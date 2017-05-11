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11.05.2017 08:50  Проект GNU представил web-фреймворк GNU Artanis

Опубликован первый стабильный выпуск web-фреймворка GNU Artanis, развиваемого в рамках проекта GNU. Фреймворк написан на функциональном языке программирования Scheme (реализация от проекта Guile) и ориентирован на создание динамических сайтов, web-приложений и web-сервисов. Целью разработки GNU Artanis является предоставление возможности построения сайтов GNU с использованием языка Guile Scheme, который является официальным языком для разработки расширений GNU. Код поставляется под лицензиями GPLv3+ и LGPLv3+.

Проектом применяется Sinatra-подобная система проброса запросов. Предоставляются компоненты для доступа к базам данных (MySQL, SQLite, PostgreSQL), управления сеансами, использования шаблонов, кэширования страниц, построения RESTful-сервисов и обработки форматов JSON/CSV/XML/SXML. Для самодостаточного применения поставляется встроенная реализация web-сервера с обработчиком ошибок. 


   (use-modules (artanis artanis))

   (get "/hello"
      (lambda () "hello world"))
   ;; run it 
   (run #:port 8080)


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Guile 2.2.1 с поддержкой режима sandbox-изоляции
  3. OpenNews: Доступен GNU Guile 2.2
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 25.2
  5. OpenNews: Libreboot возвращается в проект GNU
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.0.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: scheme, web, artanis
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  • 1.2, Аноним, 09:22, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Зачем это, когда уже есть Fortran io https github com mapmeld fortran-machine... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 09:25, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    https://github.com/azac/cobol-on-wheelchair круче
     
  • 2.25, Аноним, 15:30, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    io-моё! :)
     
  • 1.4, Аноним, 09:40, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    код ствоего сайта придётся открывать?
     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov, 10:22, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > код ствоего сайта придётся открывать?

    Твоего -- ни в коем случае! //Не надо мусорить. Берегите природу, мать вашу.

     
  • 2.15, Аноним, 10:54, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    ствоего.рф?
     
  • 2.23, Crazy Alex, 14:14, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, нет - там же не AGPL
     
  • 1.5, F, 10:10, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Зачем они это делают Неужели кто-то на Scheme будет делать сайты крупнее пары с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:17, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    В GNU Project много проектов Некоторые незаменимые, некоторые ортогональны здра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, Свобода, 10:18, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Не нравится - не юзай.
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov, 10:34, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Зачем они это делают? Неужели кто-то на Scheme будет делать сайты крупнее
    > пары страниц (даже если), что для этого нужен фреймворк?

    Ну, мож они фейсбук какой переписывать собираются...

    А сайты "крупнее пары страниц" есть -- на guile, правда, этот гененится статикой.
    http://git.savannah.gnu.org/cgit/guix/guix-artwork.git/tree/website/www

     
  • 1.6, Аноним, 10:16, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вот это шрифты так шрифты на главной. Всем шрифтам шрифты. Вернули 2007 прям.
     
     
  • 2.12, _start, 10:25, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Давно профорсил использование только конкретных шрифтов и давно забыл о шг на сайтах.
     
     
  • 3.16, Аноним, 11:02, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ой, спасибо, очень нужный совет!
     
  • 2.22, хрю, 13:57, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее 2000 год. Тогда такое было модно на хоум пагах.
     
  • 1.10, Игорь, 10:22, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Постойте-ка, а что GNU начал юзать GitHub? Он же им не нравился..
     
     
  • 2.11, Игорь, 10:23, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ой, GitLab
     
  • 2.21, Аноним, 13:39, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гитлаб там используется как зеркало.
     
  • 1.13, Аноним, 10:33, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    ГНУ молодцы Зато столько вони в этом топике, жуть Понятно, вот если бы ГНУ зап... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 15:42, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А если бы на яваскрипте, то обязательно вспомнили бы про npm leftpad ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Аноним, 12:07, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    простенький фреймворк. если впадлу юзать clojure, то моно поковыряться.
     
  • 1.24, avig, 15:18, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот это пушка! пора начинать искать вакансию "Scheme веб - разработчик"
     
     
  • 2.26, Аноним, 15:38, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сначала должны появится хостинги со Scheme.
     
  • 1.29, _, 16:14, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опоздали на ~15 лет. Антилопы тормознее бульдозера :)
     
  • 1.31, ВебОрангутан, 17:16, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Clojure чем не в радость? Есть же Compojure/Ring/Luminus
     

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