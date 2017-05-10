10.05.2017 09:25  Устранена критическая уязвимость, затрагивающая 318 моделей коммутаторов Cisco

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|1.1, A.Stahl, 09:38, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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Компания Cisco выпустила обновление прошивки, которое вы можете скачать с сайта производителя за 9.85$ при условии действующей гарантии и подтверждения подписки на ежечасный сборник ссылок "Wise housewife".
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|5.17, Гость, 12:25, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Чтобы патч написать нужно потратить время разработчика. Это стоит денег.
Принимать надо профессионалов, а не по блату или с улицы. И если компания пытается сэкономить на стоимости разработки, то все издержки должен оплачивать производитель, а покупатель. Например, ты покупаешь машину, а в ней какой-то заводской недочет. Ты в сервис, а с тебя "бабки" трясут. Ты согласишься и отдашь за то, что должны сделать бесплатно?
> У вас есть возможность использовать другие продукты других разработчиков
Так может тогда производитель деньги вернет, а не наживается на потребителях еще раз?
Предложи Google монетизировать поддержку своих продуктов и люди перейдут на обычные телефоны.
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|5.23, freehck, 13:35, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Чтобы патч написать нужно потратить время разработчика. Это стоит денег.
Логика просто бомба: чем хуже разработчика наймёшь, тем больше бабла срубишь.
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|3.15, Гость, 12:16, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> с роутерами или Андроид-телефонами, когда прошлогодняя модель уже не поддерживается?
Список устройств назвать можешь или "работодатель" еще не ознакомил?
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|1.4, fi, 10:02, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Трудно назвать уязвимость "критическая" - telnet давно ограничен для доступа служебной сетью, где все знают пароль от enable :)
зы. вот в свое время, когда утек "инженерный" пароль, а 23порт листелся для всех - вот было весело - traceroute и все киски твои :D
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