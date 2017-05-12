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12.05.2017 09:01  Уязвимость в Ubuntu, открывающая доступ к чужим файлам из гостевого сеанса

В Ubuntu временно заблокирована возможность использования гостевого сеанса в дисплейном менеджере LightDM из-за выявления уязвимости (CVE-2017-8900), которая позволяет получить доступ к файлам вне гостевой директории, в том числе к файлам в домашних каталогах обычных пользователей. Проблема проявляется в начиная с Ubuntu 16.10 и вызвана прекращением применения ограничений AppArmor (в Ubuntu 16.04 и более ранних выпусках применялся профиль /usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session) после перехода к использованию systemd для управления сеансами. В качестве возможного пути устранения проблемы рассматривается использование модуля pam_apparmor для применения ограничивающего профиля AppArmor.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ubuntu.com/usn/usn...)
  2. OpenNews: Уязвимость в LightDM, позволяющая повысить свои привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: lightdm
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  • 1, Аноним, 09:09, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Показателен ответ разработчиков Ubuntu на сообщение о баге, которое было отправл... весь текст скрыт [показать]
     

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