсы, которые я держал и которые имели дактилоскопические сканнеры, всё равно периодически требуют ввода кода. Так что забыть его должно быть сложно.
     
  • 3.21, Аноним, 12:43, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Просто у него никогда не было смарта со сканером отпечатка, а может и вообще сма... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, rshadow, 12:12, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Надо всегда добавлять мизинчик в базу =)
     
     
  • 3.22, Аноним, 12:44, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Неэрегированный?


     
  • 1.4, nur, 11:22, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    образцы для сетчатки глаза скоро подвезут?
     
     
  • 2.9, ., 11:59, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    ожерелье из выковырянных глазиков хочешь набрать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 12:04, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Обнаружены коллизии отпечатков пальцев :)
     
     
  • 2.15, XoRe, 12:30, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Обнаружены коллизии отпечатков пальцев :)

    Мне отпечатки пальцев всегда напоминали эллиптические кривые, у которых не должно быть коллизий

     
  • 2.16, Какаянахренразница, 12:31, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Отправь боженьке багрепорт и патч с улучшенным алгоритмом генерации отпечатков. Если ему понравится, после смерти примет тебя в IT-отдел рая.
     
     
  • 3.34, Аноним, 13:05, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Смотри ща до оскорбляешь "чувства верующих" и загремишь как тот блоггер :D
     
  • 3.37, пох, 13:09, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Отправь боженьке багрепорт и патч с улучшенным алгоритмом генерации отпечатков.

    осторожно, канал прослушивает аццкий сотона.
    Если ему не понравится - после смерти ВЕЧНО будешь обслуживать технологическую программу по мониторингу температуры в котлах, написанную на 1С с плагином на node.js


     
     
  • 4.41, Аноним, 13:13, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пару лет будешь плеваться, а потом плюнешь, перепишешь и заменишь Получишь повы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, iPony, 12:34, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А есть у кого горячие истории о том, как дал свой смартфон другу, а он раз, и разблокировал своим пальцем?
     
     
  • 2.24, Аноним, 12:46, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Чистые китай мусоро фоны с ну очень быстрыми сканерами отпечатков Такие здесь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 12:52, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В не самых дешёвых китайфонах сканеры как раз довольно большой площади Так что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, iPony, 13:03, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > В не самых дешёвых китайфонах сканеры как раз довольно большой площади. Так что просьба предоставить пруфы, что они лажают.

    Ну вот про Meizu https://xakep.ru/2017/04/11/uncert-android-security/
    PS: олсо, пишу как раз с такого не самого дешёвого - 40000 неденег. А секурность хромает.

     
     
  • 5.38, Crazy Alex, 13:10, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну совершенно очевидная же заказуха, даже если большую часть статьи не прочтёшь - с первого абзаца буквально всё понятно.
     
  • 5.40, пох, 13:12, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Ну вот про Meizu https://xakep.ru/2017/04/11/uncert-android-security/

    для почитания хотят подписку
    > PS: олсо, пишу как раз с такого не самого дешёвого - 40000

    и чего - сколько пальцев прохожим пришлось отрезать, пока не совпало?

    Или ты там за что-то другое переживаешь, типа привычки хранить bmp с этими отпечатками прямо на нешифрованном разделе?

     
  • 5.46, Аноним, 14:02, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Угу, а за чтение хотят 490 неденег Впрочем, большого сканера отпечатков я на нё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 12:52, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может будут убирать с телефонов эти ненавистные сканеры.
     
     
  • 2.28, Шкурка_от_головки, 12:57, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >ненавистные

    Кем ненавистные? Тобой, анонка? Ааа, ну тогда долго ждать не придется

     
  • 2.33, Аноним, 13:04, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У меня есть старый планшет без сканера и более новый телефон со сканером На обо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.43, пох, 13:16, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Может будут убирать с телефонов эти ненавистные сканеры.

    жвачкой залепи, всегда так делаем.
    Камеры-то, надеюсь, уже скотчем заклеил?

     
  • 1.42, Аноним, 13:14, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Неужели кто-то пользуется это херней?
     
     
  • 2.48, KOT040188, 14:17, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я попытался после покупки смарта. Задал отпечаток, сходил в душ — не принимает. Задал снова, лёг спать. На утро — не принимает.
     
     
  • 3.49, iPony, 14:19, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > душ

    Наверно мокрый был

     

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