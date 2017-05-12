12.05.2017 10:38  Метод создания фиктивных отпечатков пальцев для разблокировки смартфонов

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|2.11, нах, 12:04, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Половина телефонов не разблокируется и по родному пальцу, а тут такое дело.
что-то новость желтизной отдает (оригинал, я имею в виду) - ссылок на само исследование нет (то есть есть такая, которую нельзя почитать не за многоденьгов), что за модели они тестировали - не признаются.
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|2.5, Аноним, 11:24, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Теперь необязательно отрубать пальцы именно у владельца смартфона. Достаточно иметь связку из десятка отрубленных пальцев с наиболее типичными фрагментами отпечатков.
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|5.30, пох, 12:59, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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не, четыре нуля уже немодно, это устаревшая на десять лет технология - я тут нечайно нарвался. Анлок вообще пришлось получать на родном веб-сайте оператора (большое спасибо, ага, учитывая что симка была для веба), прикладывать его к симке тоже, оказывается, немодно. Не в РФ, да, но там как раз поновее железки и софтинки.
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|4.19, iPony, 12:40, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Причем у леновы - хороший, был сканер, распечаткой на лазернике его обмануть не очень-то получалось.
А какой можно? Подобное я видел в Разрушителей Мифов. Но там и сканер у ноутбука был этак из начала 2000ых наверно.
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|5.31, пох, 13:03, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А какой можно?
ну мы, собственно, с леновой и развлекались - получалось очень нестабильно и неудобно (там же еще сканер не активируется, пока не учует палец, а через пленку он его не очень-то чует)
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|5.35, пох, 13:05, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Wipe же есть, фигли его разблокировать понадобилось?
как только пароль введешь, так и будет доступ к wipe ;-)
Что, в принципе, совершенно правильно, как и привычка к тотальному шифрованию диска, невосстановимому даже при всех паролях, если сдохла материнка.
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|4.44, dmitrmax, 13:41, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Все те девайсы, которые я держал и которые имели дактилоскопические сканнеры, всё равно периодически требуют ввода кода. Так что забыть его должно быть сложно.
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|3.37, пох, 13:09, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Отправь боженьке багрепорт и патч с улучшенным алгоритмом генерации отпечатков.
осторожно, канал прослушивает аццкий сотона.
Если ему не понравится - после смерти ВЕЧНО будешь обслуживать технологическую программу по мониторингу температуры в котлах, написанную на 1С с плагином на node.js
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|1.17, iPony, 12:34, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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А есть у кого горячие истории о том, как дал свой смартфон другу, а он раз, и разблокировал своим пальцем?
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|5.38, Crazy Alex, 13:10, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ну совершенно очевидная же заказуха, даже если большую часть статьи не прочтёшь - с первого абзаца буквально всё понятно.
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|5.40, пох, 13:12, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ну вот про Meizu https://xakep.ru/2017/04/11/uncert-android-security/
для почитания хотят подписку
> PS: олсо, пишу как раз с такого не самого дешёвого - 40000
и чего - сколько пальцев прохожим пришлось отрезать, пока не совпало?
Или ты там за что-то другое переживаешь, типа привычки хранить bmp с этими отпечатками прямо на нешифрованном разделе?
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