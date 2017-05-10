10.05.2017 09:25  Устранена критическая уязвимость, затрагивающая 318 моделей коммутаторов Cisco

> Чтобы патч написать нужно потратить время разработчика. Это стоит денег.

Принимать надо профессионалов, а не по блату или с улицы. И если компания пытается сэкономить на стоимости разработки, то все издержки должен оплачивать производитель, а покупатель. Например, ты покупаешь машину, а в ней какой-то заводской недочет. Ты в сервис, а с тебя "бабки" трясут. Ты согласишься и отдашь за то, что должны сделать бесплатно?

> У вас есть возможность использовать другие продукты других разработчиков

Так может тогда производитель деньги вернет, а не наживается на потребителях еще раз?

Предложи Google монетизировать поддержку своих продуктов и люди перейдут на обычные телефоны.

