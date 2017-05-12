12.05.2017 09:01  Уязвимость в Ubuntu, открывающая доступ к чужим файлам из гостевого сеанса

В Ubuntu временно заблокирована возможность использования гостевого сеанса в дисплейном менеджере LightDM из-за выявления уязвимости (CVE-2017-8900), которая позволяет получить доступ к файлам вне гостевой директории, в том числе к файлам в домашних каталогах обычных пользователей. Проблема проявляется в начиная с Ubuntu 16.10 и вызвана прекращением применения ограничений AppArmor (в Ubuntu 16.04 и более ранних выпусках применялся профиль /usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session) после перехода к использованию systemd для управления сеансами. В качестве возможного пути устранения проблемы рассматривается использование модуля pam_apparmor для применения ограничивающего профиля AppArmor.



