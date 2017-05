11.05.2017 08:50  Проект GNU представил web-фреймворк GNU Artanis

Опубликован первый стабильный выпуск web-фреймворка GNU Artanis, развиваемого в рамках проекта GNU. Фреймворк написан на функциональном языке программирования Scheme (реализация от проекта Guile) и ориентирован на создание динамических сайтов, web-приложений и web-сервисов. Целью разработки GNU Artanis является предоставление возможности построения сайтов GNU с использованием языка Guile Scheme, который является официальным языком для разработки расширений GNU. Код поставляется под лицензиями GPLv3+ и LGPLv3+. Проектом применяется Sinatra-подобная система проброса запросов. Предоставляются компоненты для доступа к базам данных (MySQL, SQLite, PostgreSQL), управления сеансами, использования шаблонов, кэширования страниц, построения RESTful-сервисов и обработки форматов JSON/CSV/XML/SXML. Для самодостаточного применения поставляется встроенная реализация web-сервера с обработчиком ошибок. (use-modules (artanis artanis)) (get "/hello" (lambda () "hello world")) ;; run it (run #:port 8080)